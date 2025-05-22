Росавиация рассказала о ситуации в аэропортах на фоне ограничений
Росавиация: 82 самолета сели на запасные аэродромы на фоне ограничений
© AP Photo / Gregorio BorgiaПассажиры
© AP Photo / Gregorio Borgia
Пассажиры. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Более 80 самолетов сели на запасных аэродромах 21-22 мая, сообщила Росавиация.
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"По данным на 7:00 мск, на запасных аэродромах 21-22 мая совершили посадку 82 самолета. Практически все они уже приземлились в аэропортах первоначального назначения", — отметили в ведомстве.
Там уточнили, что, несмотря на периодически возникающих временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах московского авиаузла и Жуковском, а также корректировки в расписании, ситуация в авиагаванях спокойная. В аэропортах нет массовых скоплений пассажиров, о которых пишут "некоторые недобросовестные медиа", указали в Росавиации.
Также отмечается, что среднее время ожидания консультации в кол-центрах авиакомпаний не превышает четырех минут.
В частности, в московском Шереметьево сообщили, что авиагавань работает в штатном режиме. Рейсы российских и зарубежных авиакомпаний обслуживаются в соответствии с действующими регламентами и вылетают в пункты назначения по расписанию.
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"Регистрация на рейсы и обслуживание пассажиров в терминалах аэропорта Шереметьево выполняется согласно Федеральным авиационным правилам России и установленным регламентам", — отметили в аэропорту.
Там добавили, что в терминалах отсутствуют скопления пассажиров.