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Алаудинов рассказал об уничтожении наемников в Курской области - РИА Новости, 22.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:18 22.05.2025 (обновлено: 16:23 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/alaudinov-2018387847.html
Алаудинов рассказал об уничтожении наемников в Курской области
Алаудинов рассказал об уничтожении наемников в Курской области - РИА Новости, 22.05.2025
Алаудинов рассказал об уничтожении наемников в Курской области
Российские бойцы уничтожили большую часть иностранных наемников, пытавшихся прорваться в Курскую область вместе с ВСУ, заявил РИА Новости командир спецназа... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T06:18:00+03:00
2025-05-22T16:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
апти алаудинов
россия
польша
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КУРСК, 22 мая — РИА Новости. Российские бойцы уничтожили большую часть иностранных наемников, пытавшихся прорваться в Курскую область вместе с ВСУ, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов."Наемников было очень много, особенно в первый период. Они думали, что это для них сафари, они смогут в "Пятерочке" нашей прогуляться, показать, какие они красивые мальчики, и уйти победителями. &lt;...&gt; Хочу с гордостью сказать, что российские подразделения уничтожили большую часть тех иностранцев, которые вообще зашли на территорию Российской Федерации", — сказал он.Генерал уточнил, что большинство наемников, присутствие которых отмечалось в Курской области, были гражданами Польши и Грузии."Кроме них, мы фиксировали немцев, американцев. &lt;…&gt; Англичане были, французы там были. &lt;…&gt; Не скажу, что их было так много. Поляков, грузин большая часть была", — пояснил он.По словам Алаудинова, в рядах ВСУ встречались и наемники из Колумбии, но большинство из них довольно быстро уничтожили.В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, Киев использует их в качестве "пушечного мяса".
https://ria.ru/20250521/ukraina-2018359635.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, вооруженные силы украины, безопасность, апти алаудинов, россия, польша
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Апти Алаудинов, Россия, Польша
Алаудинов рассказал об уничтожении наемников в Курской области

Алаудинов: большую часть наемников, атаковавших Курскую область, уничтожили

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкКомандир спецназа "Ахмат", заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов в Курской области
Командир спецназа Ахмат, заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов в Курской области - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов в Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 22 мая — РИА Новости. Российские бойцы уничтожили большую часть иностранных наемников, пытавшихся прорваться в Курскую область вместе с ВСУ, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
"Наемников было очень много, особенно в первый период. Они думали, что это для них сафари, они смогут в "Пятерочке" нашей прогуляться, показать, какие они красивые мальчики, и уйти победителями. <...> Хочу с гордостью сказать, что российские подразделения уничтожили большую часть тех иностранцев, которые вообще зашли на территорию Российской Федерации", — сказал он.
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Генерал уточнил, что большинство наемников, присутствие которых отмечалось в Курской области, были гражданами Польши и Грузии.
"Кроме них, мы фиксировали немцев, американцев. <…> Англичане были, французы там были. <…> Не скажу, что их было так много. Поляков, грузин большая часть была", — пояснил он.
По словам Алаудинова, в рядах ВСУ встречались и наемники из Колумбии, но большинство из них довольно быстро уничтожили.
В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, Киев использует их в качестве "пушечного мяса".
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьАпти АлаудиновРоссияПольша
 
 
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