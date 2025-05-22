Рейтинг@Mail.ru
Шапша и турецкая "Хаят" открыли новую площадку в ОЭЗ "Калуга" - РИА Новости, 22.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
18:30 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/khayat-2018523050.html
Шапша и турецкая "Хаят" открыли новую площадку в ОЭЗ "Калуга"
Шапша и турецкая "Хаят" открыли новую площадку в ОЭЗ "Калуга" - РИА Новости, 22.05.2025
Шапша и турецкая "Хаят" открыли новую площадку в ОЭЗ "Калуга"
Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в запуске турецкой компанией "Хаят" на территории ОЭЗ "Калуга" первой производственной площадки... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T18:30:00+03:00
2025-05-22T18:30:00+03:00
калужская область
россия
калужская область
владислав шапша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018517356_0:65:1280:785_1920x0_80_0_0_9e0a47736152d755e922bee309cae6db.jpg
КАЛУГА, 22 мая – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в запуске турецкой компанией "Хаят" на территории ОЭЗ "Калуга" первой производственной площадки женской гигиены, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона. "На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Калуга" в Боровском районе 22 мая состоялась официальная церемония открытия первой производственной площадки женской гигиены компании "Хаят" в России на заводе ООО "Хаят Консюмер Гудс", приуроченная к 10-летнему юбилею организации", - говорится в сообщении. Новая производственная площадка стала частью масштабной инвестиционной программы в России. Она позволит локализовать выпуск востребованной категории продукции под брендом Molped, отмечают в областном правительстве. Мощность новой машины составляет 930 миллионов единиц продукции в год. "За 10 лет мы прошли путь от строительства первого завода до создания двух крупных производственных площадок общей мощностью более 280 тысяч тонн в год… Запуск новой производственной площадки — это не только локализация целой категории нашей компании и расширение ассортимента, но и выражение нашей уверенности в потенциале российского рынка", - сказал на церемонии гендиректор компании в России Метин Мете. Посол Турецкой Республики в России Танжу Бильгич тоже подчеркнул, что состоявшееся событие символизирует прочность деловых связей между Россией и Турцией. "Хаят" — наглядный пример того, как международная компания может органично встроиться в промышленную экосистему России… Подобные проекты подтверждают, что политика индустриального развития России открыта для конструктивного международного партнёрства и ориентирована на долгосрочный эффект", — отметил замминистра торговли и промышленности России Михаил Юрин. По словам губернатора Калужской области Владислава Шапши, с компанией "Хаят" в Калужской области сложились прочные деловые отношения. "Компания наращивает производство, расширяет ассортимент, обеспечивает потребности российского рынка. Для региона это дополнительные рабочие места и налоговые поступления", - отметил губернатор. Глава региона подчеркнул, что в Калужской области "Хаят" получает всю поддержку, необходимую для реализации планов. "Предприятие работает в одной из лучших в стране особых экономических зон. Получает льготы и преференции. Мы предлагаем инструменты, помогающие быстрее и выгоднее достигать поставленных целей", - добавил Шапша. Завод "Хаят Консюмер Гудс" входит в группу компаний "Хаят Кимья" (Россия), был открыт в Калужской области в декабре 2021 года с производственной мощностью 70 тысяч тонн в год. В 2024 году на заводе в Калуге была запущена вторая бумагоделательная машина, что позволило увеличить мощности фабрики до 140 тысяч тонн в год. Компания — один из мировых лидеров в сегменте товаров повседневного спроса.
https://ria.ru/20250519/shapsha-2017916837.html
https://ria.ru/20250516/shapsha-2017319663.html
россия
калужская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018517356_88:0:1225:853_1920x0_80_0_0_ca5efe5fab3bcd349257028690e32219.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, калужская область, владислав шапша
Калужская область, Россия, Калужская область, Владислав Шапша
Шапша и турецкая "Хаят" открыли новую площадку в ОЭЗ "Калуга"

Губернатор Шапша и турецкая "Хаят" открыли новую площадку в ОЭЗ "Калуга"

© Фото : Пресс-службы губернатора и правительства Калужской областиГубернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в запуске турецкой компанией "Хаят" на территории ОЭЗ "Калуга"
Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в запуске турецкой компанией Хаят на территории ОЭЗ Калуга - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Фото : Пресс-службы губернатора и правительства Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в запуске турецкой компанией "Хаят" на территории ОЭЗ "Калуга"
Читать ria.ru в
Дзен
КАЛУГА, 22 мая – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в запуске турецкой компанией "Хаят" на территории ОЭЗ "Калуга" первой производственной площадки женской гигиены, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.
"На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Калуга" в Боровском районе 22 мая состоялась официальная церемония открытия первой производственной площадки женской гигиены компании "Хаят" в России на заводе ООО "Хаят Консюмер Гудс", приуроченная к 10-летнему юбилею организации", - говорится в сообщении.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Более 1,5 млрд рублей направят в Калужской области на развитие села
19 мая, 18:26
Новая производственная площадка стала частью масштабной инвестиционной программы в России. Она позволит локализовать выпуск востребованной категории продукции под брендом Molped, отмечают в областном правительстве. Мощность новой машины составляет 930 миллионов единиц продукции в год.
"За 10 лет мы прошли путь от строительства первого завода до создания двух крупных производственных площадок общей мощностью более 280 тысяч тонн в год… Запуск новой производственной площадки — это не только локализация целой категории нашей компании и расширение ассортимента, но и выражение нашей уверенности в потенциале российского рынка", - сказал на церемонии гендиректор компании в России Метин Мете.
Посол Турецкой Республики в России Танжу Бильгич тоже подчеркнул, что состоявшееся событие символизирует прочность деловых связей между Россией и Турцией.
"Хаят" — наглядный пример того, как международная компания может органично встроиться в промышленную экосистему России… Подобные проекты подтверждают, что политика индустриального развития России открыта для конструктивного международного партнёрства и ориентирована на долгосрочный эффект", — отметил замминистра торговли и промышленности России Михаил Юрин.
По словам губернатора Калужской области Владислава Шапши, с компанией "Хаят" в Калужской области сложились прочные деловые отношения. "Компания наращивает производство, расширяет ассортимент, обеспечивает потребности российского рынка. Для региона это дополнительные рабочие места и налоговые поступления", - отметил губернатор.
Глава региона подчеркнул, что в Калужской области "Хаят" получает всю поддержку, необходимую для реализации планов. "Предприятие работает в одной из лучших в стране особых экономических зон. Получает льготы и преференции. Мы предлагаем инструменты, помогающие быстрее и выгоднее достигать поставленных целей", - добавил Шапша.
Завод "Хаят Консюмер Гудс" входит в группу компаний "Хаят Кимья" (Россия), был открыт в Калужской области в декабре 2021 года с производственной мощностью 70 тысяч тонн в год. В 2024 году на заводе в Калуге была запущена вторая бумагоделательная машина, что позволило увеличить мощности фабрики до 140 тысяч тонн в год. Компания — один из мировых лидеров в сегменте товаров повседневного спроса.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Развитие железнодорожной инфраструктуры обсудили в Калужской области
16 мая, 12:37
 
Калужская областьРоссияКалужская областьВладислав Шапша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала