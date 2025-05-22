https://ria.ru/20250522/lavrov-2018491620.html

Лавров посоветовал учиться у Путина справляться со сложностями

Лавров посоветовал учиться у Путина справляться со сложностями - РИА Новости, 22.05.2025

Лавров посоветовал учиться у Путина справляться со сложностями

Графику президента России Владимира Путина не позавидуешь, но у него надо поучиться тому, как справляться с физическими и моральными трудностями, на него... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T16:33:00+03:00

2025-05-22T16:33:00+03:00

2025-05-22T16:33:00+03:00

россия

сергей лавров

владимир путин

павел зарубин

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Графику президента России Владимира Путина не позавидуешь, но у него надо поучиться тому, как справляться с физическими и моральными трудностями, на него равняются, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Вы знаете, я бы всё-таки сказал, что мы все равняемся на президента, уж у кого график, так это у него, не позавидуешь, но то, как он справляется со всеми вот этими и физическими, и, конечно, моральными сложностями, нам надо учиться. И я считаю, что очень правильно сегодня звучали слова, пожелания и от людей - здоровья и Божьей помощи", - сказал Лавров журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, как он выдерживает тяжелый график.

https://ria.ru/20250519/putin-2017948492.html

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Наталья Макарова

россия, сергей лавров, владимир путин, павел зарубин