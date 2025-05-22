https://ria.ru/20250522/aeroporty-2018388012.html
В четырех российских аэропортах сняли временные ограничения
В четырех российских аэропортах сняли временные ограничения - РИА Новости, 22.05.2025
В четырех российских аэропортах сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" и "Владимир", сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T06:22:00+03:00
2025-05-22T06:22:00+03:00
2025-05-22T06:56:00+03:00
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
москва
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569769184_0:177:3249:2005_1920x0_80_0_0_b6cad1f956eac9180462a100c013b84a.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" и "Владимир", сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. "В аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" и "Владимир" (Семязино) в 5.55 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал он.
https://ria.ru/20250522/tambov-2018371463.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569769184_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_09b705e3dadb632328838fedc07fcc79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), москва, безопасность
Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Москва, Безопасность
В четырех российских аэропортах сняли временные ограничения
В аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Владимир сняли ограничения