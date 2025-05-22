https://ria.ru/20250522/bezopasnost-2018372328.html
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения - РИА Новости, 22.05.2025
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T01:49:00+03:00
2025-05-22T01:49:00+03:00
2025-05-22T01:49:00+03:00
жуковский
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 1.31 мск введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский". Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы", - написал он.
https://ria.ru/20250522/tambov-2018371463.html
жуковский
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жуковский, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Жуковский, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения на прием и выпуск рейсов