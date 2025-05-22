Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: общественные комплексы построят по принятым в апреле проектам КРТ - РИА Новости, 22.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:06 22.05.2025 (обновлено: 12:00 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/efimov-2018333874.html
Ефимов: общественные комплексы построят по принятым в апреле проектам КРТ
Ефимов: общественные комплексы построят по принятым в апреле проектам КРТ - РИА Новости, 22.05.2025
Ефимов: общественные комплексы построят по принятым в апреле проектам КРТ
В апреле 2025 года в Москве одобрили и утвердили реализацию четырех проектов решений о комплексном развитии территорий (КРТ) общей площадью 13,7 гектара,... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T11:06:00+03:00
2025-05-22T12:00:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806682_0:97:3000:1785_1920x0_80_0_0_c763f64266ae16a8531cf40cc6fe0956.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В апреле 2025 года в Москве одобрили и утвердили реализацию четырех проектов решений о комплексном развитии территорий (КРТ) общей площадью 13,7 гектара, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. "В апреле в столице утвердили проекты реорганизации четырех площадок по программе комплексного развития территорий. Инвесторы и назначенные городом операторы КРТ в течение пяти – восьми лет построят на месте депрессивных участков жилые дома с необходимой горожанам социальной инфраструктурой, а также деловые пространства", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в проекты планируют вложить 133 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект составит 15,7 миллиарда рублей. Благодаря их реализации в Москве создадут 4,5 тысячи рабочих мест.Участки находятся на улице Неверовского, Очаковском шоссе, вблизи Боровского шоссе и на Симоновском Валу. Рядом расположены станции метро, Московского центрального кольца, Московских центральных диаметров и крупные автомагистрали.В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что в рамках принятых решений о КРТ на площадках построят жилье. Также там появятся офисные и общественно-деловые комплексы.
https://ria.ru/20250521/efimov-2018229938.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806682_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_13e61be69634079c9b5fabaaaa436d9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: общественные комплексы построят по принятым в апреле проектам КРТ

Ефимов: общественные комплексы возведут по утвержденным в апреле проектам КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В апреле 2025 года в Москве одобрили и утвердили реализацию четырех проектов решений о комплексном развитии территорий (КРТ) общей площадью 13,7 гектара, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В апреле в столице утвердили проекты реорганизации четырех площадок по программе комплексного развития территорий. Инвесторы и назначенные городом операторы КРТ в течение пяти – восьми лет построят на месте депрессивных участков жилые дома с необходимой горожанам социальной инфраструктурой, а также деловые пространства", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что в проекты планируют вложить 133 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект составит 15,7 миллиарда рублей. Благодаря их реализации в Москве создадут 4,5 тысячи рабочих мест.
Участки находятся на улице Неверовского, Очаковском шоссе, вблизи Боровского шоссе и на Симоновском Валу. Рядом расположены станции метро, Московского центрального кольца, Московских центральных диаметров и крупные автомагистрали.
В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что в рамках принятых решений о КРТ на площадках построят жилье. Также там появятся офисные и общественно-деловые комплексы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Ефимов: в районе Котловка построят жилой квартал для программы реновации
Вчера, 14:12
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала