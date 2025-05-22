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Росавиация рассказала о ситуации в аэропортах на фоне ограничений - РИА Новости, 22.05.2025
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13:35 22.05.2025 (обновлено: 15:25 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/aeroport-2018453304.html
Росавиация рассказала о ситуации в аэропортах на фоне ограничений
Росавиация рассказала о ситуации в аэропортах на фоне ограничений - РИА Новости, 22.05.2025
Росавиация рассказала о ситуации в аэропортах на фоне ограничений
Более 80 самолетов сели на запасных аэродромах 21-22 мая, сообщила Росавиация. РИА Новости, 22.05.2025
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2025-05-22T15:25:00+03:00
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
шереметьево (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Более 80 самолетов сели на запасных аэродромах 21-22 мая, сообщила Росавиация.&quot;По данным на 7:00 мск, на запасных аэродромах 21-22 мая совершили посадку 82 самолета. Практически все они уже приземлились в аэропортах первоначального назначения&quot;, — отметили в ведомстве.Там уточнили, что, несмотря на периодически возникающих временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах московского авиаузла и Жуковском, а также корректировки в расписании, ситуация в авиагаванях спокойная. В аэропортах нет массовых скоплений пассажиров, о которых пишут "некоторые недобросовестные медиа", указали в Росавиации. Также отмечается, что среднее время ожидания консультации в кол-центрах авиакомпаний не превышает четырех минут.В частности, в московском Шереметьево сообщили, что авиагавань работает в штатном режиме. Рейсы российских и зарубежных авиакомпаний обслуживаются в соответствии с действующими регламентами и вылетают в пункты назначения по расписанию.&quot;Регистрация на рейсы и обслуживание пассажиров в терминалах аэропорта Шереметьево выполняется согласно Федеральным авиационным правилам России и установленным регламентам&quot;, — отметили в аэропорту.Там добавили, что в терминалах отсутствуют скопления пассажиров.
https://ria.ru/20250522/samara-2018452747.html
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россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), происшествия
Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Шереметьево (аэропорт), Происшествия
Росавиация рассказала о ситуации в аэропортах на фоне ограничений

Росавиация: 82 самолета сели на запасные аэродромы на фоне ограничений

© AP Photo / Gregorio BorgiaПассажиры
Пассажиры - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© AP Photo / Gregorio Borgia
Пассажиры. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Более 80 самолетов сели на запасных аэродромах 21-22 мая, сообщила Росавиация.
«

"По данным на 7:00 мск, на запасных аэродромах 21-22 мая совершили посадку 82 самолета. Практически все они уже приземлились в аэропортах первоначального назначения", — отметили в ведомстве.

Там уточнили, что, несмотря на периодически возникающих временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах московского авиаузла и Жуковском, а также корректировки в расписании, ситуация в авиагаванях спокойная. В аэропортах нет массовых скоплений пассажиров, о которых пишут "некоторые недобросовестные медиа", указали в Росавиации.
Также отмечается, что среднее время ожидания консультации в кол-центрах авиакомпаний не превышает четырех минут.
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В частности, в московском Шереметьево сообщили, что авиагавань работает в штатном режиме. Рейсы российских и зарубежных авиакомпаний обслуживаются в соответствии с действующими регламентами и вылетают в пункты назначения по расписанию.
«

"Регистрация на рейсы и обслуживание пассажиров в терминалах аэропорта Шереметьево выполняется согласно Федеральным авиационным правилам России и установленным регламентам", — отметили в аэропорту.

Там добавили, что в терминалах отсутствуют скопления пассажиров.
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РоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Шереметьево (аэропорт)Происшествия
 
 
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