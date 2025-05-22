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Ефимов: еще более 300 жителей Москвы начали переселение по реновации
Ефимов: еще более 300 жителей Москвы начали переселение по реновации - РИА Новости, 22.05.2025
Ефимов: еще более 300 жителей Москвы начали переселение по реновации
В Лосиноостровском районе Москвы началось переселение более 300 жителей из двух старых домов на Изумрудной улице в новостройку в рамках программы реновации,... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T09:12:00+03:00
2025-05-22T09:12:00+03:00
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москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. В Лосиноостровском районе Москвы началось переселение более 300 жителей из двух старых домов на Изумрудной улице в новостройку в рамках программы реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Новостройка по адресу: Изумрудная улица, дом 44/2, стала девятым домом, переданным под заселение по программе реновации в Лосиноостровском районе Северо-Восточного административного округа. В нее переедут более 300 жильцов двух соседних пятиэтажек. На первом этаже жилого комплекса открыт Центр информирования по переселению. Там участникам программы реновации помогут на всех этапах переезда", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в Лосиноостровском районе расселят 68 старых домов, в новое жилье переедут свыше 12 тысяч жителей.В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что в новостройке на Изумрудной улице расположена 161 квартира с готовой улучшенной отделкой. Общая площадь жилья составляет более 9 тысяч квадратных метров.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как проходит переселение в рамках реновации в районе Покровское-Стрешнево.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: еще более 300 жителей Москвы начали переселение по реновации
Ефимов: свыше 300 жителей Лосиноостровского района переедут по реновации
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. В Лосиноостровском районе Москвы началось переселение более 300 жителей из двух старых домов на Изумрудной улице в новостройку в рамках программы реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Новостройка по адресу: Изумрудная улица, дом 44/2, стала девятым домом, переданным под заселение по программе реновации в Лосиноостровском районе Северо-Восточного административного округа. В нее переедут более 300 жильцов двух соседних пятиэтажек. На первом этаже жилого комплекса открыт Центр информирования по переселению. Там участникам программы реновации помогут на всех этапах переезда", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что в Лосиноостровском районе расселят 68 старых домов, в новое жилье переедут свыше 12 тысяч жителей.
В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что в новостройке на Изумрудной улице расположена 161 квартира с готовой улучшенной отделкой. Общая площадь жилья составляет более 9 тысяч квадратных метров.
Ранее мэр Москвы
Сергей Собянин рассказал, как проходит переселение в рамках реновации в районе Покровское-Стрешнево.