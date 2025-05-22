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При пожаре на Широкой улице в Москве пострадали семь человек
При пожаре на Широкой улице в Москве пострадали семь человек - РИА Новости, 22.05.2025
При пожаре на Широкой улице в Москве пострадали семь человек
При пожаре в квартире на Широкой улице в Москве пострадали семь человек, в том числе двое детей, возгорание ликвидировано, сообщило ГУ МЧС столицы в... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T08:10:00+03:00
2025-05-22T08:10:00+03:00
2025-05-22T08:10:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. При пожаре в квартире на Широкой улице в Москве пострадали семь человек, в том числе двое детей, возгорание ликвидировано, сообщило ГУ МЧС столицы в Telegram-канале. "На Широкой улице произошло возгорание личных вещей и мебели в квартире на седьмом этаже многоэтажки. К сожалению, пострадали 7 человек, в том числе 2 детей", - говорится в сообщении. Уточняется, что пожар на площади 40 квадратных метров потушили 41 сотрудник и 11 единиц техники МЧС России.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре на Широкой улице в Москве пострадали семь человек
При пожаре на Широкой улице в Москве пострадали семь человек, включая двух детей