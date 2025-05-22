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Энергетики начали работы по реконструкции сетей в Новгородской области - РИА Новости, 22.05.2025
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18:31 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/energetika-2018523426.html
Энергетики начали работы по реконструкции сетей в Новгородской области
Энергетики начали работы по реконструкции сетей в Новгородской области - РИА Новости, 22.05.2025
Энергетики начали работы по реконструкции сетей в Новгородской области
Энергетики закупили технику и начали работы по реконструкции сетей в Новгородской области, рассказал врио губернатора Александр Дронов во время ежегодного... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T18:31:00+03:00
2025-05-22T18:31:00+03:00
новгородская область
энергетика
россети
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Энергетики закупили технику и начали работы по реконструкции сетей в Новгородской области, рассказал врио губернатора Александр Дронов во время ежегодного отчета перед депутатами региона. Каждую зиму во время непогоды многие населенные пункты области остаются без электричества: провода рвутся, старые опоры рушатся. Этой зимой жители некоторых муниципалитетов сидели без света больше недели. "Наш острый вопрос – отключение электроэнергии. "Россети" разработали программу по повышению надежности электросетей и согласовали с правительством региона. Была закуплена техника, начата работа по реконструкции сетей. Мы добьемся полного исполнения всех наших договоренностей", - подчеркнул Дронов. Ранее пресс-служба "Россети Северо-Запад" сообщала, что компания направит 4,7 миллиарда рублей на программу повышения надежности электроснабжения в Новгородской области, которая рассчитана до 2026 года. Компания отремонтирует 244 километра линий электропередачи, 138 подстанций, 60 трансформаторных подстанций и расчистит 3,7 тысячи гектаров просек ЛЭП.
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новгородская область, энергетика, россети
Новгородская область, Энергетика, Россети
Энергетики начали работы по реконструкции сетей в Новгородской области

Дронов: энергетики начали работы по реконструкции сетей в Новгородской области

© Фото : Правительство Новгородской областиАлександр Дронов
Александр Дронов - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Фото : Правительство Новгородской области
Александр Дронов. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Энергетики закупили технику и начали работы по реконструкции сетей в Новгородской области, рассказал врио губернатора Александр Дронов во время ежегодного отчета перед депутатами региона.
Каждую зиму во время непогоды многие населенные пункты области остаются без электричества: провода рвутся, старые опоры рушатся. Этой зимой жители некоторых муниципалитетов сидели без света больше недели.
"Наш острый вопрос – отключение электроэнергии. "Россети" разработали программу по повышению надежности электросетей и согласовали с правительством региона. Была закуплена техника, начата работа по реконструкции сетей. Мы добьемся полного исполнения всех наших договоренностей", - подчеркнул Дронов.
Ранее пресс-служба "Россети Северо-Запад" сообщала, что компания направит 4,7 миллиарда рублей на программу повышения надежности электроснабжения в Новгородской области, которая рассчитана до 2026 года. Компания отремонтирует 244 километра линий электропередачи, 138 подстанций, 60 трансформаторных подстанций и расчистит 3,7 тысячи гектаров просек ЛЭП.
Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
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Новгородская областьЭнергетикаРоссети
 
 
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