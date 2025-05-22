https://ria.ru/20250522/iran-2018549151.html

Иран готов на больший надзор в своей ядерной программе, заявил глава МИД

Иран готов на больший надзор в своей ядерной программе, заявил глава МИД - РИА Новости, 22.05.2025

Иран готов на больший надзор в своей ядерной программе, заявил глава МИД

Иран не пойдет на сделку с США, если Вашингтон будет настаивать на отказе от обогащения урана, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 22.05.2025

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2025-05-22T22:01:00+03:00

иран

в мире

сша

вашингтон (штат)

аббас аракчи

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ТЕГЕРАН, 22 мая - РИА Новости. Иран не пойдет на сделку с США, если Вашингтон будет настаивать на отказе от обогащения урана, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.Глава МИД Ирана также подчеркнул, что Тегеран готов допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью для выстраивания доверия и чтобы продемонстрировать ее прозрачность.

https://ria.ru/20250520/hamenei-2018014296.html

иран

сша

вашингтон (штат)

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иран, в мире, сша, вашингтон (штат), аббас аракчи