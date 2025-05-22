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Экономист оценила ограничения "Банка Грузии" на покупку люкса для Россиян - РИА Новости, 22.05.2025
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23:04 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/gruziya-2018553240.html
Экономист оценила ограничения "Банка Грузии" на покупку люкса для Россиян
Экономист оценила ограничения "Банка Грузии" на покупку люкса для Россиян - РИА Новости, 22.05.2025
Экономист оценила ограничения "Банка Грузии" на покупку люкса для Россиян
Ограничение "Банка Грузии" на покупку люкса россиянами свыше суммы в 300 евро создает опасный прецедент для других недружественных стран, но введение таких мер... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T23:04:00+03:00
2025-05-22T23:04:00+03:00
россия
рэу имени г. в. плеханова
в мире
грузия
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Ограничение "Банка Грузии" на покупку люкса россиянами свыше суммы в 300 евро создает опасный прецедент для других недружественных стран, но введение таких мер ударит негативно по их экономике: люксовые магазины получают существенные прибыли именно от граждан РФ, заявила РИА Новости профессор кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Наточеева. Граждане России, владеющие картами "Банка Грузии" (Bank of Georgia), могут столкнуться с ограничениями при покупке товаров стоимостью более 300 евро в отдельных магазинах, заявили РИА Новости в банке ранее в четверг. При этом там сообщили, что ограничения вводит не банк, а сами объекты торговли, а "Банк Грузии", в свою очередь, соблюдает требования международных санкций. "Создан прецедент, которому теперь могут последовать банки недружественных стран по всему миру, что станет не только несправедливым и дискриминационным по отношению к клиентам-россиянам в люксовых магазинах и бутиках, но и создаст определенные сложности с получением хорошей выручки в таких бутиках, поскольку есть зарубежные страны, в которых именно россияне оставляли значительные суммы в люксовых магазинах за предметы роскоши", - отмечает эксперт. "Как говорят в России, это "палка о двух концах", и исполняя такие запреты, не столько банки, сколько люксовые магазины и бутики сразу почувствуют их существенные негативные последствия", - подчеркивает она. Однако экономические интересы для многих компаний могут возобладать над политическими амбициями и это придает надежду на то, что представители люксовой торговли и кредитные организации в зарубежных странах не последуют этому примеру, в то же время полагает эксперт.
https://ria.ru/20250520/banki-2017968080.html
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россия, рэу имени г. в. плеханова, в мире, грузия
Россия, РЭУ имени Г. В. Плеханова, В мире, Грузия
Экономист оценила ограничения "Банка Грузии" на покупку люкса для Россиян

Экономист Наточеева назвала опасным отношение "Банка Грузии" к россиянам

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВид на президентский дворец в Тбилиси
Вид на президентский дворец в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Ограничение "Банка Грузии" на покупку люкса россиянами свыше суммы в 300 евро создает опасный прецедент для других недружественных стран, но введение таких мер ударит негативно по их экономике: люксовые магазины получают существенные прибыли именно от граждан РФ, заявила РИА Новости профессор кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Наточеева.
Граждане России, владеющие картами "Банка Грузии" (Bank of Georgia), могут столкнуться с ограничениями при покупке товаров стоимостью более 300 евро в отдельных магазинах, заявили РИА Новости в банке ранее в четверг. При этом там сообщили, что ограничения вводит не банк, а сами объекты торговли, а "Банк Грузии", в свою очередь, соблюдает требования международных санкций.
"Создан прецедент, которому теперь могут последовать банки недружественных стран по всему миру, что станет не только несправедливым и дискриминационным по отношению к клиентам-россиянам в люксовых магазинах и бутиках, но и создаст определенные сложности с получением хорошей выручки в таких бутиках, поскольку есть зарубежные страны, в которых именно россияне оставляли значительные суммы в люксовых магазинах за предметы роскоши", - отмечает эксперт.
"Как говорят в России, это "палка о двух концах", и исполняя такие запреты, не столько банки, сколько люксовые магазины и бутики сразу почувствуют их существенные негативные последствия", - подчеркивает она.
Однако экономические интересы для многих компаний могут возобладать над политическими амбициями и это придает надежду на то, что представители люксовой торговли и кредитные организации в зарубежных странах не последуют этому примеру, в то же время полагает эксперт.
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