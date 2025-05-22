https://ria.ru/20250522/ayvazrovskiy-2018479611.html

Русский музей представит в 2026 году масштабную выставку Айвазовского

Русский музей представит в 2026 году масштабную выставку Айвазовского - РИА Новости, 22.05.2025

Русский музей представит в 2026 году масштабную выставку Айвазовского

Государственный Русский музей представит в 2026 году масштабную выставку всемирно известного мариниста Ивана Айвазовского, сообщила пресс-служба музея. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T15:38:00+03:00

2025-05-22T15:38:00+03:00

2025-05-22T15:38:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Государственный Русский музей представит в 2026 году масштабную выставку всемирно известного мариниста Ивана Айвазовского, сообщила пресс-служба музея."Государственный Русский музей представит масштабную выставку всемирно известного мариниста Ивана Айвазовского в 2026 году. Об этом рассказала генеральный директор Русского музея Алла Манилова на фестивале "Интермузей", - говорится в сообщении.На выставке будет представлено более 200 произведений Айвазовского. Среди них шедевры, которые хранятся в коллекции Русского музея: "Девятый вал", "Сотворение мира", "Всемирный потоп", "Бриг Меркурий", "Волна". Экспозиция будет дополнена навигационными приборами, флагами, моделями кораблей, предметами морского быта и ценнейшими документами из разных архивов."Имя Ивана Айвазовского – один из символов русской живописи в контексте мировой художественной культуры. В дни новогодних каникул у Михайловского дворца стояли огромные очереди. Журналисты, снимавшие об этом сюжеты, спрашивали у людей, почему они в такой мороз стоят в очередях и сохраняют прекрасное настроение. Люди приехали со всей страны семьями, друзьями, парами. Первое место среди ответов – увидеть Айвазовского в Русском музее. Это подтверждают и наши собственные опросы, которые мы проводим в течение года в залах постоянной экспозиции. Наконец, недавно я встречалась с нашими замечательными смотрителями и спросила об их наблюдениях: что чаще всего спрашивают люди? И как вы думаете? Тот же ответ. Как пройти к Айвазовскому. Мы планировали эту выставку на более позднее время, но поняли, что откладывать нельзя. Люди ждут", – отметила Манилова, слова которой приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20250515/lyubimova-2017061314.html

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