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В Москве возбудили дело о легализации доходов от продажи наркотиков - РИА Новости, 22.05.2025
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10:51 22.05.2025 (обновлено: 11:06 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/delo-2018419811.html
В Москве возбудили дело о легализации доходов от продажи наркотиков
В Москве возбудили дело о легализации доходов от продажи наркотиков - РИА Новости, 22.05.2025
В Москве возбудили дело о легализации доходов от продажи наркотиков
Возбуждено дело о легализации одного миллиарда рублей, полученных в результате сбыта наркотиков, задержаны 10 жителей столичного региона, сообщила официальный... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T10:51:00+03:00
2025-05-22T11:06:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Возбуждено дело о легализации одного миллиарда рублей, полученных в результате сбыта наркотиков, задержаны 10 жителей столичного региона, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале."Десять жителей столичного региона подозреваются в неправомерном обороте средств платежей и легализации незаконных доходов, которые совершены в составе преступного сообщества... По оперативной информации, участниками сообщества было легализовано не менее одного миллиарда рублей", - сообщила она.По предварительным данным, соучастники использовали банковские карты, которые были оформлены на иностранцев. Отмечается, что с их помощью злоумышленники выводили и обналичивали деньги от сбыта наркотиков через площадку в даркнете - эти средства отмывались и использовались организаторами преступного бизнеса."Следователем Следственного департамента МВД России подозреваемым предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 174.1, 187 и 210 УК РФ. На территории Москвы проведены обыски в используемых фигурантами помещениях. Изъята компьютерная техника, средства связи, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение", - добавила Волк.Все обвиняемые арестованы, проводятся мероприятия по установлению и задержанию руководителей и всех участников преступного сообщества.
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Задержание людей, которые обналичивали деньги от сбыта наркотиков
В Московском регионе задержали 10 человек, которые обналичивали деньги от сбыта наркотиков через даркнет-площадку, сообщила представитель МВД Ирина Волк. Злоумышленники, предварительно, легализовали не менее миллиарда рублей.
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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ирина волк, россия
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Ирина Волк, Россия
В Москве возбудили дело о легализации доходов от продажи наркотиков

В Москве за сбыт наркотиков и легализацию средств задержали десять человек

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Возбуждено дело о легализации одного миллиарда рублей, полученных в результате сбыта наркотиков, задержаны 10 жителей столичного региона, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
"Десять жителей столичного региона подозреваются в неправомерном обороте средств платежей и легализации незаконных доходов, которые совершены в составе преступного сообщества... По оперативной информации, участниками сообщества было легализовано не менее одного миллиарда рублей", - сообщила она.
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По предварительным данным, соучастники использовали банковские карты, которые были оформлены на иностранцев. Отмечается, что с их помощью злоумышленники выводили и обналичивали деньги от сбыта наркотиков через площадку в даркнете - эти средства отмывались и использовались организаторами преступного бизнеса.
"Следователем Следственного департамента МВД России подозреваемым предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 174.1, 187 и 210 УК РФ. На территории Москвы проведены обыски в используемых фигурантами помещениях. Изъята компьютерная техника, средства связи, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение", - добавила Волк.
Все обвиняемые арестованы, проводятся мероприятия по установлению и задержанию руководителей и всех участников преступного сообщества.
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ПроисшествияМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Ирина ВолкРоссия
 
 
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