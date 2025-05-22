https://ria.ru/20250522/fas-2018526766.html

Путин призвал ФАС внимательно следить за ценами на сельхозтехнику

Путин призвал ФАС внимательно следить за ценами на сельхозтехнику - РИА Новости, 22.05.2025

Путин призвал ФАС внимательно следить за ценами на сельхозтехнику

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна внимательно следить за ценами на сельскохозяйственную технику, хотя есть и объективные факторы роста цен, заявил РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T18:43:00+03:00

2025-05-22T18:43:00+03:00

2025-05-22T18:43:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна внимательно следить за ценами на сельскохозяйственную технику, хотя есть и объективные факторы роста цен, заявил президент России Владимир Путин. "Безусловно, есть объективные факторы роста цен. Но тем не менее ФАС должна самым внимательным образом за этим следить. Надеюсь, что так и происходит", - сказал Путин на совещании с членами правительства.

https://ria.ru/20250522/putin-2018517433.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

экономика, россия, владимир путин, федеральная антимонопольная служба (фас россии)