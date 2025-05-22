https://ria.ru/20250522/alaudinov-2018365619.html

Алаудинов рассказал, что в спецназе "Ахмат" есть украинцы

Алаудинов рассказал, что в спецназе "Ахмат" есть украинцы - РИА Новости, 22.05.2025

Алаудинов рассказал, что в спецназе "Ахмат" есть украинцы

Солдаты ВСУ, которые не испачкали свои руки в крови, еще могут встать в один строй с бойцами РФ, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T00:28:00+03:00

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2025-05-22T00:28:00+03:00

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апти алаудинов

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БЕЛГОРОД, 22 мая – РИА Новости. Солдаты ВСУ, которые не испачкали свои руки в крови, еще могут встать в один строй с бойцами РФ, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. "Я всегда ставил задачу максимально сохранять жизни украинцам, именно украинским бойцам. Это делалось осознанно, потому что я и раньше это говорил, и сейчас повторяюсь, я считаю, что украинцы - это наши братья, которых мы должны вернуть обратно, значит, в наше лоно, для того, чтобы они проснулись, осознали, где они находятся... И те из них, кто еще не испачкал свои руки по локоть в крови, они имеют возможность с нами встать в один строй для того, чтобы мы вместе победили вот это войско Антихриста Даджаля", – сказал Алаудинов. Он уточнил, что в спецназе "Ахмат" есть украинцы, в том числе один из командиров отряда с позывным "Хохол". "Изначально вопрос по взятию украинцев в плен, они всегда ставились таким образом, чтобы максимально сохранить жизнь украинским бойцам", – сказал Алаудинов.

https://ria.ru/20250513/alaudinov--2016704022.html

https://ria.ru/20250515/alaudinov-2017023356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, апти алаудинов, вооруженные силы украины, безопасность