Ямал вышел на рекордный уровень 30 лет по темпам строительства жилья
Губернатор Артюхов: Ямал вышел на рекордный уровень по строительству жилья
Строительные краны
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ вышел на рекордный уровень последних 30 лет по строительству жилья, к 2030 году планируется построить 1 миллион квадратных метров, сообщил глава региона Дмитрий Артюхов.
"С министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреком Файзуллиным обсудили реализацию нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Ямал по темпам жилищного строительства вышел на рекордный уровень последних 30 лет, возводим 259 многоквартирников. Наметили масштабную цель — построить миллион квадратных метров нового жилья до 2030 года", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
По его словам, с 2019 года в регионе расселили 842 тысячи квадратных метров аварийного жилья, таким образом каждый десятый ямалец улучшил свои условия. Глава региона уточнил, что благодаря региональным программам, в том числе проекту "Мой дом", участники не ждут очереди на расселение, а сразу получают сертификат с повышенным коэффициентом для покупки жилья у застройщиков.
"Пилот в Салехарде и Губкинском себя отлично зарекомендовал, масштабируем проект на Ноябрьск, до конца года начнём выдавать сертификаты в Лабытнанги, Ямальском и Красноселькупском районах", - добавил Артюхов.
Как уточнили в правительстве округа, по поручению губернатора регион взял повышенные обязательства – расселить до конца 2025 года 1 миллион квадратных метров аварийного жилья. Только с начала года на Ямале расселено 36,22 тысячи квадратных метров аварийного жилья.