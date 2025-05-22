https://ria.ru/20250522/domodedovo-2018411085.html

В аэропорту Домодедово ввели ограничения

В аэропорту Домодедово ввели ограничения - РИА Новости, 22.05.2025

В аэропорту Домодедово ввели ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Домодедово", сообщила Росавиация. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T10:08:00+03:00

2025-05-22T10:08:00+03:00

2025-05-22T10:16:00+03:00

домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900703076_0:0:3018:1699_1920x0_80_0_0_4a821b03a9df8f0d809149ef6cbba77c.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Домодедово", сообщила Росавиация."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 09.54 мск введены в аэропорту "Домодедово", - сообщила Росавиация.Ранее ночью и утром в "Домодедово" уже дважды вводились ограничения, действовали они суммарно около трех часов.

https://ria.ru/20250522/vnukovo-2018396694.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия