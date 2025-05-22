https://ria.ru/20250522/alaudinov-2018387847.html

Алаудинов рассказал об уничтожении наемников в Курской области

Алаудинов рассказал об уничтожении наемников в Курской области - РИА Новости, 22.05.2025

Алаудинов рассказал об уничтожении наемников в Курской области

Российские бойцы уничтожили большую часть иностранных наемников, пытавшихся прорваться в Курскую область вместе с ВСУ, заявил РИА Новости командир спецназа... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T06:18:00+03:00

2025-05-22T06:18:00+03:00

2025-05-22T16:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

безопасность

апти алаудинов

россия

польша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971441572_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_29680ee3359c9861312f2ebe9f4ca0c4.jpg

КУРСК, 22 мая — РИА Новости. Российские бойцы уничтожили большую часть иностранных наемников, пытавшихся прорваться в Курскую область вместе с ВСУ, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов."Наемников было очень много, особенно в первый период. Они думали, что это для них сафари, они смогут в "Пятерочке" нашей прогуляться, показать, какие они красивые мальчики, и уйти победителями. <...> Хочу с гордостью сказать, что российские подразделения уничтожили большую часть тех иностранцев, которые вообще зашли на территорию Российской Федерации", — сказал он.Генерал уточнил, что большинство наемников, присутствие которых отмечалось в Курской области, были гражданами Польши и Грузии."Кроме них, мы фиксировали немцев, американцев. <…> Англичане были, французы там были. <…> Не скажу, что их было так много. Поляков, грузин большая часть была", — пояснил он.По словам Алаудинова, в рядах ВСУ встречались и наемники из Колумбии, но большинство из них довольно быстро уничтожили.В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, Киев использует их в качестве "пушечного мяса".

https://ria.ru/20250521/ukraina-2018359635.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

россия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, вооруженные силы украины, безопасность, апти алаудинов, россия, польша