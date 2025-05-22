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Магнитные бури в мае 2025: расписание на месяц по дням и часам. Инфографика
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11:42 22.05.2025 (обновлено: 11:48 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/magnitnye_buri-2015124788.html
Магнитные бури: календарь геомагнитной обстановки на май 2025 года
Магнитные бури в мае 2025: расписание на месяц по дням и часам. Инфографика
Магнитные бури: календарь геомагнитной обстановки на май 2025 года
Происходящие на Солнце процессы заметно отражаются и на нашей планете, в том числе провоцируя магнитные бури. Следить за их графиком и текущей геомагнитной... РИА Новости, 22.05.2025
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земля
россия
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Происходящие на Солнце процессы заметно отражаются и на нашей планете, в том числе провоцируя магнитные бури. Следить за их графиком и текущей геомагнитной обстановкой особенно полезно для людей с повышенной чувствительностью. Расписание магнитных бурь в мае по дням и по часам, есть ли возможность предсказать активность солнца по календарю для разных городов — в материале РИА Новости. Магнитные бури в мае“Магнитной бурей называют временное изменение магнитного поля Земли, которое происходит в результате взаимодействия с потоками заряженных частиц, прилетающих из космоса (их также называют “солнечный ветер”), — говорит Валерий Тепляков, преподаватель физики и математики, биофизик в лаборатории сверхсильных световых полей. — Большую часть времени магнитосфера находится в стабильном состоянии, однако повышенная солнечная активность может привести к возмущениям геомагнитного поля. В последние годы солнечная активность и, как следствие, магнитные бури стали более интенсивными, чем раньше. Это объясняется тем, что солнечная активность — циклический процесс (цикл Швабе), и сейчас наблюдается ее рост, который в дальнейшем сменится спадом. В текущий момент происходит появление и развитие пятен на поверхности Солнца, которые напрямую влияют на силу солнечного излучения”.Магнитные бури различной интенсивности, по прогнозам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, возможны и в мае 2025 года.Расписание магнитных бурь на май по дням и часамПредсказать с абсолютной точностью дату и время очередной магнитной бури практически невозможно. Именно поэтому исследователи публикуют предварительные прогнозы, а после корректируют полученные данные. Но даже такая информация может быть полезна гражданам, которые в период магнитных бурь ощущают заметное ухудшение состояния здоровья.“Живые организмы нашей планеты (и человек — в том числе) эволюционно приспособились к магнитному полю Земли. Однако геомагнитные бури (несмотря на тот факт, что происходят периодически) по-прежнему являются "выдающимися" событиями, на которое биологические системы реагируют особым образом, — отмечает Валерий Тепляков. — Так, у людей это может проявляться головной болью, повышенной усталостью и другими симптомами, которые являются следствием повышенных затрат ресурсов организма на поддержание стабильного режима работы. Также стоит отметить, что в последние годы человечество окружает себя все большим и большим число дополнительных источников магнитного поля (это и транспортные средства, и домашняя электроника, ЛЭП и т.д.) В период повышенной геомагнитной активности эти объекты также испытывают дополнительное воздействие, а, следовательно, и повышают влияние на человека, что и отражается на самочувствии”.Если судить по прогнозам, большая часть магнитных бурь в мае придется на первую половину месяца. Вот предварительный расклад для жителей столицы:3 — магнитосфера спокойная4 — магнитосфера возбужденная5 — слабая магнитная буряГрафик магнитных бурь на май по городамАналогичный предварительный график магнитных бурь на май 2025 года актуален не только для Москвы, но и для других российских городов (Санкт-Петербург, Архангельск, Владивосток, Екатеринбург, Новосибирск и другие).
https://ria.ru/20250522/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
https://ria.ru/20250505/burya-2015036292.html
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353
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земля, россия
Земля, Россия

Магнитные бури: календарь геомагнитной обстановки на май 2025 года

© Getty Images / koya79Магнитные бури в мае
Магнитные бури в мае - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Getty Images / koya79
Магнитные бури в мае
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Происходящие на Солнце процессы заметно отражаются и на нашей планете, в том числе провоцируя магнитные бури. Следить за их графиком и текущей геомагнитной обстановкой особенно полезно для людей с повышенной чувствительностью. Расписание магнитных бурь в мае по дням и по часам, есть ли возможность предсказать активность солнца по календарю для разных городов — в материале РИА Новости.

Магнитные бури в мае

“Магнитной бурей называют временное изменение магнитного поля Земли, которое происходит в результате взаимодействия с потоками заряженных частиц, прилетающих из космоса (их также называют “солнечный ветер”), — говорит Валерий Тепляков, преподаватель физики и математики, биофизик в лаборатории сверхсильных световых полей. — Большую часть времени магнитосфера находится в стабильном состоянии, однако повышенная солнечная активность может привести к возмущениям геомагнитного поля. В последние годы солнечная активность и, как следствие, магнитные бури стали более интенсивными, чем раньше. Это объясняется тем, что солнечная активность — циклический процесс (цикл Швабе), и сейчас наблюдается ее рост, который в дальнейшем сменится спадом. В текущий момент происходит появление и развитие пятен на поверхности Солнца, которые напрямую влияют на силу солнечного излучения”.
© Getty Images / murat4artМагнитные бури
Магнитные бури - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Getty Images / murat4art
Магнитные бури
Магнитные бури различной интенсивности, по прогнозам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, возможны и в мае 2025 года.
Возмущения магнитного поля Земли - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
12:25

Расписание магнитных бурь на май по дням и часам

Предсказать с абсолютной точностью дату и время очередной магнитной бури практически невозможно. Именно поэтому исследователи публикуют предварительные прогнозы, а после корректируют полученные данные. Но даже такая информация может быть полезна гражданам, которые в период магнитных бурь ощущают заметное ухудшение состояния здоровья.
© Getty Images / Jamie GrillГоловная боль у девушки
Головная боль у девушки - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Getty Images / Jamie Grill
Головная боль у девушки
“Живые организмы нашей планеты (и человек — в том числе) эволюционно приспособились к магнитному полю Земли. Однако геомагнитные бури (несмотря на тот факт, что происходят периодически) по-прежнему являются "выдающимися" событиями, на которое биологические системы реагируют особым образом, — отмечает Валерий Тепляков. — Так, у людей это может проявляться головной болью, повышенной усталостью и другими симптомами, которые являются следствием повышенных затрат ресурсов организма на поддержание стабильного режима работы. Также стоит отметить, что в последние годы человечество окружает себя все большим и большим число дополнительных источников магнитного поля (это и транспортные средства, и домашняя электроника, ЛЭП и т.д.) В период повышенной геомагнитной активности эти объекты также испытывают дополнительное воздействие, а, следовательно, и повышают влияние на человека, что и отражается на самочувствии”.
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Ученый предупредил о росте числа магнитных бурь на Земле
5 мая, 13:15
Если судить по прогнозам, большая часть магнитных бурь в мае придется на первую половину месяца. Вот предварительный расклад для жителей столицы:
3 — магнитосфера спокойная
4 — магнитосфера возбужденная
5 — слабая магнитная буря

Дата

Состояние магнитосферы

дата

Состояние магнитосферы

1 мая, четверг

4

2 мая, пятница

5

3 мая, суббота

3

4 мая, воскресенье

3

5 мая, понедельник

5

6 мая, вторник

5

7 мая, среда

5

8 мая, четверг

4

9 мая, пятница

3

10 мая, суббота

4

11 мая, воскресенье

3

12 мая, понедельник

3

13 мая, вторник

3

14 мая, среда

3

15 мая, четверг

3

16 мая, пятница

3

17 мая, суббота

3

18 мая, воскресенье

4

19 мая, понедельник

4

20 мая, вторник

4

21 мая, среда

4

22 мая, четверг

3

23 мая, пятница

3

24 мая, суббота

3

25 мая, воскресенье

3

26 мая, понедельник

3

27 мая, вторник

3

28 мая, среда

5

29 мая, четверг

5

30 мая, пятница

4

31 мая, суббота

3

График магнитных бурь на май по городам

Аналогичный предварительный график магнитных бурь на май 2025 года актуален не только для Москвы, но и для других российских городов (Санкт-Петербург, Архангельск, Владивосток, Екатеринбург, Новосибирск и другие).

Город

Слабая геомагнитная буря, май

Возбужденная магнитосфера, май

Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Владивосток, Екатеринбург, Новосибирск и др.

2, 5-7, 28, 29

1, 8, 10, 18-21, 30

 
ЗемляРоссия
 
 
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