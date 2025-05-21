https://ria.ru/20250521/zaporozhskaya-2018231820.html

В Запорожской области уничтожили узел связи и полевой склад ВСУ

В Запорожской области уничтожили узел связи и полевой склад ВСУ - РИА Новости, 21.05.2025

В Запорожской области уничтожили узел связи и полевой склад ВСУ

Удар нанесен по полевому складу ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области, в результате уничтожены две артиллерийские установки и узел связи, через... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T12:46:00+03:00

2025-05-21T12:46:00+03:00

2025-05-21T12:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

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вооруженные силы украины

безопасность

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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Удар нанесен по полевому складу ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области, в результате уничтожены две артиллерийские установки и узел связи, через который корректировалась работа БПЛА, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "(Село) Новоданиловка (Ореховского района). В ангаре бригады уничтожено две артиллерийские установки благодаря точному попаданию в полевой склад снарядов. Артиллерийский расчет частично уничтожен плюс один грузовик", - заявил Лебедев. Он также добавил, что, по сообщениям местных жителей, в результате удара был уничтожен узел связи, через который шла корректировка работы БПЛА. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250519/naemniki-2017770397.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

запорожская область, россия, киев, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность