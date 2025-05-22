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Министр обороны США обсудил с Маском применение технологий ИИ
Министр обороны США обсудил с Маском применение технологий ИИ - РИА Новости, 22.05.2025
Министр обороны США обсудил с Маском применение технологий ИИ
Министр обороны США Пит Хегсет и предприниматель Илон Маск обсудили применение технологий искусственного интеллекта (ИИ) для нужд американских военнослужащих,... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T04:56:00+03:00
2025-05-22T04:56:00+03:00
2025-05-22T09:02:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет и предприниматель Илон Маск обсудили применение технологий искусственного интеллекта (ИИ) для нужд американских военнослужащих, заявили в Пентагоне. "Министр встретился с Илоном Маском и другими членами команды искусственного интеллекта (социальной сети - ред.) Х", - указано в опубликованном сообщении официального представителя военного ведомства Шона Парнелла. Отмечается, что Пентагон намерен взаимодействовать с руководителями компаний из индустрии ИИ с целью гарантировать, что американские военные "готовы противостоять угрозам 21-го века".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, илон маск, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Илон Маск, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Министр обороны США обсудил с Маском применение технологий ИИ
Министр обороны США Хегсет обсудил в Пентагоне с Маском применение ИИ