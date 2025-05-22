https://ria.ru/20250522/mordvichev-2018421561.html

Биография Андрея Мордвичева

Биография Андрея Мордвичева - РИА Новости, 22.05.2025

Биография Андрея Мордвичева

Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ, Герой России Андрей Николаевич Мордвичев родился 14 января 1976 года в городе Павлодар Казахской ССР (ныне... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T11:02:00+03:00

2025-05-22T11:02:00+03:00

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андрей мордвичев

справки

вооруженные силы рф

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Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ, Герой России Андрей Николаевич Мордвичев родился 14 января 1976 года в городе Павлодар Казахской ССР (ныне Казахстан).В 1997 году окончил Новосибирское высшее общевойсковое командное училище (ныне Новосибирское высшее военное командное училище), в 2006 году – Общевойсковую академию Вооруженных сил РФ, в 2016 году – Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ.С 1993 года – в Вооруженных силах РФ.После окончания военного училища служил в строевых частях Сухопутных войск в должностях командира мотострелкового взвода, командира мотострелковой роты, заместителя командира, командира мотострелкового батальона.С 2006 года служил заместителем командира, в дальнейшем командиром 1-го гвардейского мотострелкового полка 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии.В 2008 году участвовал в грузинско-южноосетинском вооруженном конфликте.В 2020-2011 годах – заместитель командира 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Московского (с сентября 2013 года – Западного) военного округа.В апреле 2011 года Андрей Мордвичев в звании полковника был назначен командиром 4-й отдельной танковой Кантемировской бригады Западного военного округа. В 2012-2013 годах – командир 7-й отдельной гвардейской танковой бригады.В 2013-2014 годах – командир 28-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.В 2016 году был назначен на должность заместителя командира 68-го армейского корпуса Восточного округа, начальник Южно-Сахалинского гарнизона. Участвовал в военной операции в Сирии, проводимой Россией с 2015 году против международных террористических формирований.С 2017 по 2019 год – начальник штаба – первый заместитель командующего 41-й гвардейской общевойсковой армией Центрального военного округа.С 2019 по 2021 год – начальник штаба – первый заместитель командующего 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа.С 2021 по 2022 год – командующий 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа.По данным главы Чечни Рамзана Кадырова, весной 2022 года в ходе специальной военной операции РФ на Украине Мордвичев принимал участие в освобождении Мариуполя. С 2022 по 2023 год – заместитель командующего войсками Южного военного округа.В 2023 году назначен на должность командующего войсками Центрального военного округа и командующего группировкой российской войск "Центр" на Украине. Группировка войск под командованием Мордвичева участвовала в освобождении города Авдеевки (ДНР).С мая 2025 года – главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил РФ.22 мая министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил штандарт главнокомандующего Сухопутных войск Андрею Мордвичеву.Генерал-полковник (2023).Герой Российской Федерации с вручением знака особого отличия – медали "Золотая звезда" (2024).Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами, Александра Невского, Жукова, орденом Мужества и "За военные заслуги", медалями, в том числе медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалью Суворова, а также генеральской шашкой (2024).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, андрей мордвичев, справки, вооруженные силы рф