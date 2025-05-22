https://ria.ru/20250522/klass-2018427887.html

В Красноярском крае прогнозируют высокий класс пожарной опасности

В Красноярском крае прогнозируют высокий класс пожарной опасности - РИА Новости, 22.05.2025

В Красноярском крае прогнозируют высокий класс пожарной опасности

Четвертый класс пожарной опасности прогнозируется в центральных районах Красноярского края, сообщил краевой главк МЧС. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T11:19:00+03:00

2025-05-22T11:19:00+03:00

2025-05-22T11:19:00+03:00

происшествия

красноярский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОЯРСК, 22 мая – РИА Новости. Четвертый класс пожарной опасности прогнозируется в центральных районах Красноярского края, сообщил краевой главк МЧС. "В центральных районах края местами ожидается высокая пожарная опасность 4-го класса. Рекомендуем воздержаться от посещения леса и не разводить открытый огонь, не проводить пожароопасные работы", - говорится в сообщении. В ведомстве напомнили, что в крае действует особый противопожарный режим, за нарушение которого предусмотрены штрафы.

https://ria.ru/20250522/rossija-2018406094.html

красноярский край

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происшествия, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)