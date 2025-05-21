https://ria.ru/20250521/yama-2018247787.html

В Нижнем Новгороде на дороге образовалась огромная яма

В Нижнем Новгороде на дороге образовалась огромная яма - РИА Новости, 21.05.2025

В Нижнем Новгороде на дороге образовалась огромная яма

Огромная яма появилась посреди дороги в Нижнем Новгороде из-за повреждения трубы с водой, специалисты ведут работы по ликвидации аварии, сообщили журналистам в... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T13:56:00+03:00

2025-05-21T13:56:00+03:00

2025-05-21T13:56:00+03:00

происшествия

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Огромная яма появилась посреди дороги в Нижнем Новгороде из-за повреждения трубы с водой, специалисты ведут работы по ликвидации аварии, сообщили журналистам в администрации города. Утром в среду в соцсетях была опубликована фотография огромной ямы, образовавшейся посреди проезжей части на улице Ковалихинской. Сообщается, что причиной происшествия стал прорыв трубы под дорогой, что привело к проседанию грунта. Как сообщили в администрации города, аварийная труба находятся на балансе административного здания, а не Нижегородского водоканала. Тем не менее, специалисты компании начали работу по ликвидации аварии. "В настоящее время участок огорожен. Для оперативного ремонта поврежденного участка и восстановления дорожного покрытия на месте работают специалисты "Водоканала" и представители администрации Нижегородского района. Водоснабжение соседних домов не затронуто", - сообщили в администрации Нижнего Новгорода. Отмечается, что сроки устранения аварии станут понятны после определения объемов работ.

https://ria.ru/20250213/muzhchina-1999129130.html

https://ria.ru/20250514/omsk-2016953584.html

нижний новгород

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нижний новгород