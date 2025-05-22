https://ria.ru/20250522/ivanovo-2018450073.html

В аэропорту Иваново ввели временные ограничения

В аэропорту Иваново ввели временные ограничения - РИА Новости, 22.05.2025

В аэропорту Иваново ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Иваново, сообщила Росавиация. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T13:19:00+03:00

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иваново

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

международная организация гражданской авиации

россия

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Иваново, сообщила Росавиация."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск с 12.38 мск введены в аэропорту Иваново (Южный; код ИКАО: UUBI)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250522/samara-2018438690.html

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иваново, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, россия