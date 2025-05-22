https://ria.ru/20250522/domodedovo-2018411085.html
В аэропорту Домодедово ввели ограничения
В аэропорту Домодедово ввели ограничения - РИА Новости, 22.05.2025
В аэропорту Домодедово ввели ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Домодедово", сообщила Росавиация. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T10:08:00+03:00
2025-05-22T10:08:00+03:00
2025-05-22T10:16:00+03:00
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Домодедово", сообщила Росавиация."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 09.54 мск введены в аэропорту "Домодедово", - сообщила Росавиация.Ранее ночью и утром в "Домодедово" уже дважды вводились ограничения, действовали они суммарно около трех часов.
https://ria.ru/20250522/vnukovo-2018396694.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропорту Домодедово ввели ограничения
В аэропорту Домодедово ввели ограничения на прием и выпуск самолетов