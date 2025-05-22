https://ria.ru/20250522/desantniki-2018400477.html

Артиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

Артиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 22.05.2025

Артиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

Ульяновские артиллеристы-десантники уничтожили на правом берегу Днепра в Херсонской области командный пункт ВСУ и пункт управления дронами, сообщили журналистам РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T08:44:00+03:00

2025-05-22T08:44:00+03:00

2025-05-22T16:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы украины

днепр (река)

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ГЕНИЧЕСК, 22 мая — РИА Новости. Ульяновские артиллеристы-десантники уничтожили на правом берегу Днепра в Херсонской области командный пункт ВСУ и пункт управления дронами, сообщили журналистам в Минобороны. "Разведчики соединения ВДВ с помощью БПЛА обнаружили в глубине территории, контролируемой ВСУ на правом берегу Днепра, командный пункт и пункт управления БПЛА ВСУ. Противник расположил пункты управления и антенны в полуразрушенных строениях, но наши десантники с помощью разведывательных беспилотников Zala их обнаружили", — рассказали в военном ведомстве.Координаты целей сразу же передали на пункт управления артиллерией. Расчет 152-миллиметровой гаубицы 2А65 "Мста-Б" занял позицию, подготовил орудие к стрельбе и точными выстрелами уничтожил противника.Затем бойцы замаскировали орудие и вернулись в укрытие. Российские десантники непрерывно ведут боевую работу, уничтожая командные пункты, пункты управления беспилотниками, живую силу и технику ВСУ, пресекая все попытки противника переправиться на левый берег Днепра, отметили в Минобороны.Большую роль в этом играет артиллерийский полк Ульяновского гвардейского соединения ВДВ. Его бойцы постоянно наносят огневое поражение подразделениям ВСУ, накапливающимся для попыток переправиться через реку, выбивают их артиллерию, личный состав и беспилотные ударные системы. Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.

https://ria.ru/20250521/spetsoperatsiya-2018202166.html

https://ria.ru/20250522/tramp-2018331451.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, днепр (река)