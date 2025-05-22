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Ограничения на работу аэропорта в Нижнем Новгороде сняли
Ограничения на работу аэропорта в Нижнем Новгороде сняли - РИА Новости, 22.05.2025
Ограничения на работу аэропорта в Нижнем Новгороде сняли
Временные ограничения на прилет и вылет сняты в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T20:28:00+03:00
2025-05-22T20:28:00+03:00
2025-05-22T20:32:00+03:00
нижний новгород
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
россия
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прилет и вылет сняты в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко."В аэропорту Нижний Новгород ("Стригино") в 20.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он в Telegram-канале.
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нижний новгород, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, россия
Нижний Новгород, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия, Россия
Ограничения на работу аэропорта в Нижнем Новгороде сняли
Ограничения на работу аэропорта в Нижнем Новгороде сняли в 20.00 МСК