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На границе Белоруссии с Латвией нашли тело мигранта

На границе Белоруссии с Латвией нашли тело мигранта - РИА Новости, 22.05.2025

На границе Белоруссии с Латвией нашли тело мигранта

Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил в четверг, что на латвийской границе обнаружено тело беженца. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T15:05:00+03:00

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МИНСК, 22 мая – РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил в четверг, что на латвийской границе обнаружено тело беженца. "Вчера, 21 мая, полоцкие пограничники буквально в двух метрах от границы с Латвией обнаружили тело мужчины арабской внешности. Беженец находился непосредственно у калитки для животных латвийского пограничного заграждения. Документов при нем не обнаружено", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг в Telegram-канале комитета. Отмечается, что на месте работала следственно-оперативная группа с целью установления возможного факта перемещения трупа с территории Латвии. По данным комитета, с начала месяца на белорусско-латвийской границе белорусские пограничники обнаружили 6 погибших беженцев. С 2021 года на границе с Евросоюзом погибло 74 человека. В свою очередь в Telegram-канале Следственного комитета Белоруссии сообщается, что по инциденту с обнаружением тела мигранта вечером 21 мая на границе с Латвией Верхнедвинским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. "В ходе осмотра следователем установлено, что тело беженца расположено возле калитки для животных у латвийской границы. Детально зафиксирована следовая картина, обнаружены следы обуви и волочения, что может свидетельствовать о том, что тело выбросили на территорию Беларуси с сопредельной стороны", - говорится в сообщении. Отмечается, что назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти. Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран.-0-

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