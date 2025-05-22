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В Минсельхозе рассказали о ситуации с ценами на овощи - РИА Новости, 22.05.2025
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12:38 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/minselhoz-2018440750.html
В Минсельхозе рассказали о ситуации с ценами на овощи
В Минсельхозе рассказали о ситуации с ценами на овощи - РИА Новости, 22.05.2025
В Минсельхозе рассказали о ситуации с ценами на овощи
Прошлогодний урожай овощей в России практически закончился, сейчас в магазины поступает продукция из дружественных стран, что и определяет цены на рынке, но это РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T12:38:00+03:00
2025-05-22T12:38:00+03:00
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Прошлогодний урожай овощей в России практически закончился, сейчас в магазины поступает продукция из дружественных стран, что и определяет цены на рынке, но это обычная ситуация - стоимость овощей может варьироваться из года в год под влиянием различных факторов, сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза. По данным Росстата, за период период с 13 по 19 мая цены на плодоовощную продукцию в России в среднем снизились на 1,1%. Однако столовая свекла продолжила дорожать - на 5,3%, выросли в цене и капуста белокочанная (на 4,5%), морковь (на 4,4%), лук репчатый (на 2,5%) и картофель (на 1,7%). "На данный момент прошлогодний урожай овощей практически закончился, и на полки поступает импортная продукция из дружественных стран, которая определяет цены на рынке", - говорится в сообщении Минсельхоза. Уточняется, что за последние 10 лет рост потребительских цен на овощи был существенно ниже накопленной общей и продовольственной инфляции благодаря стабильным урожаям. Но стоимость овощей может варьироваться из года в год под влиянием различных факторов. Как отметили в министерстве, в текущем году площади под овощами открытого грунта будут увеличены, что способствует стабилизации ценовой ситуации в следующем сезоне. "Также ведется системная работа по созданию и модернизации овощехранилищ - предоставляется возмещение части прямых понесенных затрат на эти цели, а также льготные кредиты на их строительство. По состоянию на начало 2025 года суммарная мощность хранения овощей и картофеля в стране увеличилась до 9,2 миллиона тонн, что на 147 тысяч выше показателя прошлого года. Рост мощностей позволит дольше и в большем объеме хранить продукцию, что будет способствовать росту самообеспеченности и снижению зависимости от импорта", - добавили в Минсельхозе.
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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
В Минсельхозе рассказали о ситуации с ценами на овощи

Минсельхоз: в магазины поступает импортная продукция, определяющая цены на рынке

© Pixabay / b1-fotoОвощи
Овощи - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Pixabay / b1-foto
Овощи. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Прошлогодний урожай овощей в России практически закончился, сейчас в магазины поступает продукция из дружественных стран, что и определяет цены на рынке, но это обычная ситуация - стоимость овощей может варьироваться из года в год под влиянием различных факторов, сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза.
По данным Росстата, за период период с 13 по 19 мая цены на плодоовощную продукцию в России в среднем снизились на 1,1%. Однако столовая свекла продолжила дорожать - на 5,3%, выросли в цене и капуста белокочанная (на 4,5%), морковь (на 4,4%), лук репчатый (на 2,5%) и картофель (на 1,7%).
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"На данный момент прошлогодний урожай овощей практически закончился, и на полки поступает импортная продукция из дружественных стран, которая определяет цены на рынке", - говорится в сообщении Минсельхоза.
Уточняется, что за последние 10 лет рост потребительских цен на овощи был существенно ниже накопленной общей и продовольственной инфляции благодаря стабильным урожаям. Но стоимость овощей может варьироваться из года в год под влиянием различных факторов.
Как отметили в министерстве, в текущем году площади под овощами открытого грунта будут увеличены, что способствует стабилизации ценовой ситуации в следующем сезоне.
"Также ведется системная работа по созданию и модернизации овощехранилищ - предоставляется возмещение части прямых понесенных затрат на эти цели, а также льготные кредиты на их строительство. По состоянию на начало 2025 года суммарная мощность хранения овощей и картофеля в стране увеличилась до 9,2 миллиона тонн, что на 147 тысяч выше показателя прошлого года. Рост мощностей позволит дольше и в большем объеме хранить продукцию, что будет способствовать росту самообеспеченности и снижению зависимости от импорта", - добавили в Минсельхозе.
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ЭкономикаРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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