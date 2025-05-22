Артиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ на правом берегу Днепра
Гаубица "Мста-Б" уничтожила командный пункт ВСУ на правом берегу Днепра
© Минобороны РоссииРасчеты гаубиц "Мста-Б" Ульяновского соединения ВДВ уничтожили командный пункт ВСУ на правом берегу Днепра. Кадр видео
Расчеты гаубиц "Мста-Б" Ульяновского соединения ВДВ уничтожили командный пункт ВСУ на правом берегу Днепра. Кадр видео
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ГЕНИЧЕСК, 22 мая — РИА Новости. Ульяновские артиллеристы-десантники уничтожили на правом берегу Днепра в Херсонской области командный пункт ВСУ и пункт управления дронами, сообщили журналистам в Минобороны.
"Разведчики соединения ВДВ с помощью БПЛА обнаружили в глубине территории, контролируемой ВСУ на правом берегу Днепра, командный пункт и пункт управления БПЛА ВСУ. Противник расположил пункты управления и антенны в полуразрушенных строениях, но наши десантники с помощью разведывательных беспилотников Zala их обнаружили", — рассказали в военном ведомстве.
Координаты целей сразу же передали на пункт управления артиллерией. Расчет 152-миллиметровой гаубицы 2А65 "Мста-Б" занял позицию, подготовил орудие к стрельбе и точными выстрелами уничтожил противника.
Затем бойцы замаскировали орудие и вернулись в укрытие.
Российские десантники непрерывно ведут боевую работу, уничтожая командные пункты, пункты управления беспилотниками, живую силу и технику ВСУ, пресекая все попытки противника переправиться на левый берег Днепра, отметили в Минобороны.
Большую роль в этом играет артиллерийский полк Ульяновского гвардейского соединения ВДВ. Его бойцы постоянно наносят огневое поражение подразделениям ВСУ, накапливающимся для попыток переправиться через реку, выбивают их артиллерию, личный состав и беспилотные ударные системы.
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.