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Министр обороны США обсудил с Маском применение технологий ИИ - РИА Новости, 22.05.2025
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04:56 22.05.2025 (обновлено: 09:02 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/mask-2018382535.html
Министр обороны США обсудил с Маском применение технологий ИИ
Министр обороны США обсудил с Маском применение технологий ИИ - РИА Новости, 22.05.2025
Министр обороны США обсудил с Маском применение технологий ИИ
Министр обороны США Пит Хегсет и предприниматель Илон Маск обсудили применение технологий искусственного интеллекта (ИИ) для нужд американских военнослужащих,... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T04:56:00+03:00
2025-05-22T09:02:00+03:00
в мире
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илон маск
пит хегсет
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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет и предприниматель Илон Маск обсудили применение технологий искусственного интеллекта (ИИ) для нужд американских военнослужащих, заявили в Пентагоне. "Министр встретился с Илоном Маском и другими членами команды искусственного интеллекта (социальной сети - ред.) Х", - указано в опубликованном сообщении официального представителя военного ведомства Шона Парнелла. Отмечается, что Пентагон намерен взаимодействовать с руководителями компаний из индустрии ИИ с целью гарантировать, что американские военные "готовы противостоять угрозам 21-го века".
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в мире, сша, илон маск, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Илон Маск, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Министр обороны США обсудил с Маском применение технологий ИИ

Министр обороны США Хегсет обсудил в Пентагоне с Маском применение ИИ

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет и предприниматель Илон Маск обсудили применение технологий искусственного интеллекта (ИИ) для нужд американских военнослужащих, заявили в Пентагоне.
"Министр встретился с Илоном Маском и другими членами команды искусственного интеллекта (социальной сети - ред.) Х", - указано в опубликованном сообщении официального представителя военного ведомства Шона Парнелла.
Отмечается, что Пентагон намерен взаимодействовать с руководителями компаний из индустрии ИИ с целью гарантировать, что американские военные "готовы противостоять угрозам 21-го века".
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В миреСШАИлон МаскПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
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