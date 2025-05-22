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Артиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 22.05.2025
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08:44 22.05.2025 (обновлено: 16:48 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/desantniki-2018400477.html
Артиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ на правом берегу Днепра
Артиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 22.05.2025
Артиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ на правом берегу Днепра
Ульяновские артиллеристы-десантники уничтожили на правом берегу Днепра в Херсонской области командный пункт ВСУ и пункт управления дронами, сообщили журналистам РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T08:44:00+03:00
2025-05-22T16:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
днепр (река)
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ГЕНИЧЕСК, 22 мая — РИА Новости. Ульяновские артиллеристы-десантники уничтожили на правом берегу Днепра в Херсонской области командный пункт ВСУ и пункт управления дронами, сообщили журналистам в Минобороны. "Разведчики соединения ВДВ с помощью БПЛА обнаружили в глубине территории, контролируемой ВСУ на правом берегу Днепра, командный пункт и пункт управления БПЛА ВСУ. Противник расположил пункты управления и антенны в полуразрушенных строениях, но наши десантники с помощью разведывательных беспилотников Zala их обнаружили", — рассказали в военном ведомстве.Координаты целей сразу же передали на пункт управления артиллерией. Расчет 152-миллиметровой гаубицы 2А65 "Мста-Б" занял позицию, подготовил орудие к стрельбе и точными выстрелами уничтожил противника.Затем бойцы замаскировали орудие и вернулись в укрытие. Российские десантники непрерывно ведут боевую работу, уничтожая командные пункты, пункты управления беспилотниками, живую силу и технику ВСУ, пресекая все попытки противника переправиться на левый берег Днепра, отметили в Минобороны.Большую роль в этом играет артиллерийский полк Ульяновского гвардейского соединения ВДВ. Его бойцы постоянно наносят огневое поражение подразделениям ВСУ, накапливающимся для попыток переправиться через реку, выбивают их артиллерию, личный состав и беспилотные ударные системы. Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
https://ria.ru/20250521/spetsoperatsiya-2018202166.html
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херсонская область , россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, днепр (река)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, Днепр (река)
Артиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

Гаубица "Мста-Б" уничтожила командный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

© Минобороны РоссииРасчеты гаубиц "Мста-Б" Ульяновского соединения ВДВ уничтожили командный пункт ВСУ на правом берегу Днепра. Кадр видео
Расчеты гаубиц Мста-Б Ульяновского соединения ВДВ уничтожили командный пункт ВСУ на правом берегу Днепра. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Минобороны России
Расчеты гаубиц "Мста-Б" Ульяновского соединения ВДВ уничтожили командный пункт ВСУ на правом берегу Днепра. Кадр видео
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ГЕНИЧЕСК, 22 мая — РИА Новости. Ульяновские артиллеристы-десантники уничтожили на правом берегу Днепра в Херсонской области командный пункт ВСУ и пункт управления дронами, сообщили журналистам в Минобороны.
"Разведчики соединения ВДВ с помощью БПЛА обнаружили в глубине территории, контролируемой ВСУ на правом берегу Днепра, командный пункт и пункт управления БПЛА ВСУ. Противник расположил пункты управления и антенны в полуразрушенных строениях, но наши десантники с помощью разведывательных беспилотников Zala их обнаружили", — рассказали в военном ведомстве.
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Координаты целей сразу же передали на пункт управления артиллерией. Расчет 152-миллиметровой гаубицы 2А65 "Мста-Б" занял позицию, подготовил орудие к стрельбе и точными выстрелами уничтожил противника.
Затем бойцы замаскировали орудие и вернулись в укрытие.
Российские десантники непрерывно ведут боевую работу, уничтожая командные пункты, пункты управления беспилотниками, живую силу и технику ВСУ, пресекая все попытки противника переправиться на левый берег Днепра, отметили в Минобороны.
Большую роль в этом играет артиллерийский полк Ульяновского гвардейского соединения ВДВ. Его бойцы постоянно наносят огневое поражение подразделениям ВСУ, накапливающимся для попыток переправиться через реку, выбивают их артиллерию, личный состав и беспилотные ударные системы.
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
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