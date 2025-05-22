https://ria.ru/20250522/mask-2018382535.html

Министр обороны США обсудил с Маском применение технологий ИИ

Министр обороны США обсудил с Маском применение технологий ИИ - РИА Новости, 22.05.2025

Министр обороны США обсудил с Маском применение технологий ИИ

Министр обороны США Пит Хегсет и предприниматель Илон Маск обсудили применение технологий искусственного интеллекта (ИИ) для нужд американских военнослужащих,... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T04:56:00+03:00

2025-05-22T04:56:00+03:00

2025-05-22T09:02:00+03:00

в мире

сша

илон маск

пит хегсет

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900642904_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_668dcb7b9db37a6fa97c9533a3e1a96b.jpg

ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет и предприниматель Илон Маск обсудили применение технологий искусственного интеллекта (ИИ) для нужд американских военнослужащих, заявили в Пентагоне. "Министр встретился с Илоном Маском и другими членами команды искусственного интеллекта (социальной сети - ред.) Х", - указано в опубликованном сообщении официального представителя военного ведомства Шона Парнелла. Отмечается, что Пентагон намерен взаимодействовать с руководителями компаний из индустрии ИИ с целью гарантировать, что американские военные "готовы противостоять угрозам 21-го века".

https://ria.ru/20241017/ai-1978384768.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, илон маск, пит хегсет, министерство обороны сша