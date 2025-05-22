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В четырех российских аэропортах сняли временные ограничения - РИА Новости, 22.05.2025
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06:22 22.05.2025 (обновлено: 06:56 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/aeroporty-2018388012.html
В четырех российских аэропортах сняли временные ограничения
В четырех российских аэропортах сняли временные ограничения - РИА Новости, 22.05.2025
В четырех российских аэропортах сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" и "Владимир", сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T06:22:00+03:00
2025-05-22T06:56:00+03:00
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
москва
безопасность
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" и "Владимир", сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. "В аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" и "Владимир" (Семязино) в 5.55 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал он.
https://ria.ru/20250522/tambov-2018371463.html
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Дарья Буймова
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домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), москва, безопасность
Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Москва, Безопасность
В четырех российских аэропортах сняли временные ограничения

В аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Владимир сняли ограничения

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСамолеты на стоянке в аэропорту Внуково
Самолеты на стоянке в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Самолеты на стоянке в аэропорту Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" и "Владимир", сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
"В аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" и "Владимир" (Семязино) в 5.55 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал он.
Аэропорт Тамбов (Донское) - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения
01:33
 
Домодедово (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)МоскваБезопасность
 
 
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