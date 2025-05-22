Рейтинг@Mail.ru
В Новороссийске объявили ракетную опасность - РИА Новости, 22.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:21 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/novorossijsk-2018380985.html
В Новороссийске объявили ракетную опасность
В Новороссийске объявили ракетную опасность - РИА Новости, 22.05.2025
В Новороссийске объявили ракетную опасность
Сигнал о ракетной опасности звучит в Новороссийске в Краснодарском крае, сообщает глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T04:21:00+03:00
2025-05-22T04:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
новороссийск
краснодарский край
андрей кравченко (государственный служащий)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570855077_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d4a1364fa054057b587b4c1361b505d8.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности звучит в Новороссийске в Краснодарском крае, сообщает глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале. "В Новороссийске звучит сирена - сигнал "Внимание всем". Ракетная опасность. Если вы находитесь дома - не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – укройтесь в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе (парковке)", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новороссийск
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570855077_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_02617cac288b85e0033732a81b91a971.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новороссийск, краснодарский край, андрей кравченко (государственный служащий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Новороссийск, Краснодарский край, Андрей Кравченко (государственный служащий), Безопасность
В Новороссийске объявили ракетную опасность

Глава Новороссийска Кравченко: в городе объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Виталий ТимкивНовороссийск
Новороссийск - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Новороссийск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности звучит в Новороссийске в Краснодарском крае, сообщает глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.
Новороссийске звучит сирена - сигнал "Внимание всем". Ракетная опасность. Если вы находитесь дома - не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – укройтесь в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе (парковке)", - написал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеНовороссийскКраснодарский крайАндрей Кравченко (государственный служащий)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала