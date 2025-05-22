https://ria.ru/20250522/jamal-2018505493.html

Ямал вышел на рекордный уровень 30 лет по темпам строительства жилья

Ямал вышел на рекордный уровень 30 лет по темпам строительства жилья - РИА Новости, 22.05.2025

Ямал вышел на рекордный уровень 30 лет по темпам строительства жилья

Ямало-Ненецкий автономный округ вышел на рекордный уровень последних 30 лет по строительству жилья, к 2030 году планируется построить 1 миллион квадратных... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T17:35:00+03:00

2025-05-22T17:35:00+03:00

2025-05-22T17:35:00+03:00

ямало-ненецкий автономный округ

жилье

россия

салехард

губкинский

дмитрий артюхов

ирек файзуллин

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ вышел на рекордный уровень последних 30 лет по строительству жилья, к 2030 году планируется построить 1 миллион квадратных метров, сообщил глава региона Дмитрий Артюхов. "С министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреком Файзуллиным обсудили реализацию нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Ямал по темпам жилищного строительства вышел на рекордный уровень последних 30 лет, возводим 259 многоквартирников. Наметили масштабную цель — построить миллион квадратных метров нового жилья до 2030 года", - написал губернатор в своем Telegram-канале. По его словам, с 2019 года в регионе расселили 842 тысячи квадратных метров аварийного жилья, таким образом каждый десятый ямалец улучшил свои условия. Глава региона уточнил, что благодаря региональным программам, в том числе проекту "Мой дом", участники не ждут очереди на расселение, а сразу получают сертификат с повышенным коэффициентом для покупки жилья у застройщиков. "Пилот в Салехарде и Губкинском себя отлично зарекомендовал, масштабируем проект на Ноябрьск, до конца года начнём выдавать сертификаты в Лабытнанги, Ямальском и Красноселькупском районах", - добавил Артюхов. Как уточнили в правительстве округа, по поручению губернатора регион взял повышенные обязательства – расселить до конца 2025 года 1 миллион квадратных метров аварийного жилья. Только с начала года на Ямале расселено 36,22 тысячи квадратных метров аварийного жилья.

https://ria.ru/20250421/yamal-2012589610.html

россия

салехард

губкинский

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Артем Смирнов

жилье, россия, салехард, губкинский, дмитрий артюхов, ирек файзуллин