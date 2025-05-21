Рейтинг@Mail.ru
Это скоро произойдет. Экономист назвал условие встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 21.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:10 21.05.2025 (обновлено: 18:37 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/uslovie-2018311200.html
Это скоро произойдет. Экономист назвал условие встречи Путина и Трампа
Это скоро произойдет. Экономист назвал условие встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 21.05.2025
Это скоро произойдет. Экономист назвал условие встречи Путина и Трампа
Известный экономист Михаил Хазин высказал свое мнение относительно телефонного разговора лидеров двух сверхдержав. А главное – высказал предположение: когда... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T18:10:00+03:00
2025-05-21T18:37:00+03:00
россия
сша
украина
дональд трамп
владимир путин
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793673982_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_ca54b3ce4ebf4344a7e3829faaa1b501.jpg
Известный экономист Михаил Хазин высказал свое мнение относительно телефонного разговора лидеров двух сверхдержав. А главное – высказал предположение: когда именно может состояться судьбоносная встреча президентов России и США. Главная проблема, по мнению эксперта, кроется в окружении. Но – в чьем?"Вызывает интерес""Обычно после судьбоносных встреч сразу же начинаются утечки, через день информация расползается, а примерно через двое суток все становится известным. Но в данном случае – гробовая тишина. И это вызывает интерес с аппаратной точки зрения", – заявил в эфире программы "Формула смысла" экономист Михаил Хазин.Так известный эксперт прокомментировал состоявшийся в понедельник телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа.И добавил: несмотря на то, что американские спецслужбы обладают всей информацией, механизмы ее донесения до первого лица "могут изрядно хромать". Российская же сторона могла поделиться с американским лидером тем, что советники Трампа посчитали нужным скрыть.На вопрос, о чем именно говорили президенты, Хазин с уверенностью ответил: точно не только об Украине."Более двух часов разговаривать по Украине невозможно, так как нет предмета … У меня есть гипотеза, что они разговаривали о будущем, и Путин объяснял американскому лидеру некоторую фактуру, которая Трампу показала, что его представление о союзниках не совсем соответствует реальности", – заключил экономист.В целом, Хазин назвал беседу тяжелой. Но не в смысле плохой, подчеркнул он, а именно тяжелой.Разобраться со своимиИнтересно, что почти сразу же после телефонного разговора Путина и Трампа ведущие мировые СМИ бросились гадать, когда же стороны наметят дату личной встречи. Ведь от нее зависит другой вопрос – когда стоит ждать окончания украинского конфликта.Свои соображения на этот счет Михаил Хазин высказал в эфире YouTube-канала "Закон и порядок в США". Как только Трамп четко определит цель своей встречи с Путиным, считает экономист, они сразу же встретятся.Ведь президент США до сих пор публично не обозначил темы, которые он хочет обсудить с российской стороной. Связано с тем, считает эксперт, что Трамп постоянно балансирует между интересами различных групп.Как результат – отсутствие ясной стратегии в отношении России и ее лидера. Если такая ситуация будет сохранятся и дальше, вопрос о встрече ляжет в долгий ящик.Однако у Хазина есть рецепт как ускорить переговорный процесс."Трампу необходимо разобраться со своим окружением. В данный момент его тянут в разные стороны. Встреча с Путиным станет возможной только после того, как он решит свои внутренние проблемы", — заключил он.Стоит прислушатьсяСтоит отметить, несмотря на частую критику, прогнозы экономиста Хазина имеют склонность сбываться. Причем с поразительной точностью.Так, в конце 2024-го он сделал прогноз на предстоящий год. Согласно ему миру в "первом квартале" 2025-го следует ожидать "больших потрясений". Напомним, что в конце апреля внезапно обострились отношения Индии и Пакистана. Поводом стал теракт вблизи города Пахалгам – погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия обвинила в произошдешем Пакистан.Одним из последствий "нового противостояния" Хазин назвал усугубление экономической ситуации в Европе. "Тамошняя экономика, – рассуждал он, – уже не жилец. Катастрофы избежать не удастся".Не удивительно, ведь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила лидерам стран ЕС колоссально затратный, если не убыточный план – за четыре года мобилизовать порядка 800 миллиардов евро на наращивание оборонных расходов и оборонного производства. На сегодняшний день лишь 14 стран Союза взялись за выполнение невыполнимого.
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793673982_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_dd28b3f19c582075bf4a4ab435826ff7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, еврокомиссия, евросоюз
Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Еврокомиссия, Евросоюз

Это скоро произойдет. Экономист назвал условие встречи Путина и Трампа

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкРоссийский экономист, аналитик, политолог Михаил Хазин
Российский экономист, аналитик, политолог Михаил Хазин - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Российский экономист, аналитик, политолог Михаил Хазин
Читать ria.ru в
Дзен
Известный экономист Михаил Хазин высказал свое мнение относительно телефонного разговора лидеров двух сверхдержав. А главное – высказал предположение: когда именно может состояться судьбоносная встреча президентов России и США. Главная проблема, по мнению эксперта, кроется в окружении. Но – в чьем?

"Вызывает интерес"

"Обычно после судьбоносных встреч сразу же начинаются утечки, через день информация расползается, а примерно через двое суток все становится известным. Но в данном случае – гробовая тишина. И это вызывает интерес с аппаратной точки зрения", – заявил в эфире программы "Формула смысла" экономист Михаил Хазин.
Так известный эксперт прокомментировал состоявшийся в понедельник телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин
И добавил: несмотря на то, что американские спецслужбы обладают всей информацией, механизмы ее донесения до первого лица "могут изрядно хромать". Российская же сторона могла поделиться с американским лидером тем, что советники Трампа посчитали нужным скрыть.
На вопрос, о чем именно говорили президенты, Хазин с уверенностью ответил: точно не только об Украине.
"Более двух часов разговаривать по Украине невозможно, так как нет предмета … У меня есть гипотеза, что они разговаривали о будущем, и Путин объяснял американскому лидеру некоторую фактуру, которая Трампу показала, что его представление о союзниках не совсем соответствует реальности", – заключил экономист.
В целом, Хазин назвал беседу тяжелой. Но не в смысле плохой, подчеркнул он, а именно тяжелой.
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп разговаривает по телефону с российским президентом Владимиром Путиным
Президент США Дональд Трамп разговаривает по телефону с российским президентом Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп разговаривает по телефону с российским президентом Владимиром Путиным

Разобраться со своими

Интересно, что почти сразу же после телефонного разговора Путина и Трампа ведущие мировые СМИ бросились гадать, когда же стороны наметят дату личной встречи. Ведь от нее зависит другой вопрос – когда стоит ждать окончания украинского конфликта.
Свои соображения на этот счет Михаил Хазин высказал в эфире YouTube-канала "Закон и порядок в США". Как только Трамп четко определит цель своей встречи с Путиным, считает экономист, они сразу же встретятся.
Ведь президент США до сих пор публично не обозначил темы, которые он хочет обсудить с российской стороной. Связано с тем, считает эксперт, что Трамп постоянно балансирует между интересами различных групп.
© AP Photo / Win McNameeВыступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США
Выступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Win McNamee
Выступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США
Как результат – отсутствие ясной стратегии в отношении России и ее лидера. Если такая ситуация будет сохранятся и дальше, вопрос о встрече ляжет в долгий ящик.
Однако у Хазина есть рецепт как ускорить переговорный процесс.
"Трампу необходимо разобраться со своим окружением. В данный момент его тянут в разные стороны. Встреча с Путиным станет возможной только после того, как он решит свои внутренние проблемы", — заключил он.

Стоит прислушаться

Стоит отметить, несмотря на частую критику, прогнозы экономиста Хазина имеют склонность сбываться. Причем с поразительной точностью.
© AP Photo / K.M. ChaudaryМашина скорой помощи недалеко от места предполагаемого индийского ракетного удара в пакистанской провинции Пенджаб
Машина скорой помощи недалеко от места предполагаемого индийского ракетного удара в пакистанской провинции Пенджаб - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / K.M. Chaudary
Машина скорой помощи недалеко от места предполагаемого индийского ракетного удара в пакистанской провинции Пенджаб
Так, в конце 2024-го он сделал прогноз на предстоящий год. Согласно ему миру в "первом квартале" 2025-го следует ожидать "больших потрясений". Напомним, что в конце апреля внезапно обострились отношения Индии и Пакистана. Поводом стал теракт вблизи города Пахалгам – погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия обвинила в произошдешем Пакистан.
Одним из последствий "нового противостояния" Хазин назвал усугубление экономической ситуации в Европе. "Тамошняя экономика, – рассуждал он, – уже не жилец. Катастрофы избежать не удастся".
Не удивительно, ведь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила лидерам стран ЕС колоссально затратный, если не убыточный план – за четыре года мобилизовать порядка 800 миллиардов евро на наращивание оборонных расходов и оборонного производства. На сегодняшний день лишь 14 стран Союза взялись за выполнение невыполнимого.
© AP Photo / Omar HavanaГлава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе
Глава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Omar Havana
Глава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе
 
РоссияСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала