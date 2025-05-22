https://ria.ru/20250522/aeroport-2018453304.html

Росавиация рассказала о ситуации в аэропортах на фоне ограничений

Росавиация рассказала о ситуации в аэропортах на фоне ограничений - РИА Новости, 22.05.2025

Росавиация рассказала о ситуации в аэропортах на фоне ограничений

Более 80 самолетов сели на запасных аэродромах 21-22 мая, сообщила Росавиация. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T13:35:00+03:00

2025-05-22T13:35:00+03:00

2025-05-22T15:25:00+03:00

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

шереметьево (аэропорт)

происшествия

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Более 80 самолетов сели на запасных аэродромах 21-22 мая, сообщила Росавиация."По данным на 7:00 мск, на запасных аэродромах 21-22 мая совершили посадку 82 самолета. Практически все они уже приземлились в аэропортах первоначального назначения", — отметили в ведомстве.Там уточнили, что, несмотря на периодически возникающих временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах московского авиаузла и Жуковском, а также корректировки в расписании, ситуация в авиагаванях спокойная. В аэропортах нет массовых скоплений пассажиров, о которых пишут "некоторые недобросовестные медиа", указали в Росавиации. Также отмечается, что среднее время ожидания консультации в кол-центрах авиакомпаний не превышает четырех минут.В частности, в московском Шереметьево сообщили, что авиагавань работает в штатном режиме. Рейсы российских и зарубежных авиакомпаний обслуживаются в соответствии с действующими регламентами и вылетают в пункты назначения по расписанию."Регистрация на рейсы и обслуживание пассажиров в терминалах аэропорта Шереметьево выполняется согласно Федеральным авиационным правилам России и установленным регламентам", — отметили в аэропорту.Там добавили, что в терминалах отсутствуют скопления пассажиров.

https://ria.ru/20250522/samara-2018452747.html

https://ria.ru/20250522/ivanovo-2018450073.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), происшествия