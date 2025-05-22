https://ria.ru/20250522/medvuz-2018520877.html

Липецкий медвуз примет в сентябре первых студентов

Липецкий медвуз примет в сентябре первых студентов - РИА Новости, 22.05.2025

Липецкий медвуз примет в сентябре первых студентов

В сентябре текущего года 144 первокурсника начнут обучение в новом Липецком медицинском вузе – филиале Российского университета медицины (РУМ), сообщил... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T18:22:00+03:00

2025-05-22T18:22:00+03:00

2025-05-22T18:22:00+03:00

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 22 мая — РИА Новости. В сентябре текущего года 144 первокурсника начнут обучение в новом Липецком медицинском вузе – филиале Российского университета медицины (РУМ), сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, все они будут учиться бесплатно, а 44 из них поступят по "губернаторскому набору". После шести лет обучения эти выпускники станут терапевтами и трудоустроятся в больницы и поликлиники Липецкой области, где им предстоит отработать не менее пяти лет. Артамонов отметил, что организационные моменты открытия филиала столичного университета в Липецке обсудили на совещании по видеосвязи с ректором РУМ Олегом Янушевичем. В самом здании медвуза сейчас идет активная подготовка: оборудуют лаборатории и учебные аудитории. "Еще один важный момент — абсолютно все студенты первого набора получат стипендию, 6,7 тысячи рублей — независимо от успеваемости", — подчеркнул Артамонов.

https://ria.ru/20250522/serikov-2018498692.html

липецкая область

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липецкая область, игорь артамонов