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Ефимов: общественные комплексы построят по принятым в апреле проектам КРТ
Ефимов: общественные комплексы построят по принятым в апреле проектам КРТ - РИА Новости, 22.05.2025
Ефимов: общественные комплексы построят по принятым в апреле проектам КРТ
В апреле 2025 года в Москве одобрили и утвердили реализацию четырех проектов решений о комплексном развитии территорий (КРТ) общей площадью 13,7 гектара,... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T11:06:00+03:00
2025-05-22T11:06:00+03:00
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москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В апреле 2025 года в Москве одобрили и утвердили реализацию четырех проектов решений о комплексном развитии территорий (КРТ) общей площадью 13,7 гектара, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. "В апреле в столице утвердили проекты реорганизации четырех площадок по программе комплексного развития территорий. Инвесторы и назначенные городом операторы КРТ в течение пяти – восьми лет построят на месте депрессивных участков жилые дома с необходимой горожанам социальной инфраструктурой, а также деловые пространства", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в проекты планируют вложить 133 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект составит 15,7 миллиарда рублей. Благодаря их реализации в Москве создадут 4,5 тысячи рабочих мест.Участки находятся на улице Неверовского, Очаковском шоссе, вблизи Боровского шоссе и на Симоновском Валу. Рядом расположены станции метро, Московского центрального кольца, Московских центральных диаметров и крупные автомагистрали.В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что в рамках принятых решений о КРТ на площадках построят жилье. Также там появятся офисные и общественно-деловые комплексы.
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: общественные комплексы построят по принятым в апреле проектам КРТ
Ефимов: общественные комплексы возведут по утвержденным в апреле проектам КРТ
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В апреле 2025 года в Москве одобрили и утвердили реализацию четырех проектов решений о комплексном развитии территорий (КРТ) общей площадью 13,7 гектара, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В апреле в столице утвердили проекты реорганизации четырех площадок по программе комплексного развития территорий. Инвесторы и назначенные городом операторы КРТ в течение пяти – восьми лет построят на месте депрессивных участков жилые дома с необходимой горожанам социальной инфраструктурой, а также деловые пространства", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что в проекты планируют вложить 133 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект составит 15,7 миллиарда рублей. Благодаря их реализации в Москве создадут 4,5 тысячи рабочих мест.
Участки находятся на улице Неверовского, Очаковском шоссе, вблизи Боровского шоссе и на Симоновском Валу. Рядом расположены станции метро, Московского центрального кольца, Московских центральных диаметров и крупные автомагистрали.
В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что в рамках принятых решений о КРТ на площадках построят жилье. Также там появятся офисные и общественно-деловые комплексы.