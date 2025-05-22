Экоповестка стала заложницей политизации, заявила Матвиенко
Матвиенко: экологическая повестка стала заложницей оголтелой политизации
© Фото : предоставлено пресс-службойВалентина Матвиенко
© Фото : предоставлено пресс-службой
Валентина Матвиенко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Экологическая повестка стала заложницей оголтелой, безоглядной политизации, Запад пытается использовать эту тему для продвижения своих корыстных интересов, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Еврочиновники продвигают милитаризацию, усиливают конфронтационный настрой, что, безусловно, ухудшает перспективы реализации экологической политики на континенте. Сегодня экоповестка фактически стала заложницей оголтелой, безоглядной политизации", - сказала Матвиенко в интервью "Российской газете", посвященном открытию Невского экологического конгресса.
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В то же время продолжаются попытки Запада проводить политику так называемого экологического неоколониализма, сказала сенатор. "Мы видим, как природоохранную проблематику откровенно используют для продвижения своих корыстных интересов", - подчеркнула она.
По ее словам, подобные манипуляции абсолютно неприемлемы для России, других стран мирового большинства, так как направлены на получение односторонних выгод в ущерб интересам остальных государств.
"Наша философия, идеология заключается в том, что надежно обеспечить экологическую безопасность для отдельно взятых стран за счет других невозможно. Мы все в одной экологической лодке. И потому взаимодействие государств в этой области должно строиться на принципах международного права, справедливого распределения издержек и выгод, баланса интересов", - заключила Матвиенко.
XI Невский международный экологический конгресс пройдет 22-23 мая в Санкт-Петербурге. Его организаторами выступают правительство РФ, Совет Федерации, Минприроды и Межпарламентская Ассамблея (МПА) государств СНГ.
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