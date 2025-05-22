На благоустройство Липецка направят 360 миллионов рублей
Более 300 миллионов рублей направят на благоустройство Липецка
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 22 мая - РИА Новости. По 10 миллионов рублей будет направлено на благоустройство каждого из 36 округов Липецка, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на образовательном форуме по вопросам избирательного права и процесса "Молодежь. Выборы. Интеллект", который проходит на базе лагеря "Прометей" в Грязинском районе.
По его словам, на форум приехали более 150 юношей и девушек: членов участковых избирательных комиссий и молодежного избиркома региона. Они обсуждают вопросы цифровой трансформации избирательной системы России, знакомятся с новыми технологиями в организации выборов. Для участников форума приготовили дискуссии, мастер-классы и практические сессии, где молодые организаторы выборов могут задать вопросы спикерам, предложить свои идеи и обменяться опытом с коллегами из других муниципалитетов региона.
В ходе личной встречи с участниками форума Артамонов отметил, что у липчан должно быть больше возможностей менять родной район и свой город к лучшему.
"Приняли решение удвоить финансирование на решение текущих проблем каждого из 36 округов Липецка с 5 до 10 миллионов рублей. Куда направить деньги – на новую детскую площадку, парковку, ремонт внутридворовых проездов – это жители будут решать вместе со своими депутатами, которых будем выбирать осенью. У горсовета Липецка будет новый состав", – сказал Артамонов.