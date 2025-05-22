https://ria.ru/20250522/italiya-2018369334.html

Итальянские чиновники обещали России безопасный проезд в Ватикан, пишут СМИ

Итальянские чиновники обещали России безопасный проезд в Ватикан, пишут СМИ - РИА Новости, 22.05.2025

Итальянские чиновники обещали России безопасный проезд в Ватикан, пишут СМИ

Рим заверил Москву, что обеспечит безопасный проход ее дипломатической миссии в Ватикан, если там пройдет встреча по Украине, пишет газета Washington Post. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T01:07:00+03:00

2025-05-22T01:07:00+03:00

2025-05-22T01:39:00+03:00

в мире

россия

ватикан

украина

ольга любимова

евросоюз

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156260/49/1562604953_0:143:3134:1906_1920x0_80_0_0_00cf3061a107a9a107a70e040afc0df7.jpg

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Рим заверил Москву, что обеспечит безопасный проход ее дипломатической миссии в Ватикан, если там пройдет встреча по Украине, пишет газета Washington Post.По данным издания, вопрос проведения мирных переговоров на территории Святого престола сталкивается с практическими трудностями из-за санкций и ограничений на поездки российских бортов в ЕС."Но итальянские чиновники сообщили россиянам, что в соответствии с Латеранским договором 1929 года, учредившим государство Ватикан, их правительство должно предоставить безопасный проход дипломатическим миссиям в Ватикан", — говорится в статье.Один из источников уточнил, что беспрепятственная поездка министра культуры России Ольги Любимовой на похороны папы Франциска в апреле расценивается как успешный пробный эпизод.Издание отмечает, что проведение переговоров на территории Святого престола все же может также потребовать логистических уступок от других европейских стран, включая разрешение российским чиновникам пролетать через воздушное пространство Европы.В минувшую пятницу в Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной. Они продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Киевом. По его словам, стороны договорились представить свое видение возможностей будущего прекращения огня.Украинская сторона на переговорах также запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский заявил о готовности России продолжать диалог.

https://ria.ru/20250521/vatikan-2018237334.html

https://ria.ru/20241011/zelenskiy-1977618833.html

https://ria.ru/20250425/zelenskiy-2013459704.html

россия

ватикан

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, ватикан, украина, ольга любимова, евросоюз