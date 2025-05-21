https://ria.ru/20250521/zelenskiy-2018299008.html

Кто и когда пытался убить Зеленского

Кто и когда пытался убить Зеленского - РИА Новости, 21.05.2025

Кто и когда пытался убить Зеленского

Украинские официальные лица и СМИ заявляют о том, что в 2022—2023 годах были предотвращены многочисленные попытки покушения на президента Украины Владимира... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T18:45:00+03:00

2025-05-21T18:45:00+03:00

2025-05-21T18:45:00+03:00

киев

украина

россия

владимир зеленский

виталий кличко

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Украинские официальные лица и СМИ заявляют о том, что в 2022—2023 годах были предотвращены многочисленные попытки покушения на президента Украины Владимира Зеленского. О чем, кстати, говорил и сам глава режима. Что на самом деле стоит за этими громкими высказываниями - в материале РИА Новости."Были выстрелы"Советник Банковой Михаил Подоляк еще в марте 2022 года сообщал, что неудавшихся атак на главу государства было уже больше десятка, а сам Зеленский сравнивал попытки убить его с "Днём сурка" — фильмом, где с главным героем многократно повторяются события прошлого дня.По заявлениям украинской стороны, ряд покушений удалось предотвратить благодаря подробным данным, полученным от американской разведки.Владимир Зеленский косвенно подтвердил в интервью The Guardian."Были выстрелы, погибли некоторые люди в офисе президента", — сказал он в интервью, добавив, что это якобы произошло в начале конфликта.При этом Зеленский не рассказал, кого именно застрелили, и кто именно участвовал в перестрелке.Ожидаемые обвиненияЕстественно, что украинские власти, а также некоторые западные СМИ стараются обвинить во всем Россию. Так, британское издание The Times сообщало, в 2022-м Москва якобы перебросила в Киев несколько отрядов общей численностью около 400 человек.Издание уверяет, что они беспрепятственно зашли из Белоруссии в январе, находились в Киеве более шесть недель. И неустанно следили за 24 целями, включая высшее руководство страны. Только куда потом пропал этот немаленький отряд, совершенно непонятно. Ликвидировать главу государства даже прекрасно подготовленной группой диверсантов возможно в кино, а не в реальной жизни. Для этого надо пробраться глубоко в тыл врага с оружием, обойдя многочисленные линии хорошо подготовленной охраны. В условиях, когда центр любого крупного города просматривается многочисленными камерами.Впрочем, с большой долей вероятности можно говорить о том, что покушения все же были. Только готовились они изнутри. Слишком много Зеленский нажил себе врагов, да и отношения внутри украинской верхушки сильно напоминают поведение пауков в банке."Специалисты" Залужного?Показательным в данном плане может быть мнение бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона. Тот называл среди потенциальных заказчиков предполагаемого покушения на Зеленского неонацистские группировки и военных, лояльных бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному.Как отметил аналитик, уволенный командующий, скорее всего, имел тесные связи в неонацистских организациях. В данный момент Залужный С 9 мая 2024 года Залужный - чрезвычайный и полномочный посол в Лондоне. Во всех опросах общественного мнения он лидирует как потенциальный новый президент Украины. По мнению Джонсона, на Туманном Альбионе тот мог обзавестись нужными связями со "спецами". Нокаут для президентаДругим возможным инициатором покушения бывший аналитик ЦРУ Джонсон называет мэра Киева Виталия Кличко. Конфликтует с Зеленским он давно, еще с 2019-го, когда тот попытался поставить во главе столицы "своего" человека.Сам Кличко неоднократно открыто высказывал мнение, что страна под руководством нынешнего президента стала более авторитарной.А в начале 2025 года противостояние обострилось, о чем написало украинское издание "Страна.ua". Все из-за двух причин.Первая — недавнее назначение нового начальника Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимура Ткаченко, сразу вступившего в конфликт с мэром.Другим фактором послужило громкое уголовное дело в отношении одного из ключевых игроков строительно-земельного рынка украинской столицы Дениса Комарницкого, который считается близким к команде администрации города и мэру Киева человеком.Комарницкого называют "ключом для входа в теневые финансы мэрии" и, возможно, расследование может привести к отставке Кличко и возбуждению уголовного дела против него.Как видим, глава режима нажил достаточно врагов в своей собственной стране, и существует большая вероятность, что одно из многочисленных покушений, о которых говорил сам Зеленский, рано или поздно окончится для заказчиков удачно.

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киев, украина, россия, владимир зеленский, виталий кличко