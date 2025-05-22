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СМИ: один из убитых в США израильских дипломатов был гражданином ФРГ - РИА Новости, 22.05.2025
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14:16 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/grazhdanstvo-2018460871.html
СМИ: один из убитых в США израильских дипломатов был гражданином ФРГ
СМИ: один из убитых в США израильских дипломатов был гражданином ФРГ - РИА Новости, 22.05.2025
СМИ: один из убитых в США израильских дипломатов был гражданином ФРГ
Один из двух убитых ранее сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне располагал немецким гражданством, сообщает издание Spiegel. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T14:16:00+03:00
2025-05-22T14:16:00+03:00
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БЕРЛИН, 22 мая - РИА Новости. Один из двух убитых ранее сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне располагал немецким гражданством, сообщает издание Spiegel. "Израильский сотрудник посольства Ярон Лищински, застреленный в центре столицы США Вашингтона в среду вечером по местному времени, был также гражданином Германии", - пишет Spiegel со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Вторая жертва - Сара Милгрим - была его невестой. По данным издания, Лищински родом из Нюрнберга, откуда он в 16-летнем возрасте эмигрировал в Израиль. Ранее министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что два сотрудника посольства Израиля были убиты у еврейского музея в Вашингтоне. Как уточнил в четверг телеканал NBC, подозреваемый в стрельбе был задержан, во время задержания он выкрикивал пропалестинский лозунг. Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон на своей странице в соцсети X назвал нападение "подлым актом антисемитского терроризма".
https://ria.ru/20250522/vashington-2018428962.html
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в мире, израиль, вашингтон (штат), сша, nbc, оон
В мире, Израиль, Вашингтон (штат), США, NBC, ООН
СМИ: один из убитых в США израильских дипломатов был гражданином ФРГ

Spiegel: Лищински, убитый в Вашингтоне, имел гражданство ФРГ

© Фото : Embassy of Israel to the USAУбитые сотрудники израильского посольства в Вашингтоне Ярон Лищински и Сара Милгрим
Убитые сотрудники израильского посольства в Вашингтоне Ярон Лищински и Сара Милгрим - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Фото : Embassy of Israel to the USA
Убитые сотрудники израильского посольства в Вашингтоне Ярон Лищински и Сара Милгрим. Архивное фото
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БЕРЛИН, 22 мая - РИА Новости. Один из двух убитых ранее сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне располагал немецким гражданством, сообщает издание Spiegel.
"Израильский сотрудник посольства Ярон Лищински, застреленный в центре столицы США Вашингтона в среду вечером по местному времени, был также гражданином Германии", - пишет Spiegel со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Правоохранительные органы на месте стрельбы у еврейского музея в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
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Вторая жертва - Сара Милгрим - была его невестой. По данным издания, Лищински родом из Нюрнберга, откуда он в 16-летнем возрасте эмигрировал в Израиль.
Ранее министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что два сотрудника посольства Израиля были убиты у еврейского музея в Вашингтоне. Как уточнил в четверг телеканал NBC, подозреваемый в стрельбе был задержан, во время задержания он выкрикивал пропалестинский лозунг. Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон на своей странице в соцсети X назвал нападение "подлым актом антисемитского терроризма".
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