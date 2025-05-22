https://ria.ru/20250522/figuranty-2018418618.html

В Челябинской области задержали двух фигурантов дела о растрате

В Челябинской области задержали двух фигурантов дела о растрате - РИА Новости, 22.05.2025

В Челябинской области задержали двух фигурантов дела о растрате

Начальник правового управления министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Анна Курьянова и директор областного госучреждения... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T10:45:00+03:00

2025-05-22T10:45:00+03:00

2025-05-22T10:45:00+03:00

происшествия

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москва

алексей нечаев (лидер партии "новые люди")

станислав харченко

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ЧЕЛЯБИНСК, 22 мая – РИА Новости. Начальник правового управления министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Анна Курьянова и директор областного госучреждения "Челябинскавтодор" Наталья Чеснокова задержаны по уголовному делу о растрате бюджетных средств, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. Новые фигуранты установлены при расследовании уголовного дела, возбужденного в отношении ранее задержанных министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева и других должностных лиц, а также бенефициаров крупнейших дорожных подрядных организаций. Как отмечает собеседник агентства, похищены были более 2,9 миллиарда рублей при исполнении госконтрактов в сфере строительства и ремонта дорог. "Речь идет о начальнике правового управления министерства Анне Курьяновой и директоре областного государственного казенного учреждения "Челябинскавтодор" Наталье Чесноковой. Фигуранты задержаны", - сказал он. Собеседник уточнил, что ФСБ проводит обыски по местам работы и проживания Курьяновой и Чесноковой, решается вопрос об избрании им меры пресечения. В пресс-службе УФСБ России по региону РИА Новости подтвердили факт проведения следственно-оперативных действий. О задержании Нечаева 19 февраля сообщило УФСБ России по Челябинской области. Ему вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). Мещанский суд Москвы 21 февраля его арестовал. В декабре 2024 года был задержан и затем арестован замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислав Харченко. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

https://ria.ru/20250515/vladivostok-2017021576.html

https://ria.ru/20250522/rassledovanie-2018396894.html

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происшествия, жкх, челябинская область, россия, москва, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), станислав харченко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)