https://ria.ru/20250522/kamensk-2018384476.html
В Каменске уничтожили украинский беспилотник
В Каменске уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 22.05.2025
В Каменске уничтожили украинский беспилотник
Беспилотник уничтожили в ростовском Каменске, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T05:43:00+03:00
2025-05-22T05:43:00+03:00
2025-05-22T05:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
юрий слюсарь
безопасность
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Беспилотник уничтожили в ростовском Каменске, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. "Силы и средства противовоздушной обороны отразили этой ночью воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Каменске. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий слюсарь , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Юрий Слюсарь , Безопасность
В Каменске уничтожили украинский беспилотник
Слюсарь: в ростовском Каменске уничтожили украинский беспилотник