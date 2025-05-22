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Бречалов анонсировал строительство железнодорожного вокзала в Удмуртии - РИА Новости, 22.05.2025
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Для тега Удмуртская республика - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
Удмуртская Республика
 
20:10 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/brechalov-2018539111.html
Бречалов анонсировал строительство железнодорожного вокзала в Удмуртии
Бречалов анонсировал строительство железнодорожного вокзала в Удмуртии - РИА Новости, 22.05.2025
Бречалов анонсировал строительство железнодорожного вокзала в Удмуртии
Власти Удмуртии вместе в РЖД начинают строить новый железнодорожный вокзал в посёлке Кизнер взамен столетнего здания, сообщил глава республики Александр... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T20:10:00+03:00
2025-05-22T20:10:00+03:00
удмуртская республика
удмуртская республика (удмуртия)
ржд
александр бречалов
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УФА, 22 мая - РИА Новости. Власти Удмуртии вместе в РЖД начинают строить новый железнодорожный вокзал в посёлке Кизнер взамен столетнего здания, сообщил глава республики Александр Бречалов в своём Telegram-канале. "Начинаем строить новый железнодорожный вокзал в Кизнере. Сейчас он располагается в здании, которому больше 100 лет. Оно очень красивое, было построено в годы Первой мировой – тогда железная дорога была важна для переброски оружия и снаряжения", - написал Бречалов. Он отметил, что поселку нужен новый транспортный узел. "Кизнер – "южные ворота" республики, здесь делают первую остановку поезда, следующие с запада на восток страны. Каждый день через Кизнер на Урал, Дальний Восток проходят больше 30 составов", - рассказал глава региона. Новое здание будет стоять рядом со старым вокзалом, на той же площади. В настоящее время строители тянут инженерные сети, закладывают фундамент, добавил Бречалов. "Работаем вместе с РЖД. В стройке у нас еще один объект – спорткомплекс в Балезино. Здесь готов фундамент, завозятся металлоконструкции",- сообщает глава Удмуртии.
https://ria.ru/20250516/izhevsk-2017354366.html
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удмуртская республика (удмуртия), ржд, александр бречалов
Удмуртская Республика, Удмуртская Республика (Удмуртия), РЖД, Александр Бречалов
Бречалов анонсировал строительство железнодорожного вокзала в Удмуртии

Бречалов: в посёлке Кизнер в Удмуртии начали строить железнодорожный вокзал

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанк Александр Бречалов
 Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Александр Бречалов. Архивное фото
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УФА, 22 мая - РИА Новости. Власти Удмуртии вместе в РЖД начинают строить новый железнодорожный вокзал в посёлке Кизнер взамен столетнего здания, сообщил глава республики Александр Бречалов в своём Telegram-канале.
"Начинаем строить новый железнодорожный вокзал в Кизнере. Сейчас он располагается в здании, которому больше 100 лет. Оно очень красивое, было построено в годы Первой мировой – тогда железная дорога была важна для переброски оружия и снаряжения", - написал Бречалов.
Он отметил, что поселку нужен новый транспортный узел.
"Кизнер – "южные ворота" республики, здесь делают первую остановку поезда, следующие с запада на восток страны. Каждый день через Кизнер на Урал, Дальний Восток проходят больше 30 составов", - рассказал глава региона.
Новое здание будет стоять рядом со старым вокзалом, на той же площади. В настоящее время строители тянут инженерные сети, закладывают фундамент, добавил Бречалов.
"Работаем вместе с РЖД. В стройке у нас еще один объект – спорткомплекс в Балезино. Здесь готов фундамент, завозятся металлоконструкции",- сообщает глава Удмуртии.
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
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Удмуртская РеспубликаУдмуртская Республика (Удмуртия)РЖДАлександр Бречалов
 
 
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