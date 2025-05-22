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Над Брянской областью уничтожили одиннадцать беспилотников
Над Брянской областью уничтожили одиннадцать беспилотников - РИА Новости, 22.05.2025
Над Брянской областью уничтожили одиннадцать беспилотников
Силами ПВО Минобороны России над Брянской областью уничтожены 11 БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T17:32:00+03:00
2025-05-22T17:32:00+03:00
2025-05-22T17:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ТУЛА, 22 мая — РИА Новости. Силами ПВО Минобороны России над Брянской областью уничтожены 11 БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены одиннадцать вражеских БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении. Уточняется, что пострадавших и разрушений в результате уничтожения БПЛА нет. На месте работают оперативные службы.
https://ria.ru/20250522/drony-2018413990.html
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Брянской областью уничтожили одиннадцать беспилотников
Богомаз: над Брянской областью за сутки уничтожили одиннадцать вражеских БПЛА