https://ria.ru/20250522/blagoustroystvo-2018428545.html

На благоустройство Липецка направят 360 миллионов рублей

На благоустройство Липецка направят 360 миллионов рублей - РИА Новости, 22.05.2025

На благоустройство Липецка направят 360 миллионов рублей

По 10 миллионов рублей будет направлено на благоустройство каждого из 36 округов Липецка, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на образовательном РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T11:23:00+03:00

2025-05-22T11:23:00+03:00

2025-05-22T11:23:00+03:00

липецкая область

игорь артамонов

липецк

грязинский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018427583_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_dbab55bbf9d2b772d0837efac477c769.jpg

ЛИПЕЦК, 22 мая - РИА Новости. По 10 миллионов рублей будет направлено на благоустройство каждого из 36 округов Липецка, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на образовательном форуме по вопросам избирательного права и процесса "Молодежь. Выборы. Интеллект", который проходит на базе лагеря "Прометей" в Грязинском районе. По его словам, на форум приехали более 150 юношей и девушек: членов участковых избирательных комиссий и молодежного избиркома региона. Они обсуждают вопросы цифровой трансформации избирательной системы России, знакомятся с новыми технологиями в организации выборов. Для участников форума приготовили дискуссии, мастер-классы и практические сессии, где молодые организаторы выборов могут задать вопросы спикерам, предложить свои идеи и обменяться опытом с коллегами из других муниципалитетов региона. В ходе личной встречи с участниками форума Артамонов отметил, что у липчан должно быть больше возможностей менять родной район и свой город к лучшему. "Приняли решение удвоить финансирование на решение текущих проблем каждого из 36 округов Липецка с 5 до 10 миллионов рублей. Куда направить деньги – на новую детскую площадку, парковку, ремонт внутридворовых проездов – это жители будут решать вместе со своими депутатами, которых будем выбирать осенью. У горсовета Липецка будет новый состав", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20250521/teplitsy-2018281651.html

липецк

грязинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, липецк, грязинский район