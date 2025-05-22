https://ria.ru/20250522/bespilotniki-2018495061.html

Над Брянской областью уничтожили одиннадцать беспилотников

Над Брянской областью уничтожили одиннадцать беспилотников - РИА Новости, 22.05.2025

Над Брянской областью уничтожили одиннадцать беспилотников

Силами ПВО Минобороны России над Брянской областью уничтожены 11 БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T17:32:00+03:00

2025-05-22T17:32:00+03:00

2025-05-22T17:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ТУЛА, 22 мая — РИА Новости. Силами ПВО Минобороны России над Брянской областью уничтожены 11 БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены одиннадцать вражеских БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении. Уточняется, что пострадавших и разрушений в результате уничтожения БПЛА нет. На месте работают оперативные службы.

https://ria.ru/20250522/drony-2018413990.html

брянская область

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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)