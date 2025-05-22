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В Красноярском крае прогнозируют высокий класс пожарной опасности
В Красноярском крае прогнозируют высокий класс пожарной опасности - РИА Новости, 22.05.2025
В Красноярском крае прогнозируют высокий класс пожарной опасности
Четвертый класс пожарной опасности прогнозируется в центральных районах Красноярского края, сообщил краевой главк МЧС. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T11:19:00+03:00
2025-05-22T11:19:00+03:00
2025-05-22T11:19:00+03:00
происшествия
красноярский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 22 мая – РИА Новости. Четвертый класс пожарной опасности прогнозируется в центральных районах Красноярского края, сообщил краевой главк МЧС. "В центральных районах края местами ожидается высокая пожарная опасность 4-го класса. Рекомендуем воздержаться от посещения леса и не разводить открытый огонь, не проводить пожароопасные работы", - говорится в сообщении. В ведомстве напомнили, что в крае действует особый противопожарный режим, за нарушение которого предусмотрены штрафы.
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происшествия, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Красноярский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Красноярском крае прогнозируют высокий класс пожарной опасности
В центральных районах Красноярского края ожидается 4-й класс пожарной опасности