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Путин призвал ФАС внимательно следить за ценами на сельхозтехнику - РИА Новости, 22.05.2025
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18:43 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/fas-2018526766.html
Путин призвал ФАС внимательно следить за ценами на сельхозтехнику
Путин призвал ФАС внимательно следить за ценами на сельхозтехнику - РИА Новости, 22.05.2025
Путин призвал ФАС внимательно следить за ценами на сельхозтехнику
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна внимательно следить за ценами на сельскохозяйственную технику, хотя есть и объективные факторы роста цен, заявил РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T18:43:00+03:00
2025-05-22T18:43:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна внимательно следить за ценами на сельскохозяйственную технику, хотя есть и объективные факторы роста цен, заявил президент России Владимир Путин. "Безусловно, есть объективные факторы роста цен. Но тем не менее ФАС должна самым внимательным образом за этим следить. Надеюсь, что так и происходит", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
https://ria.ru/20250522/putin-2018517433.html
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экономика, россия, владимир путин, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Путин призвал ФАС внимательно следить за ценами на сельхозтехнику

Путин: ФАС должна внимательно следить за ценами на сельскохозяйственную технику

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции с членами правительства РФ
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна внимательно следить за ценами на сельскохозяйственную технику, хотя есть и объективные факторы роста цен, заявил президент России Владимир Путин.
"Безусловно, есть объективные факторы роста цен. Но тем не менее ФАС должна самым внимательным образом за этим следить. Надеюсь, что так и происходит", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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