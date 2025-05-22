https://ria.ru/20250522/iran-2018549151.html
Иран готов на больший надзор в своей ядерной программе, заявил глава МИД
Иран готов на больший надзор в своей ядерной программе, заявил глава МИД - РИА Новости, 22.05.2025
Иран готов на больший надзор в своей ядерной программе, заявил глава МИД
Иран не пойдет на сделку с США, если Вашингтон будет настаивать на отказе от обогащения урана, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T21:52:00+03:00
2025-05-22T21:52:00+03:00
2025-05-22T22:01:00+03:00
иран
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ТЕГЕРАН, 22 мая - РИА Новости. Иран не пойдет на сделку с США, если Вашингтон будет настаивать на отказе от обогащения урана, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.Глава МИД Ирана также подчеркнул, что Тегеран готов допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью для выстраивания доверия и чтобы продемонстрировать ее прозрачность.
https://ria.ru/20250520/hamenei-2018014296.html
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иран, в мире, сша, вашингтон (штат), аббас аракчи
Иран, В мире, США, Вашингтон (штат), Аббас Аракчи
Иран готов на больший надзор в своей ядерной программе, заявил глава МИД
Министр Аракчи: Иран готов на больший надзор в своей ядерной программе