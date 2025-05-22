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Итальянские чиновники обещали России безопасный проезд в Ватикан, пишут СМИ - РИА Новости, 22.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:07 22.05.2025 (обновлено: 01:39 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/italiya-2018369334.html
Итальянские чиновники обещали России безопасный проезд в Ватикан, пишут СМИ
Итальянские чиновники обещали России безопасный проезд в Ватикан, пишут СМИ - РИА Новости, 22.05.2025
Итальянские чиновники обещали России безопасный проезд в Ватикан, пишут СМИ
Рим заверил Москву, что обеспечит безопасный проход ее дипломатической миссии в Ватикан, если там пройдет встреча по Украине, пишет газета Washington Post. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T01:07:00+03:00
2025-05-22T01:39:00+03:00
в мире
россия
ватикан
украина
ольга любимова
евросоюз
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Рим заверил Москву, что обеспечит безопасный проход ее дипломатической миссии в Ватикан, если там пройдет встреча по Украине, пишет газета Washington Post.По данным издания, вопрос проведения мирных переговоров на территории Святого престола сталкивается с практическими трудностями из-за санкций и ограничений на поездки российских бортов в ЕС."Но итальянские чиновники сообщили россиянам, что в соответствии с Латеранским договором 1929 года, учредившим государство Ватикан, их правительство должно предоставить безопасный проход дипломатическим миссиям в Ватикан", — говорится в статье.Один из источников уточнил, что беспрепятственная поездка министра культуры России Ольги Любимовой на похороны папы Франциска в апреле расценивается как успешный пробный эпизод.Издание отмечает, что проведение переговоров на территории Святого престола все же может также потребовать логистических уступок от других европейских стран, включая разрешение российским чиновникам пролетать через воздушное пространство Европы.В минувшую пятницу в Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной. Они продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Киевом. По его словам, стороны договорились представить свое видение возможностей будущего прекращения огня.Украинская сторона на переговорах также запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский заявил о готовности России продолжать диалог.
https://ria.ru/20250521/vatikan-2018237334.html
https://ria.ru/20241011/zelenskiy-1977618833.html
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в мире, россия, ватикан, украина, ольга любимова, евросоюз
В мире, Россия, Ватикан, Украина, Ольга Любимова, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине
Итальянские чиновники обещали России безопасный проезд в Ватикан, пишут СМИ

Италия готова обеспечить проезд в Ватикан российской делегации делегации

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСобор и площадь Святого Петра в Ватикане
Собор и площадь Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Собор и площадь Святого Петра в Ватикане. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Рим заверил Москву, что обеспечит безопасный проход ее дипломатической миссии в Ватикан, если там пройдет встреча по Украине, пишет газета Washington Post.
По данным издания, вопрос проведения мирных переговоров на территории Святого престола сталкивается с практическими трудностями из-за санкций и ограничений на поездки российских бортов в ЕС.
Собор Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
В Кремле прокомментировали предложение Ватикана о переговорах с Украиной
Вчера, 13:07
«
"Но итальянские чиновники сообщили россиянам, что в соответствии с Латеранским договором 1929 года, учредившим государство Ватикан, их правительство должно предоставить безопасный проход дипломатическим миссиям в Ватикан", — говорится в статье.
Один из источников уточнил, что беспрепятственная поездка министра культуры России Ольги Любимовой на похороны папы Франциска в апреле расценивается как успешный пробный эпизод.
Издание отмечает, что проведение переговоров на территории Святого престола все же может также потребовать логистических уступок от других европейских стран, включая разрешение российским чиновникам пролетать через воздушное пространство Европы.

Делегацию России на церемонии инаугурации нового папы римского Льва XIV возглавил посол в Ватикане Иван Солтановский.

Владимир Зеленский и Папа Римский Франциск во время встречи в Ватикане. 11 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
В Ватикане рассказали о переговорах между Зеленским и папой Римским
11 октября 2024, 15:13
В минувшую пятницу в Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной. Они продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Киевом. По его словам, стороны договорились представить свое видение возможностей будущего прекращения огня.
Украинская сторона на переговорах также запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский заявил о готовности России продолжать диалог.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
СМИ раскрыли план Зеленского, связанный с похоронами папы римского
25 апреля, 16:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВатиканУкраинаОльга ЛюбимоваЕвросоюз
 
 
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