Оркестр "Русская Филармония" представит хиты Уитни Хьюстон в Москве

6 и 7 июня 2025 года в Московском Международном Доме Музыки состоятся концерты “Уитни Хьюстон Шоу”. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T12:51:00+03:00

пресс-релизы

МОСКВА, 22 мая - пресс-служба Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония". 6 и 7 июня 2025 года в Московском Международном Доме Музыки состоятся концерты “Уитни Хьюстон Шоу”. Хиты прозвучат в исполнении певицы Белинды Дэвидс, большого симфонического оркестра, ритм-секции и бэк-вокала. В программе концерта около 20 песен Уитни Хьюстон, среди которых- I Will Always Love You, I Have Nothing, Run to you, Queen Of The Night, I’m Your Baby Tonight, I Wanna Dance With Somebody и другие. Белинда Дэвидс - солистка мирового проекта “Whitney Houston Show”, победительница “National Tribute Music Awards 2019”, участница “Got Talent”. Ее гастроли проходят на всех континентах мира – Америке, Европе, Азии, Африке, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Белинда обладает голосом с диапазоном в четыре октавы. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

пресс-релизы