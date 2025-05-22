https://ria.ru/20250522/delo-2018419811.html

В Москве возбудили дело о легализации доходов от продажи наркотиков

В Москве возбудили дело о легализации доходов от продажи наркотиков - РИА Новости, 22.05.2025

В Москве возбудили дело о легализации доходов от продажи наркотиков

Возбуждено дело о легализации одного миллиарда рублей, полученных в результате сбыта наркотиков, задержаны 10 жителей столичного региона, сообщила официальный... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T10:51:00+03:00

2025-05-22T10:51:00+03:00

2025-05-22T11:06:00+03:00

происшествия

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

ирина волк

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018420981_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4d7855af8c91842e383578e096e28f8c.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Возбуждено дело о легализации одного миллиарда рублей, полученных в результате сбыта наркотиков, задержаны 10 жителей столичного региона, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале."Десять жителей столичного региона подозреваются в неправомерном обороте средств платежей и легализации незаконных доходов, которые совершены в составе преступного сообщества... По оперативной информации, участниками сообщества было легализовано не менее одного миллиарда рублей", - сообщила она.По предварительным данным, соучастники использовали банковские карты, которые были оформлены на иностранцев. Отмечается, что с их помощью злоумышленники выводили и обналичивали деньги от сбыта наркотиков через площадку в даркнете - эти средства отмывались и использовались организаторами преступного бизнеса."Следователем Следственного департамента МВД России подозреваемым предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 174.1, 187 и 210 УК РФ. На территории Москвы проведены обыски в используемых фигурантами помещениях. Изъята компьютерная техника, средства связи, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение", - добавила Волк.Все обвиняемые арестованы, проводятся мероприятия по установлению и задержанию руководителей и всех участников преступного сообщества.

https://ria.ru/20250521/scheta-2018146496.html

https://ria.ru/20250522/jakutsk-2018398098.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание людей, которые обналичивали деньги от сбыта наркотиков В Московском регионе задержали 10 человек, которые обналичивали деньги от сбыта наркотиков через даркнет-площадку, сообщила представитель МВД Ирина Волк. Злоумышленники, предварительно, легализовали не менее миллиарда рублей. 2025-05-22T10:51 true PT0M46S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ирина волк, россия