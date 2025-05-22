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В Челябинской области задержали двух фигурантов дела о растрате
В Челябинской области задержали двух фигурантов дела о растрате - РИА Новости, 22.05.2025
В Челябинской области задержали двух фигурантов дела о растрате
Начальник правового управления министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Анна Курьянова и директор областного госучреждения... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T10:45:00+03:00
2025-05-22T10:45:00+03:00
2025-05-22T10:45:00+03:00
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алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
станислав харченко
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ЧЕЛЯБИНСК, 22 мая – РИА Новости. Начальник правового управления министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Анна Курьянова и директор областного госучреждения "Челябинскавтодор" Наталья Чеснокова задержаны по уголовному делу о растрате бюджетных средств, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. Новые фигуранты установлены при расследовании уголовного дела, возбужденного в отношении ранее задержанных министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева и других должностных лиц, а также бенефициаров крупнейших дорожных подрядных организаций. Как отмечает собеседник агентства, похищены были более 2,9 миллиарда рублей при исполнении госконтрактов в сфере строительства и ремонта дорог. "Речь идет о начальнике правового управления министерства Анне Курьяновой и директоре областного государственного казенного учреждения "Челябинскавтодор" Наталье Чесноковой. Фигуранты задержаны", - сказал он. Собеседник уточнил, что ФСБ проводит обыски по местам работы и проживания Курьяновой и Чесноковой, решается вопрос об избрании им меры пресечения. В пресс-службе УФСБ России по региону РИА Новости подтвердили факт проведения следственно-оперативных действий. О задержании Нечаева 19 февраля сообщило УФСБ России по Челябинской области. Ему вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). Мещанский суд Москвы 21 февраля его арестовал. В декабре 2024 года был задержан и затем арестован замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислав Харченко. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
https://ria.ru/20250515/vladivostok-2017021576.html
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происшествия, жкх, челябинская область, россия, москва, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), станислав харченко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, ЖКХ, Челябинская область, Россия, Москва, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Станислав Харченко, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Челябинской области задержали двух фигурантов дела о растрате
В Челябинской области задержали двух фигурантов дела о растрате 2,9 млрд рублей