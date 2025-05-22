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Ямал вышел на рекордный уровень 30 лет по темпам строительства жилья - РИА Новости, 22.05.2025
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
17:35 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/jamal-2018505493.html
Ямал вышел на рекордный уровень 30 лет по темпам строительства жилья
Ямал вышел на рекордный уровень 30 лет по темпам строительства жилья - РИА Новости, 22.05.2025
Ямал вышел на рекордный уровень 30 лет по темпам строительства жилья
Ямало-Ненецкий автономный округ вышел на рекордный уровень последних 30 лет по строительству жилья, к 2030 году планируется построить 1 миллион квадратных... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T17:35:00+03:00
2025-05-22T17:35:00+03:00
ямало-ненецкий автономный округ
жилье
россия
салехард
губкинский
дмитрий артюхов
ирек файзуллин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ вышел на рекордный уровень последних 30 лет по строительству жилья, к 2030 году планируется построить 1 миллион квадратных метров, сообщил глава региона Дмитрий Артюхов. "С министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреком Файзуллиным обсудили реализацию нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Ямал по темпам жилищного строительства вышел на рекордный уровень последних 30 лет, возводим 259 многоквартирников. Наметили масштабную цель — построить миллион квадратных метров нового жилья до 2030 года", - написал губернатор в своем Telegram-канале. По его словам, с 2019 года в регионе расселили 842 тысячи квадратных метров аварийного жилья, таким образом каждый десятый ямалец улучшил свои условия. Глава региона уточнил, что благодаря региональным программам, в том числе проекту "Мой дом", участники не ждут очереди на расселение, а сразу получают сертификат с повышенным коэффициентом для покупки жилья у застройщиков. "Пилот в Салехарде и Губкинском себя отлично зарекомендовал, масштабируем проект на Ноябрьск, до конца года начнём выдавать сертификаты в Лабытнанги, Ямальском и Красноселькупском районах", - добавил Артюхов. Как уточнили в правительстве округа, по поручению губернатора регион взял повышенные обязательства – расселить до конца 2025 года 1 миллион квадратных метров аварийного жилья. Только с начала года на Ямале расселено 36,22 тысячи квадратных метров аварийного жилья.
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жилье, россия, салехард, губкинский, дмитрий артюхов, ирек файзуллин
Ямало-Ненецкий автономный округ, Жилье, Россия, Салехард, Губкинский, Дмитрий Артюхов, Ирек Файзуллин
Ямал вышел на рекордный уровень 30 лет по темпам строительства жилья

Губернатор Артюхов: Ямал вышел на рекордный уровень по строительству жилья

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтроительные краны
Строительные краны - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ вышел на рекордный уровень последних 30 лет по строительству жилья, к 2030 году планируется построить 1 миллион квадратных метров, сообщил глава региона Дмитрий Артюхов.
"С министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреком Файзуллиным обсудили реализацию нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Ямал по темпам жилищного строительства вышел на рекордный уровень последних 30 лет, возводим 259 многоквартирников. Наметили масштабную цель — построить миллион квадратных метров нового жилья до 2030 года", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
По его словам, с 2019 года в регионе расселили 842 тысячи квадратных метров аварийного жилья, таким образом каждый десятый ямалец улучшил свои условия. Глава региона уточнил, что благодаря региональным программам, в том числе проекту "Мой дом", участники не ждут очереди на расселение, а сразу получают сертификат с повышенным коэффициентом для покупки жилья у застройщиков.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
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"Пилот в Салехарде и Губкинском себя отлично зарекомендовал, масштабируем проект на Ноябрьск, до конца года начнём выдавать сертификаты в Лабытнанги, Ямальском и Красноселькупском районах", - добавил Артюхов.
Как уточнили в правительстве округа, по поручению губернатора регион взял повышенные обязательства – расселить до конца 2025 года 1 миллион квадратных метров аварийного жилья. Только с начала года на Ямале расселено 36,22 тысячи квадратных метров аварийного жилья.
 
Ямало-Ненецкий автономный округЖильеРоссияСалехардГубкинскийДмитрий АртюховИрек Файзуллин
 
 
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