https://ria.ru/20250522/moskva-2018397708.html

При пожаре на Широкой улице в Москве пострадали семь человек

При пожаре на Широкой улице в Москве пострадали семь человек - РИА Новости, 22.05.2025

При пожаре на Широкой улице в Москве пострадали семь человек

При пожаре в квартире на Широкой улице в Москве пострадали семь человек, в том числе двое детей, возгорание ликвидировано, сообщило ГУ МЧС столицы в... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T08:10:00+03:00

2025-05-22T08:10:00+03:00

2025-05-22T08:10:00+03:00

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. При пожаре в квартире на Широкой улице в Москве пострадали семь человек, в том числе двое детей, возгорание ликвидировано, сообщило ГУ МЧС столицы в Telegram-канале. "На Широкой улице произошло возгорание личных вещей и мебели в квартире на седьмом этаже многоэтажки. К сожалению, пострадали 7 человек, в том числе 2 детей", - говорится в сообщении. Уточняется, что пожар на площади 40 квадратных метров потушили 41 сотрудник и 11 единиц техники МЧС России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)