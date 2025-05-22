https://ria.ru/20250522/energetika-2018523426.html

Энергетики начали работы по реконструкции сетей в Новгородской области

Энергетики начали работы по реконструкции сетей в Новгородской области - РИА Новости, 22.05.2025

Энергетики начали работы по реконструкции сетей в Новгородской области

Энергетики закупили технику и начали работы по реконструкции сетей в Новгородской области, рассказал врио губернатора Александр Дронов во время ежегодного... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T18:31:00+03:00

2025-05-22T18:31:00+03:00

2025-05-22T18:31:00+03:00

новгородская область

энергетика

россети

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Энергетики закупили технику и начали работы по реконструкции сетей в Новгородской области, рассказал врио губернатора Александр Дронов во время ежегодного отчета перед депутатами региона. Каждую зиму во время непогоды многие населенные пункты области остаются без электричества: провода рвутся, старые опоры рушатся. Этой зимой жители некоторых муниципалитетов сидели без света больше недели. "Наш острый вопрос – отключение электроэнергии. "Россети" разработали программу по повышению надежности электросетей и согласовали с правительством региона. Была закуплена техника, начата работа по реконструкции сетей. Мы добьемся полного исполнения всех наших договоренностей", - подчеркнул Дронов. Ранее пресс-служба "Россети Северо-Запад" сообщала, что компания направит 4,7 миллиарда рублей на программу повышения надежности электроснабжения в Новгородской области, которая рассчитана до 2026 года. Компания отремонтирует 244 километра линий электропередачи, 138 подстанций, 60 трансформаторных подстанций и расчистит 3,7 тысячи гектаров просек ЛЭП.

https://ria.ru/20250522/svo-2018508763.html

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новгородская область, энергетика, россети