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На Западе раскрыли причину ненависти Европы к России
На Западе раскрыли причину ненависти Европы к России - РИА Новости, 22.05.2025
На Западе раскрыли причину ненависти Европы к России
Ненависть к России стала основой развития Евросоюза, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T02:01:00+03:00
2025-05-22T02:01:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Ненависть к России стала основой развития Евросоюза, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."ЕС привержен войне, изоляционизму и разрушению проблемной демократии. Ненависть к России и сфабрикованная грядущая война — единственная энергия движения вперед в Брюсселе", — написал он.Журналист также отметил, что Евросоюз занимается вмешательством в выбор в странах-членах, покрывает коррупцию и репрессии в отношении мирного населения на Украине.В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО и России. В Кремле же отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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в мире, россия, европа, чей боуз, нато, евросоюз, москва
В мире, Россия, Европа, Чей Боуз, НАТО, Евросоюз, Москва
На Западе раскрыли причину ненависти Европы к России
Журналист Боуз: ненависть к России стала энергией движения ЕС вперед