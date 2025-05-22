https://ria.ru/20250522/alaudinov-2018387847.html
Алаудинов рассказал об уничтожении наемников в Курской области
Алаудинов рассказал об уничтожении наемников в Курской области - РИА Новости, 22.05.2025
Алаудинов рассказал об уничтожении наемников в Курской области
Российские бойцы уничтожили большую часть иностранных наемников, пытавшихся прорваться в Курскую область вместе с ВСУ, заявил РИА Новости командир спецназа... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T06:18:00+03:00
2025-05-22T06:18:00+03:00
2025-05-22T16:23:00+03:00
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КУРСК, 22 мая — РИА Новости. Российские бойцы уничтожили большую часть иностранных наемников, пытавшихся прорваться в Курскую область вместе с ВСУ, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов."Наемников было очень много, особенно в первый период. Они думали, что это для них сафари, они смогут в "Пятерочке" нашей прогуляться, показать, какие они красивые мальчики, и уйти победителями. <...> Хочу с гордостью сказать, что российские подразделения уничтожили большую часть тех иностранцев, которые вообще зашли на территорию Российской Федерации", — сказал он.Генерал уточнил, что большинство наемников, присутствие которых отмечалось в Курской области, были гражданами Польши и Грузии."Кроме них, мы фиксировали немцев, американцев. <…> Англичане были, французы там были. <…> Не скажу, что их было так много. Поляков, грузин большая часть была", — пояснил он.По словам Алаудинова, в рядах ВСУ встречались и наемники из Колумбии, но большинство из них довольно быстро уничтожили.В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, Киев использует их в качестве "пушечного мяса".
https://ria.ru/20250521/ukraina-2018359635.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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курская область, вооруженные силы украины, безопасность, апти алаудинов, россия, польша
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Апти Алаудинов, Россия, Польша
Алаудинов рассказал об уничтожении наемников в Курской области
Алаудинов: большую часть наемников, атаковавших Курскую область, уничтожили
КУРСК, 22 мая — РИА Новости. Российские бойцы уничтожили большую часть иностранных наемников, пытавшихся прорваться в Курскую область вместе с ВСУ, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
"Наемников было очень много, особенно в первый период. Они думали, что это для них сафари, они смогут в "Пятерочке" нашей прогуляться, показать, какие они красивые мальчики, и уйти победителями. <...> Хочу с гордостью сказать, что российские подразделения уничтожили большую часть тех иностранцев, которые вообще зашли на территорию Российской Федерации", — сказал он.
Генерал уточнил, что большинство наемников, присутствие которых отмечалось в Курской области, были гражданами Польши
и Грузии
.
"Кроме них, мы фиксировали немцев, американцев. <…> Англичане были, французы там были. <…> Не скажу, что их было так много. Поляков, грузин большая часть была", — пояснил он.
По словам Алаудинова, в рядах ВСУ встречались и наемники из Колумбии
, но большинство из них довольно быстро уничтожили.
В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Великобритании
, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, Киев использует их в качестве "пушечного мяса".