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Хинштейн рассказал о выплатах жителям курского приграничья - РИА Новости, 21.05.2025
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15:15 21.05.2025 (обновлено: 15:25 21.05.2025)
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Хинштейн рассказал о выплатах жителям курского приграничья
Хинштейн рассказал о выплатах жителям курского приграничья - РИА Новости, 21.05.2025
Хинштейн рассказал о выплатах жителям курского приграничья
Ежемесячную выплату в 65 тысяч рублей на общую сумму более 7 миллиардов рублей уже получили более 113 тысяч жителей курского приграничья, сообщил врио... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T15:15:00+03:00
2025-05-21T15:25:00+03:00
курская область
общество
александр хинштейн
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Ежемесячную выплату в 65 тысяч рублей на общую сумму более 7 миллиардов рублей уже получили более 113 тысяч жителей курского приграничья, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в эфире телеканала "Россия 24"."По состоянию на апрель, последние выплаты, меры поддержки были 65 тысяч (рублей) ежемесячно, получило немногим более 113 200 человек, если говорить в деньгах, то это примерно 7,3 миллиарда в месяц", - сказал Хинштейн.
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курская область, общество, александр хинштейн
Курская область, Общество, Александр Хинштейн
Хинштейн рассказал о выплатах жителям курского приграничья

Выплаты на сумму более 7 млрд руб получили 113 тыс жителей курского приграничья

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкБанкомат
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Ежемесячную выплату в 65 тысяч рублей на общую сумму более 7 миллиардов рублей уже получили более 113 тысяч жителей курского приграничья, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в эфире телеканала "Россия 24".
"По состоянию на апрель, последние выплаты, меры поддержки были 65 тысяч (рублей) ежемесячно, получило немногим более 113 200 человек, если говорить в деньгах, то это примерно 7,3 миллиарда в месяц", - сказал Хинштейн.
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Курская областьОбществоАлександр Хинштейн
 
 
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