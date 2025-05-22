https://ria.ru/20250522/alaudinov-2018365619.html
Алаудинов рассказал, что в спецназе "Ахмат" есть украинцы
Алаудинов рассказал, что в спецназе "Ахмат" есть украинцы - РИА Новости, 22.05.2025
Алаудинов рассказал, что в спецназе "Ахмат" есть украинцы
Солдаты ВСУ, которые не испачкали свои руки в крови, еще могут встать в один строй с бойцами РФ, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T00:28:00+03:00
2025-05-22T00:28:00+03:00
2025-05-22T00:28:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 22 мая – РИА Новости. Солдаты ВСУ, которые не испачкали свои руки в крови, еще могут встать в один строй с бойцами РФ, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. "Я всегда ставил задачу максимально сохранять жизни украинцам, именно украинским бойцам. Это делалось осознанно, потому что я и раньше это говорил, и сейчас повторяюсь, я считаю, что украинцы - это наши братья, которых мы должны вернуть обратно, значит, в наше лоно, для того, чтобы они проснулись, осознали, где они находятся... И те из них, кто еще не испачкал свои руки по локоть в крови, они имеют возможность с нами встать в один строй для того, чтобы мы вместе победили вот это войско Антихриста Даджаля", – сказал Алаудинов. Он уточнил, что в спецназе "Ахмат" есть украинцы, в том числе один из командиров отряда с позывным "Хохол". "Изначально вопрос по взятию украинцев в плен, они всегда ставились таким образом, чтобы максимально сохранить жизнь украинским бойцам", – сказал Алаудинов.
https://ria.ru/20250513/alaudinov--2016704022.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, апти алаудинов, вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Апти Алаудинов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Алаудинов рассказал, что в спецназе "Ахмат" есть украинцы
Алаудинов: солдаты ВСУ могут встать в один строй с российскими бойцами