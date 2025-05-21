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Хинштейн рассказал о выплатах жителям курского приграничья
Хинштейн рассказал о выплатах жителям курского приграничья - РИА Новости, 21.05.2025
Хинштейн рассказал о выплатах жителям курского приграничья
Ежемесячную выплату в 65 тысяч рублей на общую сумму более 7 миллиардов рублей уже получили более 113 тысяч жителей курского приграничья, сообщил врио... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T15:15:00+03:00
2025-05-21T15:15:00+03:00
2025-05-21T15:25:00+03:00
курская область
общество
александр хинштейн
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Ежемесячную выплату в 65 тысяч рублей на общую сумму более 7 миллиардов рублей уже получили более 113 тысяч жителей курского приграничья, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в эфире телеканала "Россия 24"."По состоянию на апрель, последние выплаты, меры поддержки были 65 тысяч (рублей) ежемесячно, получило немногим более 113 200 человек, если говорить в деньгах, то это примерно 7,3 миллиарда в месяц", - сказал Хинштейн.
https://ria.ru/20250521/putin-2018204195.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, общество, александр хинштейн
Курская область, Общество, Александр Хинштейн
Хинштейн рассказал о выплатах жителям курского приграничья
Выплаты на сумму более 7 млрд руб получили 113 тыс жителей курского приграничья