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На благоустройство Липецка направят 360 миллионов рублей - РИА Новости, 22.05.2025
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Липецкая область
 
11:23 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/blagoustroystvo-2018428545.html
На благоустройство Липецка направят 360 миллионов рублей
На благоустройство Липецка направят 360 миллионов рублей - РИА Новости, 22.05.2025
На благоустройство Липецка направят 360 миллионов рублей
По 10 миллионов рублей будет направлено на благоустройство каждого из 36 округов Липецка, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на образовательном РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T11:23:00+03:00
2025-05-22T11:23:00+03:00
липецкая область
игорь артамонов
липецк
грязинский район
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ЛИПЕЦК, 22 мая - РИА Новости. По 10 миллионов рублей будет направлено на благоустройство каждого из 36 округов Липецка, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на образовательном форуме по вопросам избирательного права и процесса "Молодежь. Выборы. Интеллект", который проходит на базе лагеря "Прометей" в Грязинском районе. По его словам, на форум приехали более 150 юношей и девушек: членов участковых избирательных комиссий и молодежного избиркома региона. Они обсуждают вопросы цифровой трансформации избирательной системы России, знакомятся с новыми технологиями в организации выборов. Для участников форума приготовили дискуссии, мастер-классы и практические сессии, где молодые организаторы выборов могут задать вопросы спикерам, предложить свои идеи и обменяться опытом с коллегами из других муниципалитетов региона. В ходе личной встречи с участниками форума Артамонов отметил, что у липчан должно быть больше возможностей менять родной район и свой город к лучшему. "Приняли решение удвоить финансирование на решение текущих проблем каждого из 36 округов Липецка с 5 до 10 миллионов рублей. Куда направить деньги – на новую детскую площадку, парковку, ремонт внутридворовых проездов – это жители будут решать вместе со своими депутатами, которых будем выбирать осенью. У горсовета Липецка будет новый состав", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, липецк, грязинский район
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецк, Грязинский район
На благоустройство Липецка направят 360 миллионов рублей

Более 300 миллионов рублей направят на благоустройство Липецка

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 22 мая - РИА Новости. По 10 миллионов рублей будет направлено на благоустройство каждого из 36 округов Липецка, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на образовательном форуме по вопросам избирательного права и процесса "Молодежь. Выборы. Интеллект", который проходит на базе лагеря "Прометей" в Грязинском районе.
По его словам, на форум приехали более 150 юношей и девушек: членов участковых избирательных комиссий и молодежного избиркома региона. Они обсуждают вопросы цифровой трансформации избирательной системы России, знакомятся с новыми технологиями в организации выборов. Для участников форума приготовили дискуссии, мастер-классы и практические сессии, где молодые организаторы выборов могут задать вопросы спикерам, предложить свои идеи и обменяться опытом с коллегами из других муниципалитетов региона.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
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В ходе личной встречи с участниками форума Артамонов отметил, что у липчан должно быть больше возможностей менять родной район и свой город к лучшему.
"Приняли решение удвоить финансирование на решение текущих проблем каждого из 36 округов Липецка с 5 до 10 миллионов рублей. Куда направить деньги – на новую детскую площадку, парковку, ремонт внутридворовых проездов – это жители будут решать вместе со своими депутатами, которых будем выбирать осенью. У горсовета Липецка будет новый состав", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкГрязинский район
 
 
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