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При пожаре на Широкой улице в Москве пострадали семь человек - РИА Новости, 22.05.2025
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08:10 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/moskva-2018397708.html
При пожаре на Широкой улице в Москве пострадали семь человек
При пожаре на Широкой улице в Москве пострадали семь человек - РИА Новости, 22.05.2025
При пожаре на Широкой улице в Москве пострадали семь человек
При пожаре в квартире на Широкой улице в Москве пострадали семь человек, в том числе двое детей, возгорание ликвидировано, сообщило ГУ МЧС столицы в... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T08:10:00+03:00
2025-05-22T08:10:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. При пожаре в квартире на Широкой улице в Москве пострадали семь человек, в том числе двое детей, возгорание ликвидировано, сообщило ГУ МЧС столицы в Telegram-канале. "На Широкой улице произошло возгорание личных вещей и мебели в квартире на седьмом этаже многоэтажки. К сожалению, пострадали 7 человек, в том числе 2 детей", - говорится в сообщении. Уточняется, что пожар на площади 40 квадратных метров потушили 41 сотрудник и 11 единиц техники МЧС России.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре на Широкой улице в Москве пострадали семь человек

При пожаре на Широкой улице в Москве пострадали семь человек, включая двух детей

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сотрудник МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. При пожаре в квартире на Широкой улице в Москве пострадали семь человек, в том числе двое детей, возгорание ликвидировано, сообщило ГУ МЧС столицы в Telegram-канале.
"На Широкой улице произошло возгорание личных вещей и мебели в квартире на седьмом этаже многоэтажки. К сожалению, пострадали 7 человек, в том числе 2 детей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пожар на площади 40 квадратных метров потушили 41 сотрудник и 11 единиц техники МЧС России.
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