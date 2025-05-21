Это скоро произойдет. Экономист назвал условие встречи Путина и Трампа
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкРоссийский экономист, аналитик, политолог Михаил Хазин
Российский экономист, аналитик, политолог Михаил Хазин
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Известный экономист Михаил Хазин высказал свое мнение относительно телефонного разговора лидеров двух сверхдержав. А главное – высказал предположение: когда именно может состояться судьбоносная встреча президентов России и США. Главная проблема, по мнению эксперта, кроется в окружении. Но – в чьем?
"Вызывает интерес"
"Обычно после судьбоносных встреч сразу же начинаются утечки, через день информация расползается, а примерно через двое суток все становится известным. Но в данном случае – гробовая тишина. И это вызывает интерес с аппаратной точки зрения", – заявил в эфире программы "Формула смысла" экономист Михаил Хазин.
Так известный эксперт прокомментировал состоявшийся в понедельник телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа.
Президент РФ Владимир Путин
И добавил: несмотря на то, что американские спецслужбы обладают всей информацией, механизмы ее донесения до первого лица "могут изрядно хромать". Российская же сторона могла поделиться с американским лидером тем, что советники Трампа посчитали нужным скрыть.
На вопрос, о чем именно говорили президенты, Хазин с уверенностью ответил: точно не только об Украине.
"Более двух часов разговаривать по Украине невозможно, так как нет предмета … У меня есть гипотеза, что они разговаривали о будущем, и Путин объяснял американскому лидеру некоторую фактуру, которая Трампу показала, что его представление о союзниках не совсем соответствует реальности", – заключил экономист.
В целом, Хазин назвал беседу тяжелой. Но не в смысле плохой, подчеркнул он, а именно тяжелой.
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп разговаривает по телефону с российским президентом Владимиром Путиным
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп разговаривает по телефону с российским президентом Владимиром Путиным
Разобраться со своими
Интересно, что почти сразу же после телефонного разговора Путина и Трампа ведущие мировые СМИ бросились гадать, когда же стороны наметят дату личной встречи. Ведь от нее зависит другой вопрос – когда стоит ждать окончания украинского конфликта.
Свои соображения на этот счет Михаил Хазин высказал в эфире YouTube-канала "Закон и порядок в США". Как только Трамп четко определит цель своей встречи с Путиным, считает экономист, они сразу же встретятся.
Ведь президент США до сих пор публично не обозначил темы, которые он хочет обсудить с российской стороной. Связано с тем, считает эксперт, что Трамп постоянно балансирует между интересами различных групп.
© AP Photo / Win McNameeВыступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США
© AP Photo / Win McNamee
Выступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США
Как результат – отсутствие ясной стратегии в отношении России и ее лидера. Если такая ситуация будет сохранятся и дальше, вопрос о встрече ляжет в долгий ящик.
Однако у Хазина есть рецепт как ускорить переговорный процесс.
"Трампу необходимо разобраться со своим окружением. В данный момент его тянут в разные стороны. Встреча с Путиным станет возможной только после того, как он решит свои внутренние проблемы", — заключил он.
Стоит прислушаться
Стоит отметить, несмотря на частую критику, прогнозы экономиста Хазина имеют склонность сбываться. Причем с поразительной точностью.
© AP Photo / K.M. ChaudaryМашина скорой помощи недалеко от места предполагаемого индийского ракетного удара в пакистанской провинции Пенджаб
© AP Photo / K.M. Chaudary
Машина скорой помощи недалеко от места предполагаемого индийского ракетного удара в пакистанской провинции Пенджаб
Так, в конце 2024-го он сделал прогноз на предстоящий год. Согласно ему миру в "первом квартале" 2025-го следует ожидать "больших потрясений". Напомним, что в конце апреля внезапно обострились отношения Индии и Пакистана. Поводом стал теракт вблизи города Пахалгам – погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия обвинила в произошдешем Пакистан.
Одним из последствий "нового противостояния" Хазин назвал усугубление экономической ситуации в Европе. "Тамошняя экономика, – рассуждал он, – уже не жилец. Катастрофы избежать не удастся".
Не удивительно, ведь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила лидерам стран ЕС колоссально затратный, если не убыточный план – за четыре года мобилизовать порядка 800 миллиардов евро на наращивание оборонных расходов и оборонного производства. На сегодняшний день лишь 14 стран Союза взялись за выполнение невыполнимого.
© AP Photo / Omar HavanaГлава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Omar Havana
Глава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе