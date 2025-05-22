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Русский музей представит в 2026 году масштабную выставку Айвазовского - РИА Новости, 22.05.2025
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Музейные маршруты России
 
15:38 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/ayvazrovskiy-2018479611.html
Русский музей представит в 2026 году масштабную выставку Айвазовского
Русский музей представит в 2026 году масштабную выставку Айвазовского - РИА Новости, 22.05.2025
Русский музей представит в 2026 году масштабную выставку Айвазовского
Государственный Русский музей представит в 2026 году масштабную выставку всемирно известного мариниста Ивана Айвазовского, сообщила пресс-служба музея. РИА Новости, 22.05.2025
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2025-05-22T15:38:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Государственный Русский музей представит в 2026 году масштабную выставку всемирно известного мариниста Ивана Айвазовского, сообщила пресс-служба музея.&quot;Государственный Русский музей представит масштабную выставку всемирно известного мариниста Ивана Айвазовского в 2026 году. Об этом рассказала генеральный директор Русского музея Алла Манилова на фестивале &quot;Интермузей&quot;, - говорится в сообщении.На выставке будет представлено более 200 произведений Айвазовского. Среди них шедевры, которые хранятся в коллекции Русского музея: "Девятый вал", "Сотворение мира", "Всемирный потоп", "Бриг Меркурий", "Волна". Экспозиция будет дополнена навигационными приборами, флагами, моделями кораблей, предметами морского быта и ценнейшими документами из разных архивов."Имя Ивана Айвазовского – один из символов русской живописи в контексте мировой художественной культуры. В дни новогодних каникул у Михайловского дворца стояли огромные очереди. Журналисты, снимавшие об этом сюжеты, спрашивали у людей, почему они в такой мороз стоят в очередях и сохраняют прекрасное настроение. Люди приехали со всей страны семьями, друзьями, парами. Первое место среди ответов – увидеть Айвазовского в Русском музее. Это подтверждают и наши собственные опросы, которые мы проводим в течение года в залах постоянной экспозиции. Наконец, недавно я встречалась с нашими замечательными смотрителями и спросила об их наблюдениях: что чаще всего спрашивают люди? И как вы думаете? Тот же ответ. Как пройти к Айвазовскому. Мы планировали эту выставку на более позднее время, но поняли, что откладывать нельзя. Люди ждут", – отметила Манилова, слова которой приводятся в сообщении.
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культура, музеи, иван айвазовский, русский музей, государственный русский музей
Музейные маршруты России, Культура, Музеи, Иван Айвазовский, Русский музей, Государственный Русский музей

Русский музей представит в 2026 году масштабную выставку Айвазовского

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГенеральный директор Государственного Русского музея (ГРМ) Алла Манилова в Русском музее
Генеральный директор Государственного Русского музея (ГРМ) Алла Манилова в Русском музее - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Государственный Русский музей представит в 2026 году масштабную выставку всемирно известного мариниста Ивана Айвазовского, сообщила пресс-служба музея.
«

"Государственный Русский музей представит масштабную выставку всемирно известного мариниста Ивана Айвазовского в 2026 году. Об этом рассказала генеральный директор Русского музея Алла Манилова на фестивале "Интермузей", - говорится в сообщении.

На выставке будет представлено более 200 произведений Айвазовского. Среди них шедевры, которые хранятся в коллекции Русского музея: "Девятый вал", "Сотворение мира", "Всемирный потоп", "Бриг Меркурий", "Волна". Экспозиция будет дополнена навигационными приборами, флагами, моделями кораблей, предметами морского быта и ценнейшими документами из разных архивов.
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15 мая, 11:15
"Имя Ивана Айвазовского – один из символов русской живописи в контексте мировой художественной культуры. В дни новогодних каникул у Михайловского дворца стояли огромные очереди. Журналисты, снимавшие об этом сюжеты, спрашивали у людей, почему они в такой мороз стоят в очередях и сохраняют прекрасное настроение. Люди приехали со всей страны семьями, друзьями, парами. Первое место среди ответов – увидеть Айвазовского в Русском музее. Это подтверждают и наши собственные опросы, которые мы проводим в течение года в залах постоянной экспозиции. Наконец, недавно я встречалась с нашими замечательными смотрителями и спросила об их наблюдениях: что чаще всего спрашивают люди? И как вы думаете? Тот же ответ. Как пройти к Айвазовскому. Мы планировали эту выставку на более позднее время, но поняли, что откладывать нельзя. Люди ждут", – отметила Манилова, слова которой приводятся в сообщении.
 
Музейные маршруты РоссииКультураМузеиИван АйвазовскийРусский музейГосударственный Русский музей
 
 
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