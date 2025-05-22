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Российскую инновационную танкерную фанеру будут поставлять в Южную Корею - РИА Новости, 22.05.2025
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17:21 22.05.2025 (обновлено: 17:43 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/fanera-2018501708.html
Российскую инновационную танкерную фанеру будут поставлять в Южную Корею
Российскую инновационную танкерную фанеру будут поставлять в Южную Корею - РИА Новости, 22.05.2025
Российскую инновационную танкерную фанеру будут поставлять в Южную Корею
Крупнейший российский лесопромышленный холдинг, обладатель сертификата "Сделано в России", и одна из ведущих южнокорейских судоверфей готовятся подписать... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T17:21:00+03:00
2025-05-22T17:43:00+03:00
экономика
южная корея
россия
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Крупнейший российский лесопромышленный холдинг, обладатель сертификата "Сделано в России", и одна из ведущих южнокорейских судоверфей готовятся подписать долгосрочный контракт на поставки высокотехнологичной танкерной фанеры, предназначенной для обшивки резервуаров газовозов, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ). "Материал способен выдерживать экстремально низкие температуры и высокое давление, минимизирует испарение СПГ при длительных перевозках", - говорится в сообщении.РЭЦ отметил, что продукция фанерного комбината официально сертифицирована в рамках системы добровольной сертификации "Сделано в России" по направлению "Надежность". Для получения бесплатного сертификата "Сделано в России" компании не требуется проходить дополнительные проверки со стороны Российского экспортного центра. Все, что необходимо сделать, - это подать заявку на сайте РЭЦ.Представители южнокорейской компании высоко оценили производственную технологию на месте и подтвердили намерение использовать эту продукцию в судостроении Южной Кореи. Как рассказали в компании, ожидается, что в этом году объем спецпродукции на фанерном комбинате вырастет минимум на четверть. Первые поставки запланировано произвести до конца 2025 года.Лесопромышленный холдинг активно осваивает зарубежные рынки при поддержке Российского экспортного центра, используя различные инструменты группы. РЭЦ предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт"."В рамках сотрудничества РЭЦ оказывает поддержку в продвижении товаров и поиске партнеров. В частности, помогает с участием в международных выставках и деловых миссиях, соответствующий сервис доступен на платформе "Мой экспорт". Компания также имеет опыт сотрудничества с ЭКСАР в части страхования краткосрочной дебиторской задолженности, инструмента, который помогает обезопасить компании от риска неплатежа со стороны иностранных контрагентов", - отметила директор по поддержке экспорта ЛПК РЭЦ Елена Смирнова.
https://ria.ru/20250522/sotrudnichestvo-2018492190.html
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экономика, южная корея, россия
Экономика, Южная Корея, Россия
Российскую инновационную танкерную фанеру будут поставлять в Южную Корею

Российскую танкерную фанеру будут поставлять в Южную Корею для газовозов

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГазовоз в Охотском море
Газовоз в Охотском море - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Газовоз в Охотском море
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Крупнейший российский лесопромышленный холдинг, обладатель сертификата "Сделано в России", и одна из ведущих южнокорейских судоверфей готовятся подписать долгосрочный контракт на поставки высокотехнологичной танкерной фанеры, предназначенной для обшивки резервуаров газовозов, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Материал способен выдерживать экстремально низкие температуры и высокое давление, минимизирует испарение СПГ при длительных перевозках", - говорится в сообщении.
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РЭЦ отметил, что продукция фанерного комбината официально сертифицирована в рамках системы добровольной сертификации "Сделано в России" по направлению "Надежность". Для получения бесплатного сертификата "Сделано в России" компании не требуется проходить дополнительные проверки со стороны Российского экспортного центра. Все, что необходимо сделать, - это подать заявку на сайте РЭЦ.
Представители южнокорейской компании высоко оценили производственную технологию на месте и подтвердили намерение использовать эту продукцию в судостроении Южной Кореи. Как рассказали в компании, ожидается, что в этом году объем спецпродукции на фанерном комбинате вырастет минимум на четверть. Первые поставки запланировано произвести до конца 2025 года.
Лесопромышленный холдинг активно осваивает зарубежные рынки при поддержке Российского экспортного центра, используя различные инструменты группы. РЭЦ предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
"Сделано в России" добавит баллов в Национальном органическом конкурсе
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"В рамках сотрудничества РЭЦ оказывает поддержку в продвижении товаров и поиске партнеров. В частности, помогает с участием в международных выставках и деловых миссиях, соответствующий сервис доступен на платформе "Мой экспорт". Компания также имеет опыт сотрудничества с ЭКСАР в части страхования краткосрочной дебиторской задолженности, инструмента, который помогает обезопасить компании от риска неплатежа со стороны иностранных контрагентов", - отметила директор по поддержке экспорта ЛПК РЭЦ Елена Смирнова.
 
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