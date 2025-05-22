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В аэропорту Иваново ввели временные ограничения - РИА Новости, 22.05.2025
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13:19 22.05.2025 (обновлено: 13:22 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/ivanovo-2018450073.html
В аэропорту Иваново ввели временные ограничения
В аэропорту Иваново ввели временные ограничения - РИА Новости, 22.05.2025
В аэропорту Иваново ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Иваново, сообщила Росавиация. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T13:19:00+03:00
2025-05-22T13:22:00+03:00
иваново
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
россия
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Иваново, сообщила Росавиация."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск с 12.38 мск введены в аэропорту Иваново (Южный; код ИКАО: UUBI)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250522/samara-2018438690.html
иваново
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иваново, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, россия
Иваново, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации, Россия
В аэропорту Иваново ввели временные ограничения

В аэропорту Иваново ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Победа"
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Самолет авиакомпании "Победа". Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Иваново, сообщила Росавиация.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск с 12.38 мск введены в аэропорту Иваново (Южный; код ИКАО: UUBI)", - говорится в сообщении.
Аэропорт Курумоч в Самаре - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
В аэропорту Самары ввели временные ограничения
12:31
 
ИвановоФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Международная организация гражданской авиацииРоссия
 
 
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