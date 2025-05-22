Рейтинг@Mail.ru
На границе Белоруссии с Латвией нашли тело мигранта - РИА Новости, 22.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:05 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/belorussija-2018472353.html
На границе Белоруссии с Латвией нашли тело мигранта
На границе Белоруссии с Латвией нашли тело мигранта - РИА Новости, 22.05.2025
На границе Белоруссии с Латвией нашли тело мигранта
Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил в четверг, что на латвийской границе обнаружено тело беженца. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T15:05:00+03:00
2025-05-22T15:05:00+03:00
в мире
белоруссия
латвия
литва
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0f/1845048346_0:72:1280:792_1920x0_80_0_0_f5fcaa6ae7d24db1dbe2e31ffd01b0e0.jpg
МИНСК, 22 мая – РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил в четверг, что на латвийской границе обнаружено тело беженца. "Вчера, 21 мая, полоцкие пограничники буквально в двух метрах от границы с Латвией обнаружили тело мужчины арабской внешности. Беженец находился непосредственно у калитки для животных латвийского пограничного заграждения. Документов при нем не обнаружено", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг в Telegram-канале комитета. Отмечается, что на месте работала следственно-оперативная группа с целью установления возможного факта перемещения трупа с территории Латвии. По данным комитета, с начала месяца на белорусско-латвийской границе белорусские пограничники обнаружили 6 погибших беженцев. С 2021 года на границе с Евросоюзом погибло 74 человека. В свою очередь в Telegram-канале Следственного комитета Белоруссии сообщается, что по инциденту с обнаружением тела мигранта вечером 21 мая на границе с Латвией Верхнедвинским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. "В ходе осмотра следователем установлено, что тело беженца расположено возле калитки для животных у латвийской границы. Детально зафиксирована следовая картина, обнаружены следы обуви и волочения, что может свидетельствовать о том, что тело выбросили на территорию Беларуси с сопредельной стороны", - говорится в сообщении. Отмечается, что назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти. Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран.-0-
https://ria.ru/20250430/reka-2014466022.html
белоруссия
латвия
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0f/1845048346_45:0:1182:853_1920x0_80_0_0_5fd3e0e3650fcf30b3935105d55552a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, латвия, литва, евросоюз
В мире, Белоруссия, Латвия, Литва, Евросоюз
На границе Белоруссии с Латвией нашли тело мигранта

На границе Белоруссии с Латвией обнаружили тело мигранта арабской внешности

© Фото : Государственный пограничный комитет Республики БеларусьБелорусские пограничники
Белорусские пограничники - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Фото : Государственный пограничный комитет Республики Беларусь
Белорусские пограничники. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 22 мая – РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил в четверг, что на латвийской границе обнаружено тело беженца.
"Вчера, 21 мая, полоцкие пограничники буквально в двух метрах от границы с Латвией обнаружили тело мужчины арабской внешности. Беженец находился непосредственно у калитки для животных латвийского пограничного заграждения. Документов при нем не обнаружено", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг в Telegram-канале комитета.
Отмечается, что на месте работала следственно-оперативная группа с целью установления возможного факта перемещения трупа с территории Латвии.
По данным комитета, с начала месяца на белорусско-латвийской границе белорусские пограничники обнаружили 6 погибших беженцев. С 2021 года на границе с Евросоюзом погибло 74 человека.
В свою очередь в Telegram-канале Следственного комитета Белоруссии сообщается, что по инциденту с обнаружением тела мигранта вечером 21 мая на границе с Латвией Верхнедвинским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. "В ходе осмотра следователем установлено, что тело беженца расположено возле калитки для животных у латвийской границы. Детально зафиксирована следовая картина, обнаружены следы обуви и волочения, что может свидетельствовать о том, что тело выбросили на территорию Беларуси с сопредельной стороны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти.
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран.-0-
Проволочное заграждение на белорусско-литовской границе - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
На границе Белоруссии с Литвой нашли тела трех человек в реке
30 апреля, 18:58
 
В миреБелоруссияЛатвияЛитваЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала