https://ria.ru/20250521/vnedorozhniki-2018238815.html

Новые внедорожники отправили из Алтайского края в зону СВО

Новые внедорожники отправили из Алтайского края в зону СВО - РИА Новости, 21.05.2025

Новые внедорожники отправили из Алтайского края в зону СВО

Новые внедорожники отправили из Алтайского края в зону спецоперации, сообщили журналистам в среду в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T13:21:00+03:00

2025-05-21T13:21:00+03:00

2025-05-21T13:21:00+03:00

надежные люди

алтайский край

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БАРНАУЛ, 21 мая - РИА Новости. Новые внедорожники отправили из Алтайского края в зону спецоперации, сообщили журналистам в среду в пресс-службе правительства региона. "Из Алтайского края отправили новую партию помощи в зону проведения специальной военной операции. В воинские части, где служат военнослужащие из нашего региона, будут доставлены пять новых автомобилей, среди которых три внедорожника УАЗ и два Lada Niva. Автомобили приобретены правительством Алтайского края для обеспечения наших бойцов необходимым транспортом", - говорится в сообщении. Отмечается, что бойцы получат также оборудование и снаряжение, посылки и необходимые вещи. "Общий вес гуманитарной отправки составил около 40 тонн. Подобные грузы из Алтайского края в зону проведения СВО отправляются на регулярной основе… Груз будет доставлен до места назначения… в течение пяти-семи дней", - подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20250520/gumgruz-2018036167.html

алтайский край

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алтайский край