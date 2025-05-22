https://ria.ru/20250522/nikolaev-2018547755.html

Николаев: ТЭК необходимы рабочие кадры и специалисты среднего звена

Николаев: ТЭК необходимы рабочие кадры и специалисты среднего звена - РИА Новости, 22.05.2025

Николаев: ТЭК необходимы рабочие кадры и специалисты среднего звена

Наибольшая потребность страны в отраслях топливно-энергетического комплекса (ТЭК) приходится на рабочие кадры и специалистов среднего звена, с учетом инженерных РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T21:34:00+03:00

2025-05-22T21:34:00+03:00

2025-05-22T21:34:00+03:00

республика саха (якутия)

россия

саров

нижегородская область

айсен николаев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970532791_0:417:2899:2048_1920x0_80_0_0_0b9f0c3e2725ee041d8fb9d0fef5303c.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Наибольшая потребность страны в отраслях топливно-энергетического комплекса (ТЭК) приходится на рабочие кадры и специалистов среднего звена, с учетом инженерных позиций к 2029 году необходимо восполнить дефицит в 300 тысяч сотрудников для отраслей ТЭК, сообщил председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Энергетика", глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Очередное заседание комиссии было посвящено вопросам кадрового обеспечения отраслей ТЭК. В нем участвовали представители профильных министерств, вузов и отраслевых компаний. Николаев привел данные, свидетельствующие о дефиците рабочих кадров. "Сегодня мы наблюдаем очень серьезный дисбаланс, когда потребность отраслей энергетики, генерирующих основные доходы государственного бюджета, на 70% завязаны именно на рабочих специалистах. И то, что они в таком дефиците, оказывает существенное негативное влияние на экономику. Якутия в данном случае не исключение: все эти проблемы стоят и перед нашим регионом, и по некоторым направлениям они даже острее, потому что экономика Якутии растет очень быстро, и конкуренция за трудовые ресурсы очень высока, в том числе и по направлению, связанному с ТЭК", – рассказал Николаев. Он отметил, что в Якутии строится много крупных энергетических объектов. В частности, Новоленская ТЭС, атомная станция малой мощности, и другие предприятия ТЭК, которые нуждаются в обеспечении квалифицированными кадрами. "Новоленская ТЭС – это грандиозный проект, самый крупный проект энергетики для Якутии, когда-либо строившийся в регионе. И республика очень серьезно подходит к вопросам подготовки кадров. Кадры для ТЭК мы стараемся готовить заблаговременно – еще на этапе строительства объектов. Например, для той же строящейся Новоленской ТЭС компания "Интер РАО – Электрогенерация" открыла в Ленском технологическом техникуме новое направление подготовки специалистов – "Теплоснабжение и теплотехническое оборудование". На средства компании уже приобретено учебное оборудование, отремонтированы аудитории", – рассказал глава Якутии. Вместе с тем, подчеркнул он, важно готовить и высококвалифицированные инженерные кадры. "Что касается атомной станции, для ее потребностей мы тоже сейчас открываем новые специальности и в наших колледжах, и в Северо-Восточном федеральном университете. Кроме того, недавно у нас была очень важная встреча с руководством Национального центра физики и математики, который находится в городе Сарове Нижегородской области. Мы обсуждали вопросы подготовки кадров – пока на их базе, но уже в ближайшее время специальные кафедры центра и направления, связанные с подготовкой специалистов атомной энергетики, появятся и у нас в СВФУ. Мы будем это реализовывать в ближайшие годы", – сообщил Николаев. Он также добавил, что на данный момент сразу три региональных университета реализуют программы высшего образования для отрасли ЖКХ и энергетики с набором более 100 бюджетных мест ежегодно.

россия

саров

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, саров, нижегородская область, айсен николаев