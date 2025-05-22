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Во время атаки БПЛА в Туле два человека получили ранения - РИА Новости, 22.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:34 22.05.2025 (обновлено: 06:40 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/milyaev-2018389212.html
Во время атаки БПЛА в Туле два человека получили ранения
Во время атаки БПЛА в Туле два человека получили ранения - РИА Новости, 22.05.2025
Во время атаки БПЛА в Туле два человека получили ранения
Беспилотник врезался в крышу многоквартирного дома в Туле, два человека ранены, сообщил в Telegram-канале губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T06:34:00+03:00
2025-05-22T06:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
тула
дмитрий миляев
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Беспилотник врезался в крышу многоквартирного дома в Туле, два человека ранены, сообщил в Telegram-канале губернатор Дмитрий Миляев.Миляев отметил, что в результате падения обломков БПЛА повреждения получили жилые и нежилые здания еще по ряду адресов в областной столице. Жертв нет. Легкую степень ранения, по его словам получили два человека, им оказана медицинская помощь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, тула, дмитрий миляев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Тула, Дмитрий Миляев
Во время атаки БПЛА в Туле два человека получили ранения

Миляев: во время атаки БПЛА в Туле два человека получили ранения

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Беспилотник врезался в крышу многоквартирного дома в Туле, два человека ранены, сообщил в Telegram-канале губернатор Дмитрий Миляев.
Миляев отметил, что в результате падения обломков БПЛА повреждения получили жилые и нежилые здания еще по ряду адресов в областной столице. Жертв нет. Легкую степень ранения, по его словам получили два человека, им оказана медицинская помощь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияТулаДмитрий Миляев
 
 
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