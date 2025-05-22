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Иран готов на больший надзор в своей ядерной программе, заявил глава МИД - РИА Новости, 22.05.2025
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21:52 22.05.2025 (обновлено: 22:01 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/iran-2018549151.html
Иран готов на больший надзор в своей ядерной программе, заявил глава МИД
Иран готов на больший надзор в своей ядерной программе, заявил глава МИД - РИА Новости, 22.05.2025
Иран готов на больший надзор в своей ядерной программе, заявил глава МИД
Иран не пойдет на сделку с США, если Вашингтон будет настаивать на отказе от обогащения урана, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T21:52:00+03:00
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иран
в мире
сша
вашингтон (штат)
аббас аракчи
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ТЕГЕРАН, 22 мая - РИА Новости. Иран не пойдет на сделку с США, если Вашингтон будет настаивать на отказе от обогащения урана, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.Глава МИД Ирана также подчеркнул, что Тегеран готов допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью для выстраивания доверия и чтобы продемонстрировать ее прозрачность.
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иран
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иран, в мире, сша, вашингтон (штат), аббас аракчи
Иран, В мире, США, Вашингтон (штат), Аббас Аракчи
Иран готов на больший надзор в своей ядерной программе, заявил глава МИД

Министр Аракчи: Иран готов на больший надзор в своей ядерной программе

© AP Photo / Vahid SalemiАббас Аракчи
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Аббас Аракчи . Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 22 мая - РИА Новости. Иран не пойдет на сделку с США, если Вашингтон будет настаивать на отказе от обогащения урана, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
Глава МИД Ирана также подчеркнул, что Тегеран готов допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью для выстраивания доверия и чтобы продемонстрировать ее прозрачность.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Лидер Ирана усомнился в успехе переговоров с США по ядерной проблеме
20 мая, 11:31
 
ИранВ миреСШАВашингтон (штат)Аббас Аракчи
 
 
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