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Во время атаки БПЛА в Туле два человека получили ранения
Во время атаки БПЛА в Туле два человека получили ранения - РИА Новости, 22.05.2025
Во время атаки БПЛА в Туле два человека получили ранения
Беспилотник врезался в крышу многоквартирного дома в Туле, два человека ранены, сообщил в Telegram-канале губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T06:34:00+03:00
2025-05-22T06:34:00+03:00
2025-05-22T06:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Беспилотник врезался в крышу многоквартирного дома в Туле, два человека ранены, сообщил в Telegram-канале губернатор Дмитрий Миляев.Миляев отметил, что в результате падения обломков БПЛА повреждения получили жилые и нежилые здания еще по ряду адресов в областной столице. Жертв нет. Легкую степень ранения, по его словам получили два человека, им оказана медицинская помощь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тула, дмитрий миляев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Тула, Дмитрий Миляев
Во время атаки БПЛА в Туле два человека получили ранения
Миляев: во время атаки БПЛА в Туле два человека получили ранения