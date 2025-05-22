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Губернатор Вологодской области провел рабочую встречу с ректором МГИМО - РИА Новости, 22.05.2025
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Вологодская область
 
20:08 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/filimonov-2018538593.html
Губернатор Вологодской области провел рабочую встречу с ректором МГИМО
Губернатор Вологодской области провел рабочую встречу с ректором МГИМО - РИА Новости, 22.05.2025
Губернатор Вологодской области провел рабочую встречу с ректором МГИМО
В рамках масштабной выездной программы в МГИМО губернатор Вологодской области Георгий Филимонов провел рабочую встречу с ректором вуза Анатолием Торкуновым,... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T20:08:00+03:00
2025-05-22T20:08:00+03:00
вологодская область
вологодская область
георгий филимонов
мгимо
анатолий торкунов
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В рамках масштабной выездной программы в МГИМО губернатор Вологодской области Георгий Филимонов провел рабочую встречу с ректором вуза Анатолием Торкуновым, сообщает пресс-служба регионального парламента. "Обсудили возможные направления сотрудничества, в том числе организацию стажировок для преподавателей вузов региона, методическую поддержку, взаимодействие между студенческими молодежными организациями. Кроме того, предложил коллегам провести ответную акцию — "Дни МГИМО в Вологодской области", — поделился итогами встречи Филимонов, его слова приводит пресс-служба. В рамках сотрудничества выпускники вузов Вологодской области смогут обучаться в магистратуре и аспирантуре МГИМО по целевым договорам. Помимо этого, квота на такое обучение будет введена по востребованным в регионе специальностям для выпускников вологодских школ. Для аспирантов и профессорско-преподавательского состава вузов региона выделят квоты на защиту кандидатских и докторских диссертаций в диссоветах МГИМО. Более того, соискатели из Вологодской области смогут получить научное консультирование и работать над докторскими диссертациями под руководством профессуры столичного вуза. В числе других возможных направлений взаимодействия — организация стажировок вологодских студентов в научных лабораториях и на кафедрах МГИМО, совместных научных мероприятий, разработка программ допобразования и переподготовки преподавателей и сотрудников университетов Вологодской области в МГИМО и создание в Вологодском государственном университете кафедры изучения китайского языка и культуры. В четверг Филимонов также презентовал в МГИМО выставку, посвященную Вологодской области, выступил с лекцией и ответил на вопросы студентов университета.
https://ria.ru/20250521/filimonov-2018352950.html
https://ria.ru/20250522/mgimo--2018521147.html
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вологодская область, георгий филимонов, мгимо, анатолий торкунов
Вологодская область, Вологодская область, Георгий Филимонов, МГИМО, Анатолий Торкунов
Губернатор Вологодской области провел рабочую встречу с ректором МГИМО

Губернатор Филимонов провел рабочую встречу с ректором МГИМО Торкуновым

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГубернатор Вологодской области Георгий Филимонов
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов . Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В рамках масштабной выездной программы в МГИМО губернатор Вологодской области Георгий Филимонов провел рабочую встречу с ректором вуза Анатолием Торкуновым, сообщает пресс-служба регионального парламента.
"Обсудили возможные направления сотрудничества, в том числе организацию стажировок для преподавателей вузов региона, методическую поддержку, взаимодействие между студенческими молодежными организациями. Кроме того, предложил коллегам провести ответную акцию — "Дни МГИМО в Вологодской области", — поделился итогами встречи Филимонов, его слова приводит пресс-служба.
Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Филимонов: индекс промпроизводства Вологодчины составил более 102 процентов
21 мая, 21:55
В рамках сотрудничества выпускники вузов Вологодской области смогут обучаться в магистратуре и аспирантуре МГИМО по целевым договорам. Помимо этого, квота на такое обучение будет введена по востребованным в регионе специальностям для выпускников вологодских школ.
Для аспирантов и профессорско-преподавательского состава вузов региона выделят квоты на защиту кандидатских и докторских диссертаций в диссоветах МГИМО. Более того, соискатели из Вологодской области смогут получить научное консультирование и работать над докторскими диссертациями под руководством профессуры столичного вуза.
В числе других возможных направлений взаимодействия — организация стажировок вологодских студентов в научных лабораториях и на кафедрах МГИМО, совместных научных мероприятий, разработка программ допобразования и переподготовки преподавателей и сотрудников университетов Вологодской области в МГИМО и создание в Вологодском государственном университете кафедры изучения китайского языка и культуры.
В четверг Филимонов также презентовал в МГИМО выставку, посвященную Вологодской области, выступил с лекцией и ответил на вопросы студентов университета.
Здание МГИМО в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Турпотенциал Вологодской области показали на выставке в МГИМО
Вчера, 18:23
 
Вологодская областьВологодская областьГеоргий ФилимоновМГИМОАнатолий Торкунов
 
 
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