https://ria.ru/20250522/kareliya-2018505103.html

Карельские депутаты предложили обустроить пандусами частные дома бойцов СВО

Карельские депутаты предложили обустроить пандусами частные дома бойцов СВО - РИА Новости, 22.05.2025

Карельские депутаты предложили обустроить пандусами частные дома бойцов СВО

Представители Законодательного Собрания Карелии предложили обустраивать пандусами частные дома, в которых живут участники специальной военной операции с... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T17:34:00+03:00

2025-05-22T17:34:00+03:00

2025-05-22T17:34:00+03:00

республика карелия

татьяна голикова

россия

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Представители Законодательного Собрания Карелии предложили обустраивать пандусами частные дома, в которых живут участники специальной военной операции с инвалидностью, сообщает пресс-служба облпарламента. В четверг Заксобрание поддержало обращение к заместителю председателя правительства России Татьяне Голиковой. Авторы инициативы – председатель республиканского парламента Элиссан Шандалович, вице-спикеры Ольга Шмаеник и Илья Раковский, депутаты Сергей Шугаев, Артем Валюк, Галина Алупова, Татьяна Тишкова. Идея направлена на адаптацию индивидуальных жилых домов под потребности военнослужащих, получивших инвалидность в ходе выполнения задач СВО. В пресс-службе подчеркнули, что в парламент поступают обращения родственников участников спецоперации, имеющих ограничения в передвижении. Они просят помочь в обустройстве пандусов в домах индивидуального жилищного фонда. "Наше обращение поможет устранить пробелы, которые осложняют получение социальной помощи участникам СВО, так сейчас нет возможности сделать пандус в частном доме. И, кончено, необходимо перенастроить законодательство так, чтобы те проблемы, которые возникают у участников специальной военной операции и ветеранов спецоперации, решались в беззаявительном порядке", – сказал председатель парламента республики Элиссан Шандалович, его слова приводит пресс-служба. Вопросы установки пандусов в многоквартирных домах регулируются правилами приобретения лекарственных препаратов и медицинских изделий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. При этом обустройство пандусов в частных домах правилами, которые установлены постановлением правительства РФ, не предусмотрено, отмечает пресс-служба. Таким образом, граждане, принимавшие участие в специальной военной операции, имеющие ограничения в передвижении, получают отказы в оборудовании пандусами домов индивидуального жилищного фонда за счет средств Фонда "Защитники Отечества". Чтобы урегулировать вопрос с установкой пандусов в частных домах, карельские парламентарии просят вице-премьера внести изменения в нормативные правовые акты. Кроме этого, на заседании парламентарии в первом и втором окончательном чтении приняли законопроект, направленный на социальную поддержку детей граждан, погибших в результате выполнения задач СВО. Теперь выплата ежемесячного пособия будет производиться не только детям военнослужащих, погибших в результате выполнения задач в ходе специальной военной операции, но и тем, чьи родители погибли в ходе СВО на приграничных территориях России и на государственной границе. В пресс-службе напомнили, что в Карелии детям погибших в ходе СВО выплачиваются ежемесячные пособия. Их размер составляет величину прожиточного минимума, установленную в регионе по социально-демографической группе населения "дети" по соответствующей территории (20,239 тысячи рублей – по северной части республики, 18,902 тысячи рублей – кроме северной части). Пособие предоставляется на ребенка до достижения им возраста 18 лет. А обучающемуся по очной форме обучения в образовательных организациях независимо от их организационно-правовых форм – до окончания такого обучения, но не дольше чем до достижения им возраста 23 лет.

https://ria.ru/20250417/kareliya-2011898581.html

https://ria.ru/20250418/nalog-2012070243.html

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республика карелия, татьяна голикова, россия