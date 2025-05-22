https://ria.ru/20250522/brechalov-2018539111.html

Бречалов анонсировал строительство железнодорожного вокзала в Удмуртии

Бречалов анонсировал строительство железнодорожного вокзала в Удмуртии - РИА Новости, 22.05.2025

Бречалов анонсировал строительство железнодорожного вокзала в Удмуртии

Власти Удмуртии вместе в РЖД начинают строить новый железнодорожный вокзал в посёлке Кизнер взамен столетнего здания, сообщил глава республики Александр... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T20:10:00+03:00

2025-05-22T20:10:00+03:00

2025-05-22T20:10:00+03:00

удмуртская республика

удмуртская республика (удмуртия)

ржд

александр бречалов

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УФА, 22 мая - РИА Новости. Власти Удмуртии вместе в РЖД начинают строить новый железнодорожный вокзал в посёлке Кизнер взамен столетнего здания, сообщил глава республики Александр Бречалов в своём Telegram-канале. "Начинаем строить новый железнодорожный вокзал в Кизнере. Сейчас он располагается в здании, которому больше 100 лет. Оно очень красивое, было построено в годы Первой мировой – тогда железная дорога была важна для переброски оружия и снаряжения", - написал Бречалов. Он отметил, что поселку нужен новый транспортный узел. "Кизнер – "южные ворота" республики, здесь делают первую остановку поезда, следующие с запада на восток страны. Каждый день через Кизнер на Урал, Дальний Восток проходят больше 30 составов", - рассказал глава региона. Новое здание будет стоять рядом со старым вокзалом, на той же площади. В настоящее время строители тянут инженерные сети, закладывают фундамент, добавил Бречалов. "Работаем вместе с РЖД. В стройке у нас еще один объект – спорткомплекс в Балезино. Здесь готов фундамент, завозятся металлоконструкции",- сообщает глава Удмуртии.

https://ria.ru/20250516/izhevsk-2017354366.html

удмуртская республика (удмуртия)

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удмуртская республика (удмуртия), ржд, александр бречалов