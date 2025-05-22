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Во время атаки БПЛА в Туле два человека получили ранения

Во время атаки БПЛА в Туле два человека получили ранения - РИА Новости, 22.05.2025

Во время атаки БПЛА в Туле два человека получили ранения

Беспилотник врезался в крышу многоквартирного дома в Туле, два человека ранены, сообщил в Telegram-канале губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T06:34:00+03:00

2025-05-22T06:34:00+03:00

2025-05-22T06:40:00+03:00

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тула

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Беспилотник врезался в крышу многоквартирного дома в Туле, два человека ранены, сообщил в Telegram-канале губернатор Дмитрий Миляев.Миляев отметил, что в результате падения обломков БПЛА повреждения получили жилые и нежилые здания еще по ряду адресов в областной столице. Жертв нет. Легкую степень ранения, по его словам получили два человека, им оказана медицинская помощь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

тула

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, тула, дмитрий миляев