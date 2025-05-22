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Лавров посоветовал учиться у Путина справляться со сложностями - РИА Новости, 22.05.2025
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16:33 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/lavrov-2018491620.html
Лавров посоветовал учиться у Путина справляться со сложностями
Лавров посоветовал учиться у Путина справляться со сложностями - РИА Новости, 22.05.2025
Лавров посоветовал учиться у Путина справляться со сложностями
Графику президента России Владимира Путина не позавидуешь, но у него надо поучиться тому, как справляться с физическими и моральными трудностями, на него... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T16:33:00+03:00
2025-05-22T16:33:00+03:00
россия
сергей лавров
владимир путин
павел зарубин
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Графику президента России Владимира Путина не позавидуешь, но у него надо поучиться тому, как справляться с физическими и моральными трудностями, на него равняются, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Вы знаете, я бы всё-таки сказал, что мы все равняемся на президента, уж у кого график, так это у него, не позавидуешь, но то, как он справляется со всеми вот этими и физическими, и, конечно, моральными сложностями, нам надо учиться. И я считаю, что очень правильно сегодня звучали слова, пожелания и от людей - здоровья и Божьей помощи", - сказал Лавров журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, как он выдерживает тяжелый график.
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россия, сергей лавров, владимир путин, павел зарубин
Россия, Сергей Лавров, Владимир Путин, Павел Зарубин
Лавров посоветовал учиться у Путина справляться со сложностями

Глава МИД Лавров: у Путина очень тяжелый график, но все равняются на президента

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, удостоенный ордена Святого Андрея Первозванного
Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, удостоенный ордена Святого Андрея Первозванного - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, удостоенный ордена Святого Андрея Первозванного
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Графику президента России Владимира Путина не позавидуешь, но у него надо поучиться тому, как справляться с физическими и моральными трудностями, на него равняются, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«
"Вы знаете, я бы всё-таки сказал, что мы все равняемся на президента, уж у кого график, так это у него, не позавидуешь, но то, как он справляется со всеми вот этими и физическими, и, конечно, моральными сложностями, нам надо учиться. И я считаю, что очень правильно сегодня звучали слова, пожелания и от людей - здоровья и Божьей помощи", - сказал Лавров журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, как он выдерживает тяжелый график.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с учащимися и педагогами в концертном зале новой Средней специальной музыкальной школы Сириус. 19 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
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