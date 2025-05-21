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Новые внедорожники отправили из Алтайского края в зону СВО
Новые внедорожники отправили из Алтайского края в зону СВО - РИА Новости, 21.05.2025
Новые внедорожники отправили из Алтайского края в зону СВО
Новые внедорожники отправили из Алтайского края в зону спецоперации, сообщили журналистам в среду в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T13:21:00+03:00
2025-05-21T13:21:00+03:00
2025-05-21T13:21:00+03:00
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БАРНАУЛ, 21 мая - РИА Новости. Новые внедорожники отправили из Алтайского края в зону спецоперации, сообщили журналистам в среду в пресс-службе правительства региона. "Из Алтайского края отправили новую партию помощи в зону проведения специальной военной операции. В воинские части, где служат военнослужащие из нашего региона, будут доставлены пять новых автомобилей, среди которых три внедорожника УАЗ и два Lada Niva. Автомобили приобретены правительством Алтайского края для обеспечения наших бойцов необходимым транспортом", - говорится в сообщении. Отмечается, что бойцы получат также оборудование и снаряжение, посылки и необходимые вещи. "Общий вес гуманитарной отправки составил около 40 тонн. Подобные грузы из Алтайского края в зону проведения СВО отправляются на регулярной основе… Груз будет доставлен до места назначения… в течение пяти-семи дней", - подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20250520/gumgruz-2018036167.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алтайский край
Надежные люди, Алтайский край
Новые внедорожники отправили из Алтайского края в зону СВО
Новые внедорожники отправили из Алтайского края в зону спецоперации
БАРНАУЛ, 21 мая - РИА Новости. Новые внедорожники отправили из Алтайского края в зону спецоперации, сообщили журналистам в среду в пресс-службе правительства региона.
"Из Алтайского края отправили новую партию помощи в зону проведения специальной военной операции. В воинские части, где служат военнослужащие из нашего региона, будут доставлены пять новых автомобилей, среди которых три внедорожника УАЗ
и два Lada Niva. Автомобили приобретены правительством Алтайского края для обеспечения наших бойцов необходимым транспортом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что бойцы получат также оборудование и снаряжение, посылки и необходимые вещи.
"Общий вес гуманитарной отправки составил около 40 тонн. Подобные грузы из Алтайского края в зону проведения СВО отправляются на регулярной основе… Груз будет доставлен до места назначения… в течение пяти-семи дней", - подчеркнули в пресс-службе.