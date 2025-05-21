https://ria.ru/20250521/yama-2018247787.html
В Нижнем Новгороде на дороге образовалась огромная яма
В Нижнем Новгороде на дороге образовалась огромная яма - РИА Новости, 21.05.2025
В Нижнем Новгороде на дороге образовалась огромная яма
Огромная яма появилась посреди дороги в Нижнем Новгороде из-за повреждения трубы с водой, специалисты ведут работы по ликвидации аварии, сообщили журналистам в... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T13:56:00+03:00
2025-05-21T13:56:00+03:00
2025-05-21T13:56:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Огромная яма появилась посреди дороги в Нижнем Новгороде из-за повреждения трубы с водой, специалисты ведут работы по ликвидации аварии, сообщили журналистам в администрации города. Утром в среду в соцсетях была опубликована фотография огромной ямы, образовавшейся посреди проезжей части на улице Ковалихинской. Сообщается, что причиной происшествия стал прорыв трубы под дорогой, что привело к проседанию грунта. Как сообщили в администрации города, аварийная труба находятся на балансе административного здания, а не Нижегородского водоканала. Тем не менее, специалисты компании начали работу по ликвидации аварии. "В настоящее время участок огорожен. Для оперативного ремонта поврежденного участка и восстановления дорожного покрытия на месте работают специалисты "Водоканала" и представители администрации Нижегородского района. Водоснабжение соседних домов не затронуто", - сообщили в администрации Нижнего Новгорода. Отмечается, что сроки устранения аварии станут понятны после определения объемов работ.
https://ria.ru/20250213/muzhchina-1999129130.html
https://ria.ru/20250514/omsk-2016953584.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, нижний новгород
Происшествия, Нижний Новгород
В Нижнем Новгороде на дороге образовалась огромная яма
В Нижнем Новгороде посреди дороги возникла огромная яма из-за прорыва трубы
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Огромная яма появилась посреди дороги в Нижнем Новгороде из-за повреждения трубы с водой, специалисты ведут работы по ликвидации аварии, сообщили журналистам в администрации города.
Утром в среду в соцсетях была опубликована фотография огромной ямы, образовавшейся посреди проезжей части на улице Ковалихинской. Сообщается, что причиной происшествия стал прорыв трубы под дорогой, что привело к проседанию грунта.
Как сообщили в администрации города, аварийная труба находятся на балансе административного здания, а не Нижегородского водоканала. Тем не менее, специалисты компании начали работу по ликвидации аварии.
"В настоящее время участок огорожен. Для оперативного ремонта поврежденного участка и восстановления дорожного покрытия на месте работают специалисты "Водоканала" и представители администрации Нижегородского района. Водоснабжение соседних домов не затронуто", - сообщили в администрации Нижнего Новгорода
.
Отмечается, что сроки устранения аварии станут понятны после определения объемов работ.