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Ефимов: еще более 300 жителей Москвы начали переселение по реновации - РИА Новости, 22.05.2025
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09:12 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/efimov-2018360259.html
Ефимов: еще более 300 жителей Москвы начали переселение по реновации
Ефимов: еще более 300 жителей Москвы начали переселение по реновации - РИА Новости, 22.05.2025
Ефимов: еще более 300 жителей Москвы начали переселение по реновации
В Лосиноостровском районе Москвы началось переселение более 300 жителей из двух старых домов на Изумрудной улице в новостройку в рамках программы реновации,... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T09:12:00+03:00
2025-05-22T09:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. В Лосиноостровском районе Москвы началось переселение более 300 жителей из двух старых домов на Изумрудной улице в новостройку в рамках программы реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Новостройка по адресу: Изумрудная улица, дом 44/2, стала девятым домом, переданным под заселение по программе реновации в Лосиноостровском районе Северо-Восточного административного округа. В нее переедут более 300 жильцов двух соседних пятиэтажек. На первом этаже жилого комплекса открыт Центр информирования по переселению. Там участникам программы реновации помогут на всех этапах переезда", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в Лосиноостровском районе расселят 68 старых домов, в новое жилье переедут свыше 12 тысяч жителей.В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что в новостройке на Изумрудной улице расположена 161 квартира с готовой улучшенной отделкой. Общая площадь жилья составляет более 9 тысяч квадратных метров.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как проходит переселение в рамках реновации в районе Покровское-Стрешнево.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: еще более 300 жителей Москвы начали переселение по реновации

Ефимов: свыше 300 жителей Лосиноостровского района переедут по реновации

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. В Лосиноостровском районе Москвы началось переселение более 300 жителей из двух старых домов на Изумрудной улице в новостройку в рамках программы реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Новостройка по адресу: Изумрудная улица, дом 44/2, стала девятым домом, переданным под заселение по программе реновации в Лосиноостровском районе Северо-Восточного административного округа. В нее переедут более 300 жильцов двух соседних пятиэтажек. На первом этаже жилого комплекса открыт Центр информирования по переселению. Там участникам программы реновации помогут на всех этапах переезда", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что в Лосиноостровском районе расселят 68 старых домов, в новое жилье переедут свыше 12 тысяч жителей.
В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что в новостройке на Изумрудной улице расположена 161 квартира с готовой улучшенной отделкой. Общая площадь жилья составляет более 9 тысяч квадратных метров.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как проходит переселение в рамках реновации в районе Покровское-Стрешнево.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
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