https://ria.ru/20250522/khayat-2018523050.html

Шапша и турецкая "Хаят" открыли новую площадку в ОЭЗ "Калуга"

Шапша и турецкая "Хаят" открыли новую площадку в ОЭЗ "Калуга" - РИА Новости, 22.05.2025

Шапша и турецкая "Хаят" открыли новую площадку в ОЭЗ "Калуга"

Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в запуске турецкой компанией "Хаят" на территории ОЭЗ "Калуга" первой производственной площадки... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T18:30:00+03:00

2025-05-22T18:30:00+03:00

2025-05-22T18:30:00+03:00

калужская область

россия

калужская область

владислав шапша

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КАЛУГА, 22 мая – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в запуске турецкой компанией "Хаят" на территории ОЭЗ "Калуга" первой производственной площадки женской гигиены, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона. "На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Калуга" в Боровском районе 22 мая состоялась официальная церемония открытия первой производственной площадки женской гигиены компании "Хаят" в России на заводе ООО "Хаят Консюмер Гудс", приуроченная к 10-летнему юбилею организации", - говорится в сообщении. Новая производственная площадка стала частью масштабной инвестиционной программы в России. Она позволит локализовать выпуск востребованной категории продукции под брендом Molped, отмечают в областном правительстве. Мощность новой машины составляет 930 миллионов единиц продукции в год. "За 10 лет мы прошли путь от строительства первого завода до создания двух крупных производственных площадок общей мощностью более 280 тысяч тонн в год… Запуск новой производственной площадки — это не только локализация целой категории нашей компании и расширение ассортимента, но и выражение нашей уверенности в потенциале российского рынка", - сказал на церемонии гендиректор компании в России Метин Мете. Посол Турецкой Республики в России Танжу Бильгич тоже подчеркнул, что состоявшееся событие символизирует прочность деловых связей между Россией и Турцией. "Хаят" — наглядный пример того, как международная компания может органично встроиться в промышленную экосистему России… Подобные проекты подтверждают, что политика индустриального развития России открыта для конструктивного международного партнёрства и ориентирована на долгосрочный эффект", — отметил замминистра торговли и промышленности России Михаил Юрин. По словам губернатора Калужской области Владислава Шапши, с компанией "Хаят" в Калужской области сложились прочные деловые отношения. "Компания наращивает производство, расширяет ассортимент, обеспечивает потребности российского рынка. Для региона это дополнительные рабочие места и налоговые поступления", - отметил губернатор. Глава региона подчеркнул, что в Калужской области "Хаят" получает всю поддержку, необходимую для реализации планов. "Предприятие работает в одной из лучших в стране особых экономических зон. Получает льготы и преференции. Мы предлагаем инструменты, помогающие быстрее и выгоднее достигать поставленных целей", - добавил Шапша. Завод "Хаят Консюмер Гудс" входит в группу компаний "Хаят Кимья" (Россия), был открыт в Калужской области в декабре 2021 года с производственной мощностью 70 тысяч тонн в год. В 2024 году на заводе в Калуге была запущена вторая бумагоделательная машина, что позволило увеличить мощности фабрики до 140 тысяч тонн в год. Компания — один из мировых лидеров в сегменте товаров повседневного спроса.

https://ria.ru/20250519/shapsha-2017916837.html

https://ria.ru/20250516/shapsha-2017319663.html

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россия, калужская область, владислав шапша