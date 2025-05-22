https://ria.ru/20250522/filimonov-2018538593.html

Губернатор Вологодской области провел рабочую встречу с ректором МГИМО

Губернатор Вологодской области провел рабочую встречу с ректором МГИМО - РИА Новости, 22.05.2025

Губернатор Вологодской области провел рабочую встречу с ректором МГИМО

В рамках масштабной выездной программы в МГИМО губернатор Вологодской области Георгий Филимонов провел рабочую встречу с ректором вуза Анатолием Торкуновым,... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T20:08:00+03:00

2025-05-22T20:08:00+03:00

2025-05-22T20:08:00+03:00

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В рамках масштабной выездной программы в МГИМО губернатор Вологодской области Георгий Филимонов провел рабочую встречу с ректором вуза Анатолием Торкуновым, сообщает пресс-служба регионального парламента. "Обсудили возможные направления сотрудничества, в том числе организацию стажировок для преподавателей вузов региона, методическую поддержку, взаимодействие между студенческими молодежными организациями. Кроме того, предложил коллегам провести ответную акцию — "Дни МГИМО в Вологодской области", — поделился итогами встречи Филимонов, его слова приводит пресс-служба. В рамках сотрудничества выпускники вузов Вологодской области смогут обучаться в магистратуре и аспирантуре МГИМО по целевым договорам. Помимо этого, квота на такое обучение будет введена по востребованным в регионе специальностям для выпускников вологодских школ. Для аспирантов и профессорско-преподавательского состава вузов региона выделят квоты на защиту кандидатских и докторских диссертаций в диссоветах МГИМО. Более того, соискатели из Вологодской области смогут получить научное консультирование и работать над докторскими диссертациями под руководством профессуры столичного вуза. В числе других возможных направлений взаимодействия — организация стажировок вологодских студентов в научных лабораториях и на кафедрах МГИМО, совместных научных мероприятий, разработка программ допобразования и переподготовки преподавателей и сотрудников университетов Вологодской области в МГИМО и создание в Вологодском государственном университете кафедры изучения китайского языка и культуры. В четверг Филимонов также презентовал в МГИМО выставку, посвященную Вологодской области, выступил с лекцией и ответил на вопросы студентов университета.

https://ria.ru/20250521/filimonov-2018352950.html

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вологодская область, георгий филимонов, мгимо, анатолий торкунов