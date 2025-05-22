https://ria.ru/20250522/gruziya-2018553240.html

Экономист оценила ограничения "Банка Грузии" на покупку люкса для Россиян

Экономист оценила ограничения "Банка Грузии" на покупку люкса для Россиян - РИА Новости, 22.05.2025

Экономист оценила ограничения "Банка Грузии" на покупку люкса для Россиян

Ограничение "Банка Грузии" на покупку люкса россиянами свыше суммы в 300 евро создает опасный прецедент для других недружественных стран, но введение таких мер... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T23:04:00+03:00

2025-05-22T23:04:00+03:00

2025-05-22T23:04:00+03:00

россия

рэу имени г. в. плеханова

в мире

грузия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981070763_0:0:3082:1735_1920x0_80_0_0_38bad0ad01f49171d16cb7dc4eaeb18c.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Ограничение "Банка Грузии" на покупку люкса россиянами свыше суммы в 300 евро создает опасный прецедент для других недружественных стран, но введение таких мер ударит негативно по их экономике: люксовые магазины получают существенные прибыли именно от граждан РФ, заявила РИА Новости профессор кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Наточеева. Граждане России, владеющие картами "Банка Грузии" (Bank of Georgia), могут столкнуться с ограничениями при покупке товаров стоимостью более 300 евро в отдельных магазинах, заявили РИА Новости в банке ранее в четверг. При этом там сообщили, что ограничения вводит не банк, а сами объекты торговли, а "Банк Грузии", в свою очередь, соблюдает требования международных санкций. "Создан прецедент, которому теперь могут последовать банки недружественных стран по всему миру, что станет не только несправедливым и дискриминационным по отношению к клиентам-россиянам в люксовых магазинах и бутиках, но и создаст определенные сложности с получением хорошей выручки в таких бутиках, поскольку есть зарубежные страны, в которых именно россияне оставляли значительные суммы в люксовых магазинах за предметы роскоши", - отмечает эксперт. "Как говорят в России, это "палка о двух концах", и исполняя такие запреты, не столько банки, сколько люксовые магазины и бутики сразу почувствуют их существенные негативные последствия", - подчеркивает она. Однако экономические интересы для многих компаний могут возобладать над политическими амбициями и это придает надежду на то, что представители люксовой торговли и кредитные организации в зарубежных странах не последуют этому примеру, в то же время полагает эксперт.

https://ria.ru/20250520/banki-2017968080.html

россия

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, рэу имени г. в. плеханова, в мире, грузия